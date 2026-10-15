Un frente frío llegará este fin de semana al noreste de Estados Unidos y provocará un marcado descenso de las temperaturas, acompañado de lluvias, fuertes ráfagas de viento y condiciones invernales en sectores puntuales de la región. El sistema podría generar los primeros indicios de nieve de la temporada en algunas áreas, mientras las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas. A continuación, te contamos dónde podría nevar.

Bajas temperaturas y posible nieve en el noreste de EE.UU. con la llegada de un frente frío (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿DÓNDE PODRÍA NEVAR POR EL FRENTE FRÍO QUE LLEGA AL NORESTE DE EE.UU.?

Las mayores probabilidades de nieve se concentran en zonas elevadas del noreste, mientras que la mayoría de las ciudades verá lluvia y una fuerte caída de temperaturas. “Es posible que algunos habitantes de la zona norte de los Grandes Lagos y del interior del noreste incluso vean los primeros copos de nieve de la temporada”, de acuerdo con AccuWeather.

El frente frío avanzará entre el viernes 16 y el sábado 17 de octubre , y podría dejar copos aislados, con acumulación limitada en la mayor parte de las áreas afectadas.

ZONAS CON POSIBILIDAD DE NIEVE

Estado o región Áreas con mayor probabilidad Nueva York Las montañas Adirondack y otras zonas elevadas del norte y centro del estado; en ciudades como Buffalo y Rochester predominaría la lluvia por efecto lacustre. Pensilvania Terreno elevado del centro-norte del estado, donde podrían caer chubascos de nieve y acumularse una capa ligera sobre superficies sin pavimentar. Vermont Las Green Mountains; las cumbres podrían recibir entre 1 y 3 pulgadas, con copos húmedos posibles en elevaciones altas del sur del estado. Nuevo Hampshire Las White Mountains y sectores altos del oeste y sur del estado; en zonas de menor altitud predominaría la lluvia. Maine El interior y las zonas elevadas, con mayor potencial de nieve en el oeste y norte del estado. Massachusetts El norte de los Berkshires podría recibir copos aislados; la posibilidad de nieve medible es más alta al norte del estado y en zonas montañosas.

FRÍO Y VIENTO

Se esperan ráfagas cercanas a 45 mph y temperaturas nocturnas en los 20 °F, especialmente en el norte de Nueva York, Vermont y Nuevo Hampshire. Eso aumenta el riesgo de heladas y congelamiento, incluso donde no caiga nieve, según el pronóstico de AccuWeather del 12 de octubre.

Las acumulaciones, si se producen, serían en general ligeras y de corta duración; las mayores opciones se ubican en las cumbres de los Adirondacks, las Green Mountains y las White Mountains.

“Debido a las rachas de viento y al oleaje sobre los lagos durante la primera parte del fin de semana, las condiciones pueden ser difíciles para las embarcaciones pequeñas, y algunas olas pueden desbordar la costa”, advierten meteorólogos.

Existe la posibilidad que el viernes por la noche haya demasiado viento y nubosidad para que se produzcan heladas en el interior del noreste y el Alto Medio Oeste. Las heladas pueden llegar incluso al sur, en algunas zonas de los Apalaches centrales y meridionales y la región de Piedmont.

Respecto a las condiciones climáticas en el estado de Nueva York, National Weather Service señaló que “el frente frío intenso traerá ráfagas de viento, chubascos y algunas tormentas a la región durante el viernes. Las condiciones ventosas y un frío inusual para esta época persistirán desde la noche del viernes hasta el sábado en Nueva York. Además, podría registrarse una ligera acumulación de nieve en las zonas de mayor altitud durante la noche del viernes”.

El descenso más fuerte de temperatura se espera entre la noche del viernes y el sábado, con mínimas cercanas a los 20 °F en sectores del norte de Nueva York, Vermont y Nuevo Hampshire (Foto: Pexels / Imagen referencial)

¿CUÁNDO SERÁ EL DÍA MÁS FRÍO?

El sábado probablemente será el día más frío en meses, debido a la combinación de viento, temperatura y otras condiciones que producirán temperaturas invernales en la región de los Grandes Lagos y el noreste.

Según AccuWeather RealFeel®, las temperaturas bajarán a entre 20 y 30 grados en el interior y se mantendrán entre 30 y 40 grados a lo largo de gran parte del corredor de la Interestatal 95 el sábado por la mañana.

“El paso del aire frío sobre las aguas relativamente cálidas de los Grandes Lagos provocará lluvias de efecto lago y nevadas húmedas. Es posible que algunas de estas precipitaciones vayan acompañadas de truenos y relámpagos. El calentamiento provocado por los lagos tenderá a impedir que nieve en la costa. Tierra adentro, durante las lluvias más intensas, podrían aparecer brevemente copos de nieve húmedos”, se lee en el informe de Alex Sosnowski, meteorólogo senior de AccuWeather.

En algunas de las zonas más elevadas, desde el centro-norte de Pensilvania hasta el oeste, centro y norte de Nueva York y el noroeste de Nueva Inglaterra, las nevadas pueden dejar brevemente una pequeña acumulación de aguanieve en superficies sin pavimentar. Sin embargo, esto no será frecuente.