El Centro de Avalanchas de Taos emitió una alerta este sábado 24 de enero debido al alto riesgo de avalanchas en varias zonas montañosas. Según el medio Univision, el organismo advirtió que las nevadas continuarán en las montañas del norte de Sangre de Cristo hasta el domingo a las 6 de la mañana, lo que incrementará la inestabilidad del terreno. Según el reporte, podrían registrarse avalanchas de gran tamaño, con la capacidad de cubrir completamente a una persona. Por esta razón, se pide extremar precauciones y evitar actividades en áreas de alto riesgo.

Las autoridades recomiendan mantenerse alejados de pendientes empinadas, especialmente aquellas con una inclinación cercana a los 30 grados, ya que son las más propensas a desprendimientos de nieve. Además, señalaron que las condiciones peligrosas podrían intensificarse rápidamente conforme avance la tormenta.

Las autoridades advierten que podrían producirse avalanchas capaces de enterrar a una persona. (Foto referencial: Freepik)

Las zonas con mayor probabilidad de avalanchas incluyen el Área Silvestre de Wheeler Peak y el Área Silvestre de Columbine Hondo, ubicadas por encima de los 9.000 pies de altitud. También se reporta peligro en las montañas West Elk, así como en las cordilleras Ruby y Ragged.

Finalmente, se aconseja a excursionistas y visitantes evitar desplazarse por terrenos propensos a avalanchas desde el viernes hasta el domingo. La prioridad es reducir la exposición a pendientes pronunciadas y respetar las advertencias oficiales para prevenir accidentes.

Las zonas más afectadas incluyen Wheeler Peak, Columbine Hondo y sectores de las montañas West Elk. (Foto referencial: Freepik)

Cómo actuar durante una alerta de avalanchas

Cuando hay una alerta de avalanchas, lo más importante es evitar entrar en zonas propensas a deslizamientos de nieve. Según el sitio de preparación para emergencias Ready.gov, las avalanchas se producen con mayor frecuencia en pendientes de 30 a 45 grados, especialmente durante o justo después de una tormenta intensa y pueden moverse muy rápido, lo cual es extremadamente peligroso para cualquier persona en la montaña.

Antes de salir al campo o a zonas altas, las autoridades recomiendan informarse sobre las condiciones actuales y los pronósticos de avalanchas. Esto incluye revisar las alertas de los centros de avalanchas del Servicio Forestal de EE. UU. y registrarse para recibir avisos locales. Así podrás saber si el riesgo es alto y planear mejor tus actividades.

Se recomienda evitar terrenos inclinados y limitar desplazamientos en áreas de riesgo hasta que mejoren las condiciones. (Foto referencial: Freepik)

Si debes moverte en áreas donde existe algún riesgo, asegúrate de estar bien equipado y acompañado. Los expertos aconsejan llevar siempre equipo de seguridad como un detector de avalanchas (transceptor), una pala y una sonda y saber cómo usarlos. También es más seguro ir con al menos una persona más, ya que esto aumenta las posibilidades de rescate si ocurre un deslizamiento.

Finalmente, si te encuentras en medio de un avalancha, los consejos oficiales señalan que intentes moverte hacia un lado de la pendiente para salir de la trayectoria del deslizamiento y, si no es posible evitarlo, trata de “nadar” con fuerza para mantenerte lo más cerca de la superficie de la nieve.

Siempre que sea seguro, llama al 9-1-1 para solicitar ayuda y evita volver al área hasta que las autoridades indiquen que ha pasado el peligro.

