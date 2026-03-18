La falta de agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), a raíz del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha dejado a miles de viajeros enfrentando esperas más largas de lo previsto en aeropuertos de Estados Unidos. La molestia es evidente: los pasajeros llegan con anticipación para abordar sus vuelos, pero deben aguardar varios minutos en los controles de seguridad, con la incertidumbre de si alcanzarán o no a embarcar. A continuación, conoce los tiempos de espera de la TSA en los principales aeropuertos del país.

Antes te precisamos que el cierre parcial del DHS comenzó el 14 de febrero de 2026, luego de que demócratas y republicanos no lograran ponerse de acuerdo sobre el proyecto de presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional antes de la fecha límite. Los primeros exigían reformas y límites a las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) antes de aprobar nuevos fondos, mientras que los segundos se negaban a condicionar así el financiamiento. Al no aprobarse la ley de gasto a tiempo, venció el presupuesto anual del organismo y se activó el cierre parcial.

La falta de fondos está obligando a miles de empleados de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) a trabajar sin paga a medida que se intensifican los viajes de primavera, lo que genera temores de escasez de personal, filas de seguridad más largas y retrasos en los vuelos (Foto: Kena Betancur / AFP)

LOS TIEMPOS DE ESPERA DE LA TSA EN LOS AEROPUERTOS DE EE.UU.

El cierre se traduce principalmente en tiempos de espera mucho más largos y en un mayor riesgo de retrasos y vuelos perdidos en varios aeropuertos de EE.UU. Esto ha generado largas filas en los controles de seguridad y obliga a los pasajeros a llegar con mucha más anticipación para evitar inconvenientes al embarcar.

CNN dio a conocer los tiempos de espera de los principales aeropuertos de Estados Unidos. La actualización, la realizó a las 17:30 horas de este 18 de marzo de 2026.

AEROPUERTO TIEMPO DE ESPERA George Bush Intercontinental Airport

Houston, Texas 90 min. Orlando International Airport

Orlando, Florida 38 min. John F. Kennedy International Airport

Nueva York 38 min. Newark Liberty International Airport

Newark, Nueva Jersey 30 min. Dallas Fort Worth International Airport

Dallas–Fort Worth, Texas 24 min. Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport

Atlanta 23 min. Miami International Airport

Miami 22 min. LaGuardia Airport

Nueva York 19 min. Denver International Airport

Denver, Colorado 16 min. Charlotte Douglas International Airport

Charlotte, Carolina del Norte 14 min.

Según el presidente local del sindicato American Federation of Government Employees en Atlanta, Aaron Barker, señaló a CNN que le sorprende que mucha gente desconoce que la TSA se encuentra en medio de un cierre del gobierno.

Asimismo, reveló que varios empleados que estuvieron trabajando sin recibir pagos, cumplieron con sus labores hasta hace poco, pero a raíz de los problemas económicos que enfrentan han renunciado a sus puestos.

¿CÓMO AFECTA EL CIERRE PARCIAL DE GOBIERNO A LA TSA?

Efectos en aeropuertos y pasajeros

Filas en los controles de seguridad que pueden durar hasta 3 horas o más en aeropuertos grandes como Houston, Atlanta, Charlotte o Nueva Orleans, especialmente en horas pico y temporada alta.

Los pasajeros se ven obligados a llegar con mucha más anticipación al aeropuerto para no perder sus vuelos, incluso hay reportes de viajeros que han perdido conexiones o han tenido que reprogramar sus viajes, publica Business Insider.

Efectos en la TSA y su operación

Alrededor de 50,000 oficiales de la TSA siguen trabajando, pero sin recibir sueldo mientras dure el cierre, lo que ha provocado renuncias y más ausencias por enfermedad de lo habitual.

Más de 300 agentes habrían renunciado desde el inicio del cierre, y las “llamadas por enfermedad” casi se han duplicado, generando falta de personal para abrir todos los filtros de seguridad.

Riesgos adicionales si el cierre se prolonga

Las autoridades y los expertos advierten que si continúan las renuncias y la escasez de personal, algunos aeropuertos pequeños podrían cerrar temporalmente puntos de control o incluso terminales.

Los problemas podrían extenderse incluso después de que termine el cierre, pues capacitar a nuevos agentes de la TSA toma tiempo.

El 18 de marzo de 2026, viajeros facturaron sus vuelos en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty de Newark, Nueva Jersey (Foto: Kena Betancur / AFP)

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