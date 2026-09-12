Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una alerta sanitaria nacional en Estados Unidos ante el aumento de personas expuestas a animales con rabia confirmada o sospechada, así como por errores en la aplicación del tratamiento preventivo. Entre julio y agosto de 2026, la agencia recibió 17% más consultas relacionadas con la rabia que en el mismo periodo de 2025. Debido a ello, te contamos cuál es la advertencia y qué recomiendan las autoridades de salud.

¿QUÉ ES LA RABIA?

La rabia es una enfermedad viral mortal pero prevenible. Se transmite a personas y mascotas a través de las mordeduras y arañazos de un animal infectado.

Afecta principalmente al sistema nervioso central, provocando una grave enfermedad cerebral y la muerte si no se recibe atención médica antes de que aparezcan los síntomas.

“En Estados Unidos, esta enfermedad es poco común en humanos, con menos de 10 muertes reportadas cada año. Sin embargo, debido a que se encuentra en la fauna silvestre de todo el país (excepto en Hawái), la rabia representa una grave amenaza para la salud pública”, precisaron los CDC.

Los zorrillos son otros animales silvestres que pueden tener rabia (Foto: graabstein / Pixabay)

¿QUÉ ADVIRTIERON LOS CDC?

Los CDC señalaron que, desde julio, varias jurisdicciones han reportado aumentos locales de exposiciones a animales que pueden transmitir la rabia, así como a especies en las que la enfermedad se reporta con menos frecuencia. Al menos ocho departamentos estatales de salud también informaron un mayor uso de la profilaxis posterior a la exposición —PEP, por sus siglas en inglés—, errores al administrarla o ambas situaciones.

La agencia recalcó que no hay escasez nacional de vacunas contra la rabia ni de inmunoglobulina antirrábica humana. Sin embargo, pidió evaluar correctamente cada posible exposición para evitar tratamientos innecesarios, efectos adversos evitables y costos adicionales, sin dejar de tratar a las personas que realmente lo necesiten.

Asimismo, dio a conocer en su sitio web que en EE.UU. más del 90% de los casos notificados de rabia en animales se dan en la fauna silvestre (murciélagos, mapaches, zorrillos y zorros.

“Casi tres de cada cuatro estadounidenses viven en comunidades donde los animales son portadores de rabia. El contacto con murciélagos infectados es la principal causa de muerte por rabia en humanos en este país; al menos siete de cada diez personas que fallecieron de rabia en Estados Unidos fueron infectadas por murciélagos”, indicaron.

LAS RECOMENDACIONES QUE DIERON AL PÚBLICO

- Mantenerse alejado de la fauna silvestre. Nunca acercarse a animales que parezcan heridos, enfermos o muertos, especialmente si estos aparecen durante el día y normalmente son activos por la noche (por ejemplo, murciélagos, mapaches, etc.). Si necesita ayuda, debes comunicarte con el servicio de control de animales de tu localidad.

- Si tienes mascotas, mantenlas al día con las vacunas contra la rabia y, en la medida de lo posible, alejadas de la fauna silvestre.

- Si tú o tus mascotas han estado en contacto con animales salvajes o que presenten síntomas de enfermedad, especialmente si han sufrido mordeduras o arañazos, haz lo siguiente:

Lava inmediatamente cualquier herida con agua y jabón (o solo con agua) durante 15 minutos.

Habla con un médico o un profesional de la salud pública sobre su riesgo y si podrías necesitar atención médica relacionada con la rabia.

Informa a tu médico sobre el tipo de animal con el que te encontraste y si notaste alguna señal de que el animal no se comportaba con normalidad.

Si el animal que te mordió no era tu mascota, pídele al dueño un comprobante de que el animal tiene al día su vacuna contra la rabia.

Si puedes hacerlo de forma segura, captura o confina al animal y ponte en contacto con el servicio de control de animales de tu zona o con tu departamento de salud para obtener ayuda.

En determinadas circunstancias y tras consultar con un veterinario, observar a un animal disponible podría ser una alternativa razonable a la prueba de la rabia.

Tus mascotas pueden sufrir la mordedura de un animal con rabia como el zorro (Foto: Imagen creada Comercio MAG usando la IA de Gemini)

RECOMENDACIONES PARA PERSONAL MÉDICO

Los CDC pidieron a los profesionales de salud:

Hacer una evaluación de riesgo cuidadosa y basada en evidencia antes de indicar PEP.

Consultar con autoridades locales o estatales de salud pública ante dudas sobre el animal, el tipo de exposición o la necesidad de tratamiento.

Seguir las recomendaciones vigentes del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP).

Para personas no vacunadas previamente, aplicar inmunoglobulina antirrábica humana y una serie de cuatro dosis de vacuna en los días 0, 3, 7 y 14.

Para quienes ya recibieron vacuna antirrábica antes, administrar dos dosis de vacuna —días 0 y 3— y no aplicar inmunoglobulina.