Los eventos climatológicos continúan golpeando a Estados Unidos. Mientras en Florida hay alerta de congelación por la llegada del frío extremo, en Massachusetts se tuvieron que cancelar las clases por la tormenta invernal y Nueva York espera la llevada de más nieve, otras dos tormentas están en camino prometiendo temperaturas por debajo de lo normal mientras se recuperan del reciente nor’easter. Todo esto hace más complejo el panorama y Colorado no está lejos de los peligros. Hoy 25 de febrero hay una alerta activa por alto riesgo de incendios debido al viento y el aire seco. Aquí te explico lo que se sabe hasta el momento, las condiciones meteorológicas que complican la situación, qué se espera hasta el fin de semana y las prohibiciones/recomendaciones que han brindado las autoridades.

Qué condiciones meteorológicas complican el panorama en Colorado

El calor anómalo en pleno invierno meteorológico es lo más peligroso en este momento. En el área de Denver se han registrado o se esperan máximas cercanas a 70 grados Fahrenheit, unos 20 grados por encima de lo habitual para esta época del año. Este calentamiento está asociado a vientos de ladera (downslope) desde las montañas hacia el este, que descienden, se comprimen y se calientan, secando aún más el aire a su paso.

Eso no es todo, ya que desde el Servicio Nacional de Meteorología destacan que la circulación de vientos fuertes desde el oeste y noroeste, impulsada por un sistema de baja presión y un marcado gradiente de presión que afecta a todo el Front Range, también está sumando al problema; esto se refleja en las advertencias de vientos intensos para las zonas de montaña y estribaciones, con ráfagas potenciales de hasta 80 mph. Con humedades relativas que pueden caer hasta el 10–15% en sectores de las llanuras, cualquier foco de fuego se encuentra con un ambiente ideal para avanzar con rapidez sobre pastizales y matorrales resecos.

Adicional a todo esto, la sequedad acumulada en el paisaje es un factor clave que incrementa el riesgo de incendios en Colorado esta semana. Cuando los pastos, matorrales y hojarasca están muy secos, basta una colilla, una chispa de maquinaria, una quema mal apagada o incluso líneas eléctricas afectadas por el viento para iniciar un incendio que puede escapar al control inicial.

Esta semana se avecina otra dramática escena en Colorado: peligro de incendios y fuertes nevadas en las montañas.(Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué significa la alerta por alto riesgo de incendios

Gran parte de Colorado se mantiene bajo condiciones de peligro crítico de incendio debido a una combinación de calor inusual para la fecha, aire muy seco, combustibles resecos y vientos fuertes que favorecen la rápida propagación del fuego. Las autoridades anticipan un escenario de riesgo elevado que puede extenderse, con variaciones, hasta el viernes en el corredor de la I‑25, la zona metropolitana de Denver y sectores de las llanuras del este del estado. Según reportan desde CBS News, se emitió una alerta roja por alto peligro de incendios, además de la llegada de la vaguada, que impulsa el flujo de viento en las Montañas Rocosas y nevadas en las montañas de Colorado.

Lo primero que hay que entender es que cuando el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) emite una advertencia de “Red Flag Warning” o habla de condiciones de peligro crítico de incendio, indica que el tiempo atmosférico puede hacer que cualquier chispa se convierta rápidamente en un incendio de rápida propagación y difícil control. En estos escenarios coinciden tres factores: vientos sostenidos y racheados, humedad relativa muy baja y combustibles vegetales extremadamente secos, especialmente en praderas, matorrales y zonas de interfaz urbano‑forestal. Ante este panorama, se pide evitar cualquier tipo de quema al aire libre, y muchos condados han anunciado restricciones o prohibiciones a las fogatas recreativas y a la quema agrícola.

Qué se espera en Colorado del miércoles hasta el fin de semana

Desde Telemundo explican que, a partir de este miércoles, Colorado seguirá con tiempo cálido y en gran parte seco, pero con viento persistente y cambios en las montañas. Este es el pronóstico para los siguientes días:

Miércoles: será un día cálido y parcialmente soleado, con temperaturas agradables en gran parte del estado. El viento seguirá siendo fuerte, especialmente en zonas elevadas y laderas, con ráfagas que podrían acercarse a los 40–50 mph, especialmente sobre montañas y planicies cercanas. Este viento, junto con aire seco, mantiene el riesgo de incendios elevado.

Jueves y viernes: las condiciones seguirán cálidas y secas, con cielos mayormente despejados y máximas que se mantendrán cómodas en los 60 grados, aunque sin lluvia significativa. Aunque los vientos podrían disminuir un poco, el peligro de incendios aún puede ser alto, especialmente si el aire sigue seco y con ráfagas ocasionales.

Montañas: en las elevaciones altas persistirá la posibilidad de nieve ligera o intermitente, especialmente más tarde en la semana, pero los mayores acumulados ya habrían ocurrido antes de este miércoles.

Fin de semana: hacia el sábado y domingo, el tiempo tenderá a permanecer mayormente estable y seco con máximas por encima del promedio, aunque algunos modelos muestran la posibilidad de que más humedad llegue desde el oeste, lo que podría traer ligeras precipitaciones o nieve ligera en las montañas hacia el inicio de la próxima semana.

Las autoridades piden extremar la prevención porque hoy cualquier chispa puede convertirse en un incendio rápido y difícil de contener. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Recomendaciones de seguridad ante alerta de incendios en Colorado

Las autoridades recomiendan evitar por completo la quema de residuos, fogatas, uso de fuegos artificiales y cualquier actividad que genere chispas al aire libre mientras estén vigentes las advertencias de Red Flag o las declaraciones de peligro crítico de incendio. Evitar quemas agrícolas o de limpieza de terrenos; en muchos condados están suspendidas por completo durante estos episodios de peligro crítico. Seguir las indicaciones de los departamentos de bomberos locales, oficinas de manejo de emergencias de condado y agencias estatales de manejo de tierras, que pueden imponer restricciones adicionales a actividades recreativas y de trabajo en el campo durante estos días. Para información actualizada y mapas de advertencias, se recomienda consultar directamente al Servicio Nacional de Meteorología de Denver/Boulder (NWS Denver/Boulder), que mantiene productos específicos de tiempo de incendio, avisos y discusiones de pronóstico. Otras fuentes de consulta son la página nacional de Fire Weather del NWS y los pronósticos de peligro de incendios del Storm Prediction Center, donde se detallan los escenarios esperados hasta el fin de semana para Colorado y los estados vecinos.

