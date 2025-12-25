Los desplazamientos después de Navidad podrían volverse más lentos y complicados en dos regiones clave de Estados Unidos, debido a condiciones meteorológicas adversas que se extenderán más allá del 25 de diciembre. Meteorólogos advierten que estas zonas enfrentarán complicaciones en los días posteriores a la festividad.

California, la zona más afectada esta semana

El mayor riesgo para los viajeros se concentra en California, donde un nuevo río atmosférico traerá lluvias torrenciales persistentes hasta el jueves e incluso el viernes. Estas precipitaciones aumentan el peligro de inundaciones, deslizamientos de tierra y carreteras dañadas, afectando tanto autopistas como calles urbanas.

A esto se suma la llegada de aire más frío, que reducirá el nivel de congelación y permitirá que la nieve se extienda desde las zonas altas de la Sierra Nevada hasta elevaciones intermedias. También se esperan nevadas en los Siskiyou Mountains, al norte, y en las Transverse Ranges, al sur del estado.

California enfrenta una de las tormentas más peligrosas de la temporada justo antes de Navidad, con riesgo elevado de inundaciones y deslizamientos.

Uno de los puntos críticos será Donner Pass, donde podría caer tanta nieve hasta el día de Navidad que la vía principal podría cerrar temporalmente. En total, se prevé que varios pies de nieve se acumulen en la Sierra Nevada durante la segunda mitad de la semana.

Incluso carreteras clave podrían verse afectadas: el nivel de nieve podría descender lo suficiente como para alcanzar la Interestatal 5 cerca de la frontera entre California y Oregón, así como el Grapevine, en el sur de California, un tramo vital para el tránsito regional.

Las condiciones extremas en California no solo impactarán a quienes viajan por carretera. Retrasos y cancelaciones aéreas podrían extenderse por todo el país, ya que la reubicación de aviones y tripulaciones afectadas por la tormenta puede generar un efecto dominó en los aeropuertos, al menos hasta el viernes.

Noreste y Grandes Lagos: nieve, hielo y lluvia

Mientras tanto, en el Noreste de EE.UU., una serie de tormentas tipo “clipper” provocará episodios sucesivos de nieve, hielo y lluvia entre Navidad y Año Nuevo.

La tormenta del día de Navidad sería la más débil, con solo tramos resbaladizos aislados, pero no será la última. La que se espera hacia el final de la semana podría ser la más disruptiva, con una amplia franja donde la nieve será suficiente para palear y despejar carreteras, además de un corredor con lluvia congelante y aguanieve.

Los viajes de regreso tras Navidad podrían complicarse en California y el Noreste de EE. UU. debido a lluvias intensas, nieve y hielo.

Niebla y problemas indirectos en otras regiones

El avance de aire más cálido en apariencia inofensivo podría generar complicaciones indirectas en zonas del valle del Mississippi y del Ohio, los Grandes Lagos, los Apalaches y el Atlántico medio. La combinación de humedad y temperaturas suaves favorecerá la formación de nubes bajas y niebla, lo que puede retrasar el tránsito terrestre y aéreo.

Otras zonas a tener en cuenta

Noroeste del país: la misma tormenta que afecta a California llevará lluvia y nieve en zonas montañosas , con riesgo adicional de deslizamientos e inundaciones menores , especialmente en comunidades que aún se recuperan de eventos recientes.

la misma tormenta que afecta a California llevará , con riesgo adicional de , especialmente en comunidades que aún se recuperan de eventos recientes. Suroeste interior: algunas lluvias se desplazarán desde California, y Las Vegas podría registrar suficiente precipitación como para provocar inundaciones urbanas el día de Navidad.

Para quienes planean regresar tras las celebraciones, el consejo es claro: revisar pronósticos, anticipar demoras y mantenerse informados, especialmente si el trayecto incluye California o el Noreste de EE. UU.

