Colorado enfrenta un fin de semana especialmente delicado en sus zonas montañosas. El Centro de Información de Avalanchas de Colorado advirtió que gran parte de las montañas del estado se encuentran bajo nivel 4 de 5 en la escala de peligro, lo que significa condiciones muy peligrosas y una alta probabilidad de desprendimientos. Para quienes planean esquiar, hacer senderismo o excursiones en nieve profunda, la advertencia no es menor: las avalanchas podrían desencadenarse con facilidad, incluso por el paso de una sola persona.

De acuerdo con el Colorado Avalanche Information Center (CAIC), la escala de riesgo contempla cinco niveles y actualmente el estado se ubica en el penúltimo, considerado alto peligro. El Dr. Ethan Greene, director del centro, recordó que aunque muchas personas asocian los accidentes mortales con los niveles más extremos, “la mayoría de los accidentes mortales por avalanchas en Colorado ocurren en los niveles 2 y 3”.

Es decir, incluso cuando el riesgo no parece el máximo, las condiciones pueden volverse letales si no se toman precauciones.

Un mapa del Colorado Avalanche Information Center muestra un peligro considerable de avalanchas en las montañas de Colorado hasta el 22 de febrero de 2026. | Crédito: Colorado Avalanche Information Center - CAIC

Un contexto preocupante tras tragedia en California

La advertencia en Colorado llega días después de una de las avalanchas más mortales registradas en Estados Unidos en décadas. Un alud del tamaño de media manzana impactó a un grupo de nueve esquiadores y cuatro guías que regresaban de una excursión de tres días cerca del pico Castle, en la Sierra Nevada, en California.

Seis personas fueron rescatadas con vida por los socorristas, aunque dos de ellas resultaron gravemente heridas y sin posibilidad de moverse tras el impacto. Muy cerca del lugar, los equipos de emergencia hallaron los cuerpos sin vida de ocho personas, entre ellas tres guías de la organización Blackbird Mountain Guides.

La sheriff del condado de Nevada, Shannan Moon, informó que una persona continúa desaparecida y las autoridades presumen que también habría fallecido. El hecho ha sido descrito como la avalancha más mortal en Estados Unidos desde 1981, un antecedente que aumenta la preocupación en otros estados con fuerte actividad invernal como Colorado.

Un equipo de rescate en esquís avanza hacia la zona de la avalancha en Castle Peak, California, mientras buscaban a diez esquiadores atrapados tras la tormenta. | Crédito: HANDOUT / Nevada County Sheriff's Office / AFP

Lo que muchos no saben sobre el riesgo real

Un dato que suele pasar desapercibido es que en los niveles intermedios —2 y 3— muchas avalanchas son provocadas por las propias personas, ya sea por esquiadores o excursionistas que atraviesan zonas inestables. En nivel 4, el riesgo es aún mayor: los desprendimientos pueden ocurrir de forma natural y ser de gran tamaño.

En una hora, solo una de cada tres víctimas logra sobrevivir si queda completamente sepultada. Las causas de muerte más frecuentes son asfixia, lesiones traumáticas e hipotermia. Por eso, los expertos insisten en que la preparación y la información previa pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

¿Qué hacer si te ves atrapado en una avalancha?

Las recomendaciones básicas pueden parecer simples, pero son cruciales:

Revisar el pronóstico del tiempo y el nivel de riesgo antes de salir.

Evitar zonas catalogadas como de alto peligro.

Llevar equipo adecuado , como transmisores, sondas y palas.

, como transmisores, sondas y palas. Educarse y capacitarse en seguridad en nieve.

Si una avalancha te sorprende mientras estás en un vehículo, la recomendación es clara: no salgas del auto aunque creas que el desprendimiento ya pasó. Apaga el motor y pide ayuda de inmediato. Salir podría exponerte a un segundo alud o a condiciones extremas.

Autoridades en Colorado advierten que las condiciones son muy peligrosas y piden extremar precauciones. | Crédito: Colorado Avalanche Information Center - CAIC

Fin de semana clave para extremar precauciones

Con el nivel 4 activo en varias zonas montañosas, este fin de semana no es uno más para quienes aman la nieve. Colorado mantiene condiciones que podrían cambiar rápidamente y convertirse en escenarios de alto riesgo.

Las autoridades insisten en un mensaje simple pero urgente: informarse, prepararse y evitar decisiones impulsivas. La montaña no perdona errores, y los recientes acontecimientos en California son un recordatorio doloroso de lo que puede ocurrir cuando las condiciones se vuelven inestables.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!