El brote de ciclosporiasis en Estados Unidos continúa expandiéndose luego de que autoridades sanitarias confirmaran la incorporación de cuatro nuevos estados a la investigación por casos de “diarrea explosiva” provocada por el parásito Cyclospora. Los nuevos estados incluidos en la investigación se suman a Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental, donde ya se habían reportado infecciones.

Estos son los cuatro nuevos estados afectados por el brote de Cyclospora

Estados con casos reportados Situación Illinois Nuevo estado incorporado a la investigación Kansas Nuevo estado incorporado a la investigación Oklahoma Nuevo estado incorporado a la investigación Pensilvania Nuevo estado incorporado a la investigación

Más de 12.000 casos de ciclosporiasis bajo investigación

Según informó CNN, los departamentos de salud de los nueve estados han informado más de 12.000 casos de ciclosporiasis durante este verano, con la mayoría de contagios concentrados en Michigan.

Las autoridades indicaron que, si finalmente se confirma que todos los casos están vinculados a una misma fuente, se trataría de uno de los mayores brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en EE.UU. en las últimas tres décadas.

La investigación es realizada de manera conjunta por funcionarios sanitarios estatales y federales para determinar el origen exacto de las infecciones.

El CDC investiga casos de ciclosporiasis relacionados con una posible contaminación de lechuga iceberg. | Crédito: Public Health Image Library

Lechuga iceberg de México sería la fuente probable

Las entrevistas realizadas a pacientes afectados permitieron a los investigadores identificar como posible origen del brote a la lechuga tipo iceberg procedente del centro de México.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y autoridades sanitarias mexicanas mantienen una investigación activa para determinar cómo pudo ocurrir la contaminación y establecer medidas de prevención.

Como parte de las acciones, la empresa Taylor Farms retiró del mercado lechuga picada que había sido distribuida a restaurantes, servicios de alimentación y comercios minoristas en 27 estados del país.

La lechuga iceberg procedente de México es investigada como posible fuente de contaminación del brote de Cyclospora en EE.UU. | Crédito: Pixabay

CDC advierte que no todos los casos estarían relacionados

Aunque el brote actual involucra a nueve estados, los CDC han señalado que durante este verano también se han detectado casos de ciclosporiasis en varias otras regiones de Estados Unidos.

La agencia indicó que mantiene abiertas varias investigaciones sobre posibles focos de infección y aclaró que no todos los casos registrados necesariamente están vinculados a una misma fuente.

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que puede provocar síntomas digestivos y suele estar asociada al consumo de alimentos o agua contaminados. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las alertas sanitarias y seguir las indicaciones oficiales mientras continúa la investigación.

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