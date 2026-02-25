El incremento de contagios de sarampión en Estados Unidos genera preocupación entre las autoridades y la ciudadanía, pues en lo que va de 2026, hasta el 19 de febrero, se han notificado 982 casos confirmados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Esta cifra amenaza con seguir creciendo y ha llevado a encender las alarmas sanitarias en todo el territorio estadounidense, tanto por el riesgo de nuevos brotes como por la posibilidad de que la enfermedad reaparezca en comunidades donde se creía controlada. Ante este escenario, los expertos insisten en la importancia de la vacunación y de la detección oportuna de casos sospechosos para contener la propagación del virus. A continuación, te contamos cuáles son las 26 jurisdicciones más afectadas y por qué se han convertido en el foco de atención de las autoridades sanitarias.

LAS 26 JURISDICCIONES MÁS AFECTADAS POR EL SARAMPIÓN EN EE.UU.

Del total de casos registrados (982) en los Estados Unidos, 976 fueron notificados por 26 jurisdicciones: Arizona, California, Colorado, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Kentucky, la ciudad de Nueva York, Maine, Minnesota, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin. El resto de los casos, que son seis, se notificaron entre extranjeros que visitan EE.UU.

En 2026 (hasta el 19 de febrero), el estado con más casos de sarampión por lejos es Carolina del Sur, seguido por Utah. Mira el número de casos en cada jurisdicción:

Carolina del Sur: 632 casos confirmados

632 casos confirmados Utah: 117 casos confirmados

117 casos confirmados Florida: 64 casos confirmados

64 casos confirmados Arizona: 36 casos confirmados

36 casos confirmados ​ Washington: 24 casos confirmados

24 casos confirmados California: 17 casos confirmados

17 casos confirmados Carolina del Norte: 17 casos confirmados

17 casos confirmados Virginia: 9 casos confirmados

9 casos confirmados Texas: 7 casos confirmados

7 casos confirmados Dakota del Norte: 6 casos confirmados

6 casos confirmados Dakota del Sur: 6 casos confirmados

6 casos confirmados Maine: 5 casos confirmados

5 casos confirmados Minnesota: 5 casos confirmados

5 casos confirmados Oregón: 5 casos confirmados

5 casos confirmados Ohio: 5 casos confirmados

5 casos confirmados Pensilvania: 5 casos confirmados

5 casos confirmados Kentucky: 4 casos confirmados

4 casos confirmados Wisconsin: 2 casos confirmados

2 casos confirmados Illinois: 2 casos confirmados

2 casos confirmados Idaho: 2 casos confirmados

2 casos confirmados Colorado: 1 caso confirmado

1 caso confirmado Georgia: 1 caso confirmado

1 caso confirmado Nebraska: 1 caso confirmado

1 caso confirmado Ciudad de Nueva York: 1 caso confirmado

1 caso confirmado Oklahoma: 1 caso confirmado

1 caso confirmado Vermont: 1 caso confirmado

DESGLOSE DEL TOTAL DE CASOS

Hacemos un desglose del total de casos (982) de este 2026 por edad y estado de vacunación:

Por edad

Menos de 5 años: 248

248 5-19 años: 575

575 20 años o más: 152

152 Edad desconocida: 7

Estado de vacunación:

No vacunado o desconocido: 94%

94% Una dosis de MMR: 3%

3% Dos dosis de MMR: 4%

Mira con mayor detalle el mapa y los casos de sarampión reportados en los últimos años ingresando al sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) o simplemente haciendo clic aquí.

ALGUNAS DUDAS QUE DEBES DESPEJAR

¿Tengo protección contra el sarampión?

Sí. Una de las formas de saber si estás protegido contra el sarampión es haber recibido la cantidad recomendada de vacunas contra esta enfermedad (por ejemplo, la vacuna MMR [o triple vírica]) según tu edad y riesgo de exposición.

Si recibí dos dosis de la vacuna contra el sarampión, ¿necesitaré alguna vez una dosis de refuerzo?

No. Si recibiste dos dosis de la vacuna contra el sarampión a los 12 meses de edad o más según el calendario de vacunación de los EE.UU., deberías estar protegido de por vida y no necesitarías una dosis de refuerzo para protegerte. Si no estás seguro de haber completado las vacunas, habla con tu proveedor de atención médica.

Ahora soy adulto, pero solo recibí una dosis de la vacuna contra el sarampión cuando era niño. ¿Necesito una segunda dosis?

“Para la mayoría de los adultos nacidos en 1957 o después, una dosis de la vacuna contra el sarampión es suficiente para que se considere protegido contra la enfermedad. Se recomienda que a algunos adultos, incluidos aquellos que se encuentran en entornos que presentan un alto riesgo de transmisión del sarampión o en poblaciones específicas, se les administren 2 dosis documentadas de por vida con un intervalo de al menos 28 días”, precisan los CDC.

Estos adultos incluyen: estudiantes de instituciones de estudios posteriores a la escuela secundaria superior, personal de atención médica, viajeros internacionales, adultos que viven en una misma casa u otros contactos cercanos de personas inmunodeprimidas, adultos con el VIH y que pueden recibir la vacuna MMR (o triple vírica) (es decir, que no están gravemente inmunodeprimidos) y personas que las autoridades de salud pública determinen que tienen un riesgo mayor de contraer sarampión durante un brote de esa enfermedad.

