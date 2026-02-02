No solo el intenso frío es motivo de preocupación en California o la posibilidad de que vuelvan a activarse advertencias de calidad del aire por niveles elevados de contaminación por partículas finas PM2.5, sino que estos últimos días se ha registrado una alerta por aumento de casos de gripe en el condado de Los Ángeles. Ante este angustiante panorama, las autoridades han hecho un llamado urgente a los residentes para adoptar medidas preventivas y recurrir al arma más poderosa para mantenerse a salvo de la influenza. En esta nota te cuento lo que se sabe hasta el momento, los lugares más afectados y lo que puedes hacer por ti y tu familia para no tener que visitar una sala de emergencias por tener un cuadro complicado o poner en riesgo a las personas que te rodean.

Qué está pasando en el condado de Los Ángeles

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LAC DPH) informó que la actividad de la gripe está en aumento y que se espera que se mantenga elevada en las próximas semanas. Datos de vigilancia recientes que finalizaron el 24 de enero muestran que, en una sola semana, el porcentaje de pruebas de laboratorio positivas para influenza subió de 11% a 17,1% y las hospitalizaciones por gripe aumentaron de 22 a 261 casos. Además, las visitas a los servicios de urgencias por enfermedades similares a la influenza también se han incrementado, lo que refleja una circulación intensa del virus en la comunidad.

Según publican desde Telemundo 52 Los Ángeles, el Dr. Muntu Davis, Oficial de Salud del Condado de Los Ángeles, mencionó que se espera un aumento de la actividad en toda la región.

A nivel estatal, el Departamento de Salud Pública de California también advirtió que las hospitalizaciones por influenza seguirán aumentando a corto plazo, aunque se pronostica un pico algo menor que en la temporada 2024–2025.

La actividad de la gripe ha aumentado en el condado de Los Ángeles, lo que ha llevado al departamento de salud pública a instar a los residentes a vacunarse contra la influenza. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Recomiendan vacunarse por aumento de casos de gripe en el condado de Los Ángeles

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LAC DPH) está recomendando de manera enfática que todas las personas de 6 meses de edad o más reciban la vacuna contra la gripe esta temporada, salvo contraindicaciones médicas específicas.

“La vacuna contra la gripe es la manera más efectiva de reducir el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte por infección, tanto para usted, como para sus seres queridos y su comunidad (...) Sin embargo, incluso pasos simples como lavarse las manos con frecuencia, cubrirse al toser y estornudar, y evitar el contacto con otros cuando se está enfermo pueden marcar una gran diferencia para proteger a quienes están en mayor riesgo de enfermedad grave. Animamos a todos aquellos de seis meses o más, o a sus cuidadores, a que se vacunen o consulten con un proveedor de salud para decidir la mejor forma de reducir riesgos y mantenerse saludables esta temporada de gripe”, afirmó el Dr. Muntu Davis en un comunicado.

Esta recomendación coincide con la de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que para la temporada 2025–2026 indican la vacunación anual para niños, embarazadas y adultos, utilizando vacunas trivalentes adaptadas a las cepas circulantes.

Las autoridades de Los Ángeles recuerdan que vacunarse reduce el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte, y ayuda a proteger a personas vulnerables como adultos mayores, bebés y personas con enfermedades crónicas. Para adultos de 65 años o más, se prefieren vacunas de alta dosis, adyuvadas o recombinantes, ya que generan una respuesta inmunitaria más fuerte en este grupo de mayor riesgo.

Cualquier persona de 6 meses de edad o mayor puede vacunarse contra la gripe. (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP) / RONALDO SCHEMIDT

Dónde y cómo vacunarse en el condado de Los Ángeles

El Departamento de Salud del condado ha puesto a disposición un sitio web con localizador de clínicas de vacunación contra la gripe y otros virus respiratorios, donde se puede buscar por código postal y tipo de vacuna disponible.

Las personas pueden encontrar un centro de vacunación cercano visitando el portal de clínicas de vacunas de LAC DPH, que incluye centros comunitarios, farmacias y consultorios de salud. Muchas de estas clínicas ofrecen servicios sin cita previa y opciones de bajo costo o gratuitos para personas sin seguro médico, especialmente en comunidades con mayor vulnerabilidad social.

Las autoridades de salud de California también coordinan con redes de proveedores para asegurar que haya vacunas suficientes durante toda la temporada de influenza 2025–2026.

Recomendaciones para residentes y turistas por alerta de gripe en Los Ángeles

Las autoridades sanitarias recomiendan a residentes y visitantes seguir una combinación de vacunación y medidas de higiene diaria para reducir el riesgo de contagio. Entre las principales recomendaciones se incluyen:

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar desinfectante de manos cuando no haya agua disponible.

Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, y evitar tocarse la cara, especialmente ojos, nariz y boca.

Quedarse en casa y alejarse de otras personas si se presentan síntomas de gripe (fiebre, tos, dolor de garganta, malestar general), para no contagiar a compañeros de trabajo, escuela o familiares.

En lugares concurridos, como aeropuertos, transporte público, centros comerciales y eventos, es recomendable mantener cierta distancia de personas visiblemente enfermas, ventilar los espacios cerrados siempre que se pueda y considerar el uso de mascarilla si se pertenece a un grupo de alto riesgo.

En el caso de personas mayores, embarazadas, niños pequeños o quienes padecen enfermedades como diabetes, asma o cardiopatías, se recomienda consultar temprano con un profesional de salud ante síntomas de gripe, ya que pueden requerir tratamiento antiviral y vigilancia más estrecha.

Viajeros que desarrollen fiebre alta, dificultad para respirar, dolor en el pecho, confusión o empeoramiento rápido de los síntomas deben buscar atención médica de inmediato, ya que estos pueden ser signos de complicaciones graves de la gripe.

Se solicita a las familias residentes y turistas a estar atentos a información fiable de fuentes oficiales como el Departamento de Salud Pública de Los Ángeles, el Departamento de Salud Pública de California y los CDC, evitando rumores que circulan en redes sociales.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!