Miles de turistas ya sienten la emoción de la fiesta que trae consigo la Copa del Mundo 2026 ; sin embargo, también despierta la creatividad de las redes criminales para cometer fechorías durante este evento deportivo. A pocos días de que inicie el certamente, el Departamento del Alguacil de Los Ángeles emitió una advertencia ante las constantes estafas que se están registrando en la ciudad y las próximas víctimas serían los extranjeros que pretenden observar los distintos encuentros que se realicen en esta área. En esta nota, te explicaré sobre las tácticas más utilizadas por estos delincuentes y cómo proteger tu dinero.

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El pasado miércoles 3 de junio, esta dependencia oficial lanzó esta advertencia a los residentes y futuros turistas que visiten Los Ángeles para presenciar alguno de los 8 encuentros oficiales de la Copa del Mundo 2026, ya que los estafadores ofrecerán facilidades con tal de obtener dinero.

“Los ciberdelincuentes están creando sitios web falsos de la FIFA y anuncios en redes sociales que se parecen mucho a páginas legítimas de venta de boletos y pago. Estos sitios pueden robar credenciales de acceso, información personal, números de tarjetas de crédito y pagos”, explicó el Departamento del Alguacil de Los Ángeles.

No sería lo único, ya que estos malhechores también crearían portales web para ofrecer hospitalidad, mercancía, acceso a transmisiones y oportunidades de apuestas que parecen verídicas, pero resultarían perjudiciales.

Los ciberdelincuentes están creando sitios web idénticos al portal web de la FIFA para robar dinero de las cuentas bancarios de los fanáticos. (Crédito: Scott Strazzante / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / SCOTT STRAZZANTE

Qué recomienda la dependencia oficial para evitar estafas previo al Mundial 2026 en Los Ángeles

Con la advertencia emitida, el Departamento del Alguacil de esta ciudad recomendó a los interesados que, antes de comprar boletos o productos relacionados al Mundial 2026 en Los Ángeles, se debe verificar el dominio del sitio web de la FIFA .

También aconsejó ignorar “anuncios patrocinadores, publicaciones en redes sociales, mensajes de texto, enlaces de Telegram o WhatsApp, ni en ofertas con bajos costos”. Lo recomendable sería verificarlo y comprobar si proviene de una fuente confiable.

Si un vendedor te exige criptomonedas, transferencias bancarias, aplicaciones móviles de envío de dinero o tarjetas de regalo, debes rechazarlo completamente, ya que son pocas las probabilidades de recuperar tu dinero en caso seas estafado.

El Departamento del Alguacil de Los Ángeles recomiendo verificar los dominios de los sitios web antes de realizar una compra relacionada a la Copa del Mundo 2026. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Qué hacer si fui estafado previo al Mundial 2026 en Los Ángeles

En caso consideres que fuiste víctima de fraude o algún conocido por esta lamentable situación, es clave comunicarse con las autoridades locales, con tu banco o emisor de tarjeta a la brevedad posible.

El Departamento del Alguacil de Los Ángeles sugiere tomar capturas de pantalla, registros de transacciones y presentar la denuncia ante el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI en el siguiente ENLACE .

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