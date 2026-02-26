Las autoridades sanitarias alertaron a los dueños de mascotas para que revisen sus despensas luego de que la FDA identificara un posible riesgo bacteriano en un snack popular para perros. La agencia informó que retiró el producto por temor a contaminación con salmonela. El retiro afecta a Elite Treats Chicken Chips for Dogs, fabricados por Elite Treats en Boca Ratón, Florida. Según el aviso oficial, solo un lote está involucrado y corresponde a bolsas de 6 onzas con número de lote 24045 y fecha de vencimiento abril de 2027.

Hasta el momento no se han reportado mascotas enfermas; sin embargo, la FDA advirtió que la salmonela puede causar problemas de salud en los perros que consumen productos contaminados, como letargo, diarrea (en algunos casos con sangre), fiebre y vómitos.

La agencia también explicó que algunos animales pueden portar la bacteria sin mostrar síntomas, lo que facilita la propagación a través de las heces o la saliva.

Las autoridades explicaron que la bacteria puede afectar tanto a los animales como a las personas que entren en contacto con el snack o con superficies contaminadas. (Foto referencial: Freepik)

Las personas podrían exponerse al manipular las golosinas, tocar superficies contaminadas como platos o encimeras, o entrar en contacto con una mascota que haya ingerido el producto.

En humanos, los síntomas habituales incluyen náuseas, vómitos, diarrea, cólicos abdominales y fiebre, aunque en situaciones poco frecuentes pueden presentarse complicaciones más graves. Los niños pequeños, adultos mayores y personas con defensas bajas son los grupos con mayor riesgo.

El producto fue vendido inicialmente a Florida Hardware y luego distribuido a tiendas de alimentos para mascotas en Alabama, Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. El problema se detectó tras pruebas de un laboratorio externo en un lote relacionado que no llegó a comercializarse, lo que encendió las alertas.

Ante esta situación, la FDA pidió a los consumidores dejar de usar las golosinas y desecharlas de forma segura, además de limpiar los utensilios de las mascotas.

“Lave y desinfecte los tazones, vasos y recipientes de almacenamiento de comida para mascotas”, sugirió la agencia.

Cabe agregar que los clientes pueden comunicarse con Elite Treats para solicitar un reembolso o reemplazo.

Qué hacer si encuentras un producto retirado del mercado

Si identificas un producto retirado del mercado por la FDA debido a riesgo de contaminación por Salmonella, la acción más importante es nunca consumirlo. Debes desechar inmediatamente el producto de forma segura (por ejemplo, sellándolo en una bolsa antes de tirarlo) o devolverlo al punto de venta para solicitar un reembolso, siguiendo siempre las instrucciones específicas de la empresa o del aviso de retiro.

Es indispensable revisar el código de lote o la fecha de caducidad del producto para confirmar que coincide con la lista oficial de artículos retirados.

Posteriormente, debes enfocarte en prevenir la contaminación cruzada. Lava y desinfecta rigurosamente todas las superficies, utensilios y recipientes que hayan estado en contacto con el producto sospechoso.

Si tú o un familiar consumió el producto retirado y presenta alguno de los síntomas comunes de la Salmonella, tales como diarrea, fiebre, náuseas y vómitos, debes buscar atención médica de inmediato e informar sobre el retiro del mercado para asegurar un diagnóstico y tratamiento adecuados.

