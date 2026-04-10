Este fin de semana, el área triestatal (Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut) está bajo vigilancia crítica ante condiciones atmosféricas que elevan significativamente el peligro de incendios forestales . El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) lanzó la advertencia de este posible evento natural que perjudicaría a miles de residentes de esta área. En caso estés habitando en alguno de los tres estados, es necesario que comprendas esta amenazas y sepas qué zonas han sido catalogadas como las más vulnerables. Te invito a leer esta nota.

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Distintas autoridades meteorológicas señalaron que la región noreste del país está atravesando su temporada alta de incendios forestales , una situación que suele agravarse por la presencia de fuertes vientos, baja humedad y vegetación seca.

La alerta surgió desde el último jueves 9 de abril, ya que se emitió el primer aviso de bandera roja de la temporada en partes del Valle de Hudson y las montañas Catskill, situados en Nueva York ; no obstante, se espera que las condiciones más críticas se registren este fin de semana.

Esta alerta de incendios forestales en el noreste del país se están registrando desde este jueves 9 de abril, pero se intensificará este fin de semana. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Qué áreas resultarían afectadas ante posibles incendios forestales en el área triestatal

Como te indiqué anteriormente, el Valle de Hudson y las montañas Catskill son áreas que están presentando condiciones favorables para la rápida propagación de incendios, pero el NWS añadió otros puntos pertenecientes al área triestatal que necesitan tomar precaución para este cierre de semana.

Para este viernes 10 de abril, la agencia meteorológica estadounidense lanzó un aviso especial por riesgo elevado de incendios en los condados de Ulster y Dutchess , ambos situados en Nueva York. Se espera que en estas zonas se registren fuertes ráfagas de viento y niveles bajos de humedad.

La alerta también se traslada para el sábado 11 de abril; existe una alta probabilidad de que las condiciones peligrosas se amplíen hasta Connecticut. Aunque Nueva Jersey y Pensilvania también están bajo alerta, el nivel se mantiene moderado.

Para este fin de semana, los meteorólogos fueron contundentes con sus pronósticos: las temperaturas en los distintos puntos del área triestatal serán elevadas, lo que ocasionarían que se incremente el riesgo de vegetación seca .

Otro punto señalado por los expertos es que la tardes representan el periodo de mayor riesgo debido a la combinación de baja humedad y vientos fuertes, factores que, sumados a la maleza seca, facilitan la expansión de los incendios.

Nueva York será uno de los estados que están bajo alerta de incendios forestales. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Por qué abril es considerado como el pico de temporada de incendios en el noreste de EE.UU.

Quizás tengas la duda de por qué abril es considerado como el mes de mayor riesgo en esta región del país y tiene una explicación: la ausencia de hojas en los árboles permite que el sol caliente y seque directamente la maleza del suelo.

Por lo tanto, la vegetación se transforma en un “combustible altamente inflamable” que, con una simple chispa, desencadenaría un incendio de gran magnitud en cuestión de tiempo. Por esa razón, los expertos recomiendan a los habitantes de los estados que conforman la región en evitar cualquier acción relacionado al fuego.

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