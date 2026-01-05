El FBI informó que logró frustrar un posible atentado terrorista en la víspera de Año Nuevo en Carolina del Norte, tras una investigación que llevaba varios años en curso. El Departamento de Justicia acusó a Christian Sturdivant de intentar cometer un ataque con cuchillo y martillo contra personas al azar, presuntamente en apoyo al grupo extremista ISIS, según documentos judiciales hechos públicos días atrás. Sturdivant, ciudadano estadounidense que cumplió 18 años el mes pasado, habría planeado atacar un supermercado o un local de Burger King.

ABC News informa que, de acuerdo con los expedientes judiciales, el joven expresó que Estados Unidos “pagaría” por los ataques contra objetivos de ISIS, luego de que dos miembros de la Guardia Nacional murieran en diciembre. La investigación sobre él comenzó en 2022, cuando aún era menor de edad.

Según las autoridades, el sospechoso comenzó consumiendo propaganda de ISIS en internet, visitando sitios vinculados al grupo y publicando videos en TikTok. Con el tiempo, contactó a alguien que creía miembro de ISIS, pero que en realidad era un agente encubierto de la policía de Nueva York.

En la casa del sospechoso, se encontraron documentos escritos a mano, entre ellos uno titulado “El ataque de Año Nuevo”. (Foto: U.S. Department of Justice)

Posteriormente, también se comunicó con un segundo agente encubierto del FBI, ante quien detalló con mayor precisión sus planes.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte, Russ Ferguson, explicó que Sturdivant juró lealtad a ISIS y manifestó su intención de actuar pronto.

“El hecho de que, a lo largo de esta extensa planificación del ataque, se haya topado no con uno sino con dos agentes encubiertos debería hacer que el público se sienta muy, muy bien y muy seguro”, afirmó Ferguson.

También se hallaron notas en las que el joven expresaba su deseo de causar “destrucción pura de Estados Unidos y Occidente”. (Foto: U.S. Department of Justice)

En el allanamiento de su vivienda, los investigadores encontraron documentos escritos a mano, entre ellos uno titulado “El ataque de Año Nuevo”, en el que supuestamente se planteaba apuñalar al mayor número posible de civiles, con una cifra estimada de 20 o 21 víctimas. También se hallaron notas en las que el joven expresaba su deseo de causar “destrucción pura de Estados Unidos y Occidente”, según los registros judiciales.

Las autoridades indicaron que Sturdivant estuvo a punto de salir de su casa, vestido completamente de negro, cuando fue detenido por su abuelo. El familiar trabaja en un supermercado y es ministro cristiano en el área de Charlotte, mientras que el propio Sturdivant trabajaba en un Burger King.

Días antes, el FBI había sido alertado por publicaciones en redes sociales con mensajes considerados coherentes con llamados extremistas.

Según los documentos judiciales, el sospechoso fue arrestado y enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión. (Foto: Jenny Kane / AP Photo) / Jenny Kane

Sturdivant fue arrestado en la víspera de Año Nuevo y compareció por primera vez ante un tribunal federal, donde enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión.

El FBI intentó que fuera internado de manera involuntaria, al considerar que representaba un peligro para otros y para sí mismo, pero un juez estatal lo rechazó. Aun así, las autoridades continuaron reuniendo pruebas hasta lograr su imputación y detención formal.

Cómo reportar una amenaza o actividad sospechosa en EE. UU.

Para reportar una amenaza o actividad sospechosa relacionada con el terrorismo en Estados Unidos, el gobierno lanzó la campaña “Si ves algo, di algo” (If You See Something, Say Something). Si te encuentras ante una emergencia inmediata o un ataque, debes llamar de inmediato al 9-1-1 o contactar a la policía local, ya que ellos son los primeros en responder.

Si no se trata de una emergencia inmediata pero tienes información sobre actividades sospechosas (como vigilancia inusual, intentos de vulnerar seguridad o recolección de materiales peligrosos), debes comunicarte con el FBI. Puedes hacerlo llamando al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) o enviando una pista de forma anónima a través de su portal oficial.

Es clave proporcionar detalles precisos: una descripción de la actividad, la ubicación exacta, la fecha y hora, así como características físicas de las personas o vehículos involucrados. Recuerda que no debes intentar investigar por tu cuenta ni ponerte en riesgo para obtener información.

