Tras la reciente alerta por un brote de Cyclospora en Estados Unidos, las autoridades sanitarias vuelven a emitir una advertencia, esta vez por un brote de Legionella en Nueva York. Hasta el momento se han confirmado tres fallecidos y 74 personas contagiadas, además de múltiples hospitalizaciones. Como parte de la investigación, se detectó la presencia de la bacteria en las torres de refrigeración de casi 80 edificios de la ciudad. Ante esta situación, los médicos recomiendan acudir de inmediato a un centro de salud si aparecen síntomas como fiebre, tos o dificultad para respirar.

La enfermedad del legionario, también conocida como legionelosis, es una infección bacteriana que puede provocar neumonía y afectar con mayor gravedad a personas con factores de riesgo. Aunque la mayoría de los casos ocurren de manera aislada, los brotes requieren una rápida intervención de las autoridades para identificar y controlar la fuente de exposición.

¿Qué es la Legionella?

De acuerdo con el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, la legionelosis es una enfermedad causada por la bacteria Legionella pneumophila, identificada por primera vez en 1976 tras un brote ocurrido durante una convención de la Legión Americana en Filadelfia, hecho que dio origen al nombre de la enfermedad.

Las autoridades estiman que cada año alrededor de 25.000 personas desarrollan la enfermedad del legionario en Estados Unidos, aunque muchas otras pueden exponerse a la bacteria sin presentar síntomas o solo con molestias leves.

Legionella pneumophila, fotografiada con el microscopio electrónico. | Crédito: CDC Public Health Image Library

¿Cómo se transmite la bacteria?

La Legionella vive de forma natural en el agua y en suelos húmedos. También puede encontrarse en:

Torres de refrigeración de sistemas de aire acondicionado.

Tanques y redes de agua caliente.

Jacuzzis y bañeras de hidromasaje.

Condensadores evaporativos.

Grifos de agua fría y caliente.

Estanques, arroyos y zonas húmedas.

La bacteria se transmite al inhalar pequeñas gotas de agua o aerosoles contaminados. Según el Departamento de Salud de Nueva York, no existe evidencia de transmisión de persona a persona.

¿Quiénes tienen mayor riesgo?

Las personas con más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave son:

Adultos de 50 años o más .

. Fumadores actuales o exfumadores.

Personas con enfermedades pulmonares crónicas, como EPOC o enfisema.

Pacientes con sistemas inmunitarios debilitados por cáncer, diabetes o insuficiencia renal.

Personas que reciben tratamientos inmunosupresores, como quimioterapia o medicamentos tras un trasplante.

¿Qué debes saber sobre la Legionella?

Aspecto Información ¿Qué causa? Una infección bacteriana que puede provocar neumonía. ¿Dónde se encuentra? En agua y ambientes húmedos, especialmente en sistemas de refrigeración y agua caliente. ¿Cómo se transmite? Al inhalar aerosoles o gotas de agua contaminadas. ¿Se contagia entre personas? No. No se ha demostrado transmisión de persona a persona. ¿Quiénes corren más riesgo? Mayores de 50 años, fumadores y personas con enfermedades crónicas o inmunodeprimidas.

Síntomas de la enfermedad del legionario

Los primeros síntomas suelen parecerse a los de una gripe. Entre ellos se incluyen:

Dolores musculares.

Dolor de cabeza.

Cansancio.

Tos seca.

Posteriormente pueden aparecer:

Fiebre alta.

Escalofríos.

Dificultad para respirar.

Diarrea en algunos casos.

El período de incubación suele ser de dos a diez días, aunque lo más frecuente es que los síntomas aparezcan entre cinco y seis días después de la exposición.

Nueva York advierte que la Legionella puede causar síntomas como dolor de cabeza, fiebre y cansancio. | Crédito: Magnific

¿Tiene tratamiento?

Sí. El Departamento de Salud de Nueva York señala que la legionelosis puede tratarse con antibióticos como azitromicina, levofloxacino o eritromicina. Sin embargo, un diagnóstico temprano es fundamental, ya que la enfermedad puede evolucionar rápidamente hacia una neumonía grave.

Las autoridades recuerdan que la enfermedad puede confundirse con otras infecciones respiratorias, incluida la gripe, por lo que se requieren pruebas de laboratorio específicas para confirmar la presencia de la bacteria.

Mientras continúa la investigación del brote en Nueva York, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia sobre los sistemas de agua de los edificios afectados e insisten en que cualquier persona con síntomas compatibles, especialmente si pertenece a un grupo de riesgo, busque atención médica lo antes posible.

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