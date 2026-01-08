Los residentes de California recibieron una alerta por aire contaminado la madrugada del 6 de enero de 2026; por tanto, se les recomendó permanecer en sus casas debido a la presencia insalubre de altas concentraciones de partículas PM2,5 en el aire. Esta situación encendió las alarmas de las autoridades de salud, que advirtieron sobre el riesgo particular para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardíacas preexistentes. ¿Cuáles fueron las zonas más afectadas y qué peligro representa esta contaminación? La respuesta a estas preguntas en los siguientes párrafos.

Vale precisar que las partículas PM2,5 son partículas muy pequeñas de material sólido o líquido que flotan en el aire y tienen un diámetro igual o inferior a 2,5 micrómetros (decenas de veces más finas que el grosor de un cabello humano). Suelen estar formadas por una mezcla de sustancias como polvo muy fino, hollín, metales y compuestos orgánicos procedentes de la combustión de vehículos, industrias y otras actividades humanas.

El Parque Stanley y el Puente Lions Gate están cubiertos de smog proveniente de nubes y humo debido a los incendios forestales en Washington, Oregón y California, el 17 de septiembre de 2020, en Vancouver, Canadá (Foto: Don MacKinnon / AFP)

LAS ZONAS MÁS AFECTADAS POR AIRE CONTAMINADO EN CALIFORNIA

La alerta dirigida a miles de residentes en California, a quienes se les solicitó restringir sus actividades al aire libre y permanecer en sus casas, se dio el 6 de enero de 2026 tras detectarse altos niveles de contaminación en el medio ambiente. Las zonas más afectadas fueron las que se encuentran ubicadas en el norte del estado.

De acuerdo con el monitoreo realizado por AirNow, plataforma oficial de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), Portola y el área del Bosque Nacional Plumas fueron los lugares donde se reportaron una calidad de aire clasificada como insalubre.

¿QUÉ PELIGRO REPRESENTA EL AIRE CONTAMINADO?

Cuando el valor del índice de calidad del aire (AQI) para partículas PM2.5 alcanza el umbral de insalubre se activan protocolos para proteger la salud pública, en especial a grupos vulnerables.

En este rango, de 101 a 150 (naranja), el índice de calidad del aire se clasifica como “insalubre para grupos sensibles”. Esto significa que niños, adultos mayores, embarazadas y quienes tienen enfermedades respiratorias o cardíacas pueden presentar síntomas como tos, irritación de ojos y garganta, incluso dificultad para respirar o empeoramiento de asma o problemas del corazón.

Por tal motivo, cuando se llega a este nivel se recomienda no exponerse al aire libre o limitar el tiempo.

Los altos niveles de contaminación del aire hacen daño la salud (Foto referencial: Pixabay)

EL VALOR DEL AQI PARA PARTÍCULAS PM2.5

El valor del índice de calidad del aire (AQI) para partículas PM2.5 nos da a conocer qué tan dañina es la concentración de esas partículas finas en el aire durante un período determinado. Así tenemos:

AQI 0–50 (verde): aire bueno con un riesgo mínimo para la salud.

aire bueno con un riesgo mínimo para la salud. AQI 51-100 (amarillo): calidad moderada, por tanto puede tener un riesgo leve en personas asmáticas o cardiópatas.

calidad moderada, por tanto puede tener un riesgo leve en personas asmáticas o cardiópatas. AQI 101–150 (naranja): es insalubre para grupos sensibles como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardíacas.

es insalubre para grupos sensibles como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardíacas. AQI 151–200 (rojo): es insalubre para toda la población.

es insalubre para toda la población. AQI 201–300 (morado): muy insalubre, por lo que se sugiere evitar actividades al aire libre.

muy insalubre, por lo que se sugiere evitar actividades al aire libre. ICA ≥301 (granate/marrón): “peligroso”.

