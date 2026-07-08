Miles de conductores de California deberán volver a presentar el examen escrito para conservar su licencia de conducir. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) informó que detectó irregularidades en algunos exámenes de conocimientos y ya comenzó a notificar a las personas afectadas para que repitan la prueba. La medida busca garantizar que las evaluaciones se hayan realizado conforme a las normas establecidas y que todos los conductores cumplan con los requisitos exigidos para obtener o mantener su licencia. Quienes no completen este trámite dentro del plazo fijado por la autoridad podrían enfrentar la cancelación de su licencia de conducir.

De acuerdo con el DMV, se enviaron aproximadamente 11,000 cartas a conductores de todo el estado. En ellas se les informa que deben repetir la prueba escrita debido a “anomalías” detectadas en los resultados de ciertos exámenes de conocimientos.

Si recibiste una notificación del DMV de California, deberás presentar nuevamente el examen dentro del plazo establecido. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Quiénes deben repetir el examen escrito del DMV?

La medida aplica únicamente a los conductores que recibieron una notificación oficial del DMV. Si una persona recibió la carta, deberá volver a presentar el examen de conocimientos dentro del plazo indicado para evitar consecuencias sobre su licencia.

Conductores afectados Aproximadamente 11,000 en California Motivo El DMV detectó “anomalías” en algunos exámenes escritos Notificación Carta enviada por el DMV a los conductores afectados Plazo para repetir el examen 30 días desde la recepción de la notificación Consecuencia por no cumplir Cancelación de la licencia de conducir

¿Qué ocurre si no repites el examen?

El DMV fue claro al señalar que los conductores notificados disponen de 30 días para presentar nuevamente el examen escrito. Si no lo hacen dentro de ese periodo, su licencia de conducir será cancelada.

La medida busca garantizar que todos los conductores cumplan con los conocimientos mínimos sobre las normas de tránsito exigidos para manejar legalmente en California.

El DMV de California advierte que no repetir el examen escrito puede derivar en la cancelación de la licencia de conducir. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Por qué el DMV está tomando esta medida?

En una declaración escrita, el Departamento de Vehículos Motorizados explicó que identificó anomalías en los resultados de algunas pruebas de conocimientos. Aunque la entidad no ofreció una entrevista para ampliar los detalles del caso, reiteró que los exámenes escritos son una herramienta fundamental para verificar que los conductores conocen las reglas de tránsito antes de circular por las carreteras del estado.

El DMV recordó que estas evaluaciones forman parte de las medidas de seguridad vial destinadas a reducir riesgos y garantizar que quienes obtienen o mantienen una licencia de conducir estén familiarizados con las leyes de tránsito vigentes en California.

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