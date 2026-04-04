En alerta se encuentra el condado de Los Ángeles ante un nuevo récord de casos de tifus transmitido por pulgas: en 2025 se registraron 220 contagios, frente a los 187 de 2024. Esto representa la cifra más alta documentada en la zona y, lo más preocupante, es que casi el 90% de los pacientes – de entre 1 y 85 años – tuvo que ser hospitalizado, lo que evidencia la gravedad del cuadro cuando no se diagnostica y trata a tiempo, informó el Departamento de Salud Pública del condado el 2 de abril de 2026. A raíz de esta situación, te contamos qué es esta enfermedad, cómo se transmite y qué medidas de precaución se deben tomar.

¿QUÉ ES EL TIFUS Y CÓMO SE TRANSMITE?

El tifus hace referencia a un grupo de enfermedades infecciosas causadas por bacterias del género Rickettsia, que se transmiten a través de la picadura de artrópodos como piojos, pulgas y garrapatas. Se clasifica en varios tipos, siendo los más comunes: el tifus epidémico, el tifus murino y el tifus de las malezas, publicó la Clínica Universidad de Navarra en 2023.

EL TIFUS EPIDÉMICO

El tifus epidémico también conocido como tifus exantemático, es causado por la bacteria Rickettsia prowazekii.

¿Cómo se transmite? A través de la picadura del piojo humano. Históricamente ha sido asociada con situaciones de hacinamiento, condiciones insalubres y conflictos armados.

A través de la picadura del piojo humano. Históricamente ha sido asociada con situaciones de hacinamiento, condiciones insalubres y conflictos armados. Síntomas: fiebre alta, malestar general, dolor de cabeza, escalofríos, fotofobia y erupción cutánea maculopapular que comienza en el tronco y se extiende hacia las extremidades. En casos graves, se pueden presentar complicaciones como meningitis, insuficiencia renal, neumonía y miocarditis.

EL TIFUS MURINO

El tifus murino también llamado tifus endémico, es causado por Rickettsia typhi.

¿Cómo se transmite? A través de la picadura de pulgas infectadas, principalmente la pulga de la rata Xenopsylla cheopis.

A través de la picadura de pulgas infectadas, principalmente la pulga de la rata Xenopsylla cheopis. Síntomas: similares a los del tifus epidémico, pero suelen ser más leves e incluyen fiebre, dolor de cabeza, malestar general, erupción cutánea y dolor abdominal. Las complicaciones graves son menos frecuentes.

EL TIFUS DE LAS MALEZAS

El tifus de las malezas también conocido como tifus de garrapatas o tifus espinoso, es causado por Rickettsia conorii.

¿Cómo se transmite? A través de la picadura de garrapatas del género Rhipicephalus. Es más común en regiones cálidas y áridas, como el sur de Europa, África y Asia.

A través de la picadura de garrapatas del género Rhipicephalus. Es más común en regiones cálidas y áridas, como el sur de Europa, África y Asia. Síntomas: incluyen fiebre, dolor de cabeza, malestar general, erupción cutánea y una lesión cutánea característica en el lugar de la picadura, llamada escara o tache noir. También pueden presentarse complicaciones como meningoencefalitis, insuficiencia renal y miocarditis.

No existe vacuna contra el tifus transmitido por pulgas (Crédito: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)

¿CÓMO PREVENIR EL TIFUS TRASMITIDO POR PULGAS QUE ALARMA EN LOS ÁNGELES?

No existe una vacuna para prevenir el tifus transmitido por pulgas; por lo tanto, para reducir el riesgo de contraerlo evita tener contacto con ellas, precisan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que dio varias pautas.

Mantén las pulgas alejadas de tus mascotas.

Los animales que salen al exterior tienen más probabilidades de traer pulgas al interior de la casa.

Consulta con tu veterinario sobre los productos para el control de pulgas en mascotas, como collares antipulgas, medicamentos orales o productos tópicos para la prevención de pulgas.

La permetrina no debe utilizarse en gatos.

Mantenga a los roedores y animales salvajes alejados de su hogar, lugar de trabajo y áreas recreativas.

Guarda los alimentos, incluidos los de mascotas, en recipientes herméticos.

Retira la maleza, los montones de piedras, la basura y los objetos acumulados fuera de tu casa.

Sella los agujeros de tu casa por donde puedan entrar los roedores.

Mantén cerradas las tapas de los contenedores de compost y basura para evitar que los animales se acerquen.

Protégete de las picaduras de pulgas.

No alimentes ni acaricies a animales salvajes o callejeros.

Utiliza siempre guantes si manipulas animales enfermos o muertos.

Utiliza repelentes de insectos registrados por la Agencia de Protección Ambiental. No lo apliques sobre la piel ni la ropa cuando esté al aire libre. Mejor lee las instrucciones de la etiqueta del producto, ya que algunos son para la piel y otros solo para la ropa.

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