El último fin de semana difícilmente saldrá de la memoria de miles de personas en Estados Unidos quienes convivieron con nieve, aguanieve y lluvia helada en gran parte del país; sin embargo, todo indica que el panorama no mejorará en los próximos días, ¿por qué? Aquí te lo explico al detalle. Si eres residente o estás de visita en el país como parte de tus vacaciones o trabajo, es bueno que sepas que una masa de aire ártico que avanza detrás de la gigantesca tormenta hará que las temperaturas desciendan a niveles peligrosos durante los próximos días, así que es vital que conozcas qué pasará con la segunda parte de la tormenta invernal que ya tiene en alerta a 200 millones de personas por el alto riesgo de nieve intensa, hielo peligroso y frío extremo, especialmente en el centro y el este.

Hasta este lunes 26 de enero, las temperaturas bajo cero han acompañado el amanecer de los ciudadanos, según reportaron desde el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), además de seguir dándose advertencias para evitar las carreteras, cancelaciones masivas de vuelos y cortes de electricidad en diversas zonas.

Las autoridades alertaron que el frío potencialmente mortal podría durar hasta una semana tras el paso de la tormenta, especialmente en las Grandes Llanuras del norte y el Alto Medio Oeste, donde la sensación térmica podría caer por debajo de –50 °F (–45 °C).

Tormenta invernal no se detiene

“El 50% del país está cubierto por una densa capa de nieve y de hielo. ¿Qué es lo próximo? hay otro disturbio que se va a estar acercando, claro con menos nieve, pero que afecta localidades que ya han sido impactadas por esta tormenta, sobre todo en el área de los Grandes Lagos. Viene una masa de aire totalmente fría que toma control y lo peor de estas temperaturas es el hecho que ciudades como Washington van a esta experimentando 10 días en forma consecutiva en 32° o menos, es decir, es la racha más extensa con días congelantes en esta localidad. Esto no ocurría en 30 años, entonces estamos hablando que el frío será extremo y, a largo plazo, ya puedo decir que es muy probable que de sábado a domingo, el próximo fin de semana, estemos hablando de una nueva tormenta invernal para estas mismas localidades”, advirtió Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo.

Según el meteorólogo, para los próximos días se viene un azote invernal por aire polar ya que el aire frío se escapa del ártico. Serán 10 días con temperaturas congelantes.

Decenas de millones de estadounidenses estuvieron en alerta con apagones, caos en el transporte y un frío glacial. Tras azotar las zonas suroeste y central del país, el sistema de tormentas comenzó a azotar los densamente poblados estados del Atlántico medio y noreste con nieve y lluvia helada a medida que una masa de aire gélido se asentaba sobre el país. (Foto: Joseph Prezioso / AFP) / JOSEPH PREZIOSO

Cómo será esta “segunda parte” de la tormenta

El sistema sigue vivo y empujando más humedad y aire ártico hacia el Atlántico norte. Ahora se desplaza hacia el este y noreste, por lo que muchos residentes verán una prolongación de las condiciones invernales severas por varios días, aun cuando el cielo parezca empezar a despejarse, según informan desde USA Today.

“Pudiera ser aún peor, no necesariamente por más nieve sino por frío extremo. Quiero que vean dónde se encuentra la tormenta. Ya ha salido al mar, lo que resta solamente es nieve de forma residual en Pittsburgh, está nevado, pero vean Washington, Nueva York y Boston ya fuera totalmente de actividad de nieve y por lo menos esto es positivo porque no ayuda a sumar, más nieve a los cumulados sobre las 16 pulgadas que han estado cayendo en ciudades como Nueva York. Pero fíjate lo que deja. Deja una masa de aire polar donde hoy 200 millones de personas desde las Dakotas hasta Texas hasta Nueva Inglaterra se encuentran bajo vigilancias y avisos de temperaturas extremas, estamos hablando que actualmente se siente en Nueva York en 12°, en Cleveland en -1°, en Chicago en -16°, en Minneapolis -25°. Por lo menos, en el medio oeste del país, si usted se expone a estas temperaturas entre 15 a 20 minutos, su piel se puede congelar, así que mucha precaución”.

Con relación a lo que pasará en los siguientes días, Carlos Robles tiene el detalle: “vean lo que va a estar ocurriendo durante los próximos 3 días. Más de 25 ciudades van a estar viendo temperaturas mínimas récord. Son temperaturas en muchos casos en tan solo un dígito. Esto no son sensaciones térmicas, son temperaturas. El jueves para Chicago se espera 1°, 3° el miércoles en Dallas, vean por debajo del punto de congelación. Así que estas temperaturas congelantes continúan no tan solo en la mañana, sino también así en la tarde. Miércoles, jueves y viernes, el frío permanece estancado sobre estas localidades. La segunda parte de esta tormenta realmente será extrema”.

Estados y regiones bajo alerta

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), los avisos y advertencias de tiempo invernal se han activado para una gran parte del país, desde Texas y el valle del Mississippi hasta Nueva Inglaterra y partes del Atlántico medio. Las advertencias por tormenta invernal, nieve intensa y hielo permanecen para zonas del Medio Oeste, los Grandes Lagos, los Apalaches, el Atlántico medio y el Noreste. En estados como Nueva York (por ejemplo, región de Buffalo y alrededores), siguen vigentes avisos de tormenta invernal por nieve fuerte y vientos que reducen la visibilidad. También continúan diversas alertas en partes de Pensilvania, Ohio, Indiana, Illinois y hasta Nueva Inglaterra, donde se esperan acumulaciones importantes de nieve. Más al sur, zonas que antes sufrieron hielo, como partes de Texas, Arkansas, Tennessee y las Carolinas, vigilan de cerca la posibilidad de nuevas rondas de precipitación invernal y frío intenso.

La mitad del país está cubierto de nieve tras el paso de la tormenta invernal. Sin embargo, la racha de frío congelante continuará varios días. (Foto: Joseph Prezioso / AFP) / JOSEPH PREZIOSO

Qué se espera en los próximos días

Los pronósticos del Centro de Predicción del Tiempo de la NOAA (WPC) muestran alta probabilidad de nevadas de al menos 10 cm o más en amplias zonas del Noreste y alrededores durante los próximos días, con riesgo elevado de impactos significativos en carreteras y servicios. Mapas recientes señalan que la nieve continuará desplazándose hacia el este y noreste hoy y mañana, mientras que el hielo se mantendrá más limitado pero aún posible en áreas del Atlántico medio y zonas interiores. Además, se espera que el frío intenso persista hasta por lo menos finales de la semana en gran parte del centro y este del país, con temperaturas por debajo de lo normal y sensación térmica por debajo de cero en muchas áreas.

Aquí es donde se pide a residentes y turistas están alertas y tomar precauciones ya que este patrón favorece que cualquier nieve o hielo que ya cayó se derrita muy lentamente, manteniendo peligrosas las calles y aceras. Además, pueden volver a ocurrir problemas de electricidad, vuelos cancelados o retrasados y muchas rutas de tren interrumpidas. A esto se puede sumar posibles cierres de escuelas, cambios en horarios de trabajo y dificultades para acceder a servicios médicos o alimentación.

Lo mejor es mantenerse prevenido e informado, porque el panorama puede cambiar de un día para otro, revisando constantemente las principales agencias oficiales para seguir la evolución de la tormenta como el Servicio Nacional de Meteorología (National Weather Service, NWS) y el Centro de Predicción del Tiempo (Weather Prediction Center, WPC), ambos de la NOAA. En sus páginas web, mapas interactivos y boletines, puedes ver si tu condado está bajo advertencia de tormenta invernal, aviso de hielo o alerta por sensación térmica peligrosa.

Imágenes del paso de la tormenta invernal ‘Fern’ en Estados Unidos

Un trabajador limpia la nieve de una acera en Filadelfia, Pensilvania, el 25 de enero de 2026, tras la tormenta invernal. (Foto: Matthew Hatcher / AFP) / MATTHEW HATCHER

Los residentes de Filadelfia caminaron con dificultad bajo una intensa nevada que provocó el cierre de carreteras y negocios en toda Pensilvania, el 25 de enero de 2026. (Foto: Matthew HATCHER / AFP) / MATTHEW HATCHER

La gente caminando por la Sexta Avenida mientras cae nieve en la ciudad de Nueva York el 25 de enero de 2026. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

Personas caminando cerca de la base del Monumento a Washington en el National Mall mientras cae nieve en Washington, D.C., el 25 de enero de 2026. (Foto: Amid FARAHI / AFP) / AMID FARAHI

Vehículos circularon con dificultad por una carretera nevada en el distrito de Brooklyn, Nueva York, el 25 de enero de 2026. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

