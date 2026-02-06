El sarampión, uno de los virus más contagiosos del mundo, vuelve a encender las alarmas en Estados Unidos. Lo que durante años se consideró una enfermedad controlada hoy muestra señales claras de expansión. Los casos no solo alcanzaron el año pasado su nivel más alto en más de tres décadas, sino que las cifras iniciales de 2026 confirman que el brote sigue activo. En enero ya se reportaron nuevos contagios y, según datos oficiales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el epicentro actual se ubica en Carolina del Sur, donde cientos de personas han resultado infectadas y más de 500 permanecen en cuarentena.

Un repunte que no da tregua

Durante 2025, Estados Unidos registró 2.255 casos confirmados de sarampión, la cifra más alta desde 1991. Ese aumento marcó un punto de quiebre: tres personas, entre ellas dos niñas pequeñas, murieron a causa de la enfermedad. Los brotes más importantes comenzaron en febrero en el oeste de Texas y, meses después, en octubre, se detectó otro foco relevante en la frontera entre Utah y Arizona. En total, el CDC contabilizó 49 brotes el año pasado, muy por encima de los 16 registrados en 2024.

Los casos semanales de sarampión en EE.UU. se contabilizan según la fecha de aparición del sarpullido. | Crédito: CDC

Los 17 estados con casos confirmados en 2026

De acuerdo con información actualizada del CDC, hasta el 29 de enero de 2026 se han confirmado 588 casos de sarampión en el país. De ellos, 585 corresponden a 17 jurisdicciones, mientras que otros tres se detectaron en visitantes internacionales. Los estados afectados son:

Arizona

California

Florida

Georgia

Idaho

Kentucky

Minnesota

Nebraska

Carolina del Norte

Ohio

Oregon

Carolina del Sur

Dakota del Sur

Utah

Virginia

Washington

Wisconsin

Además, en lo que va de 2026 ya se han reportado dos nuevos brotes, y el 94% de los casos confirmados están asociados a brotes activos, muchos de ellos iniciados en 2025.

Los brotes de sarampión en EE.UU. se concentran en varios estados, según datos oficiales. | Crédito: CDC

Niños, adolescentes y no vacunados, los más afectados

Los datos del CDC muestran un patrón preocupante:

El 58% de los casos corresponde a personas de entre 5 y 19 años .

. El 94% de los infectados no estaba vacunado o tenía un estado de vacunación desconocido.

Este retroceso en las tasas de vacunación infantil ha dejado a comunidades enteras más vulnerables frente a una enfermedad que puede ser grave e incluso mortal.

Síntomas del sarampión

Los signos y síntomas del sarampión aparecen entre 10 y 14 días después de la exposición al virus. Según Mayo Clinic, los signos y los síntomas del sarampión generalmente son los siguientes:

Fiebre alta , que suele ser uno de los primeros signos de la infección.

, que suele ser uno de los primeros signos de la infección. Tos persistente , acompañada de congestión nasal.

, acompañada de congestión nasal. Ojos rojos y llorosos (conjuntivitis), con sensibilidad a la luz.

(conjuntivitis), con sensibilidad a la luz. Erupción cutánea que comienza en el rostro y se extiende al resto del cuerpo.

que comienza en el rostro y se extiende al resto del cuerpo. Malestar general y cansancio intenso, especialmente en niños y adolescentes.

Una enfermedad prevenible

La vacuna contra el sarampión se introdujo en 1963 y cambió radicalmente el panorama sanitario del país. Antes de su uso generalizado, el virus infectaba a cientos de miles de personas cada año y causaba miles de muertes. El escenario actual, con brotes en expansión y cifras en aumento, refleja el impacto directo de la disminución en la vacunación y explica por qué las autoridades sanitarias insisten en mantener altas coberturas para evitar que el sarampión vuelva a convertirse en una amenaza permanente en Estados Unidos.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!