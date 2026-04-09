Los fuertes vientos están arrasando prácticamente con todo lo que está en el lugar y en solo segundos han derribado árboles, cercas perimetrales y causado daños menores en algunas estructuras de las viviendas. La situación en Florida no está nada sencilla a consecuencia de las tormentas persistentes que vienen afectando al estado y que continuarán en las próximas horas. Según reporte del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) este escenario responde a un frente que se extiende desde el oeste hasta el valle de Ohio y los Grandes Lagos, alimentado por humedad del Golfo y aire inestable en la superficie. Ante este complicado escenario, las autoridades pidieron a los residentes que se mantengan alertas ante la situación, ya que las condiciones del tiempo podrían empeorar y los bomberos en Miami-Dade activaron las alarmas ya que se reportaron una gran cantidad de cables caídos, algo que resulta muy peligro. Aquí te detallo la advertencia emitida y las medidas de precaución que debes tomar para no exponerte o poner en riesgo a tu familia, ya seas residente o turista que está paseando por la ciudad.

¿Qué está pasando con el clima en Florida?

Mientras el patrón inestable continuará marcando el tiempo en amplias zonas de Estados Unidos, en Florida el panorama no se ha modificado. Para este viernes 10 de abril se esperan lluvias persistentes. Desde N+ Univision detallan que la zona más afectada será desde la llamada ‘Costa espacial’ (la costa central de Florida, desde Cabo Cañaveral) hasta el sur del estado.

El Centro de Predicción Meteorológica (WPC) mantiene un riesgo marginal de lluvias excesivas, en un contexto donde ya se han registrado acumulaciones de entre 1 y 3 pulgadas. Esto mantiene el potencial de inundaciones repentinas, sobre todo en zonas urbanas o con drenaje limitado. Ciudades como Miami y áreas cercanas podrían seguir bajo episodios de lluvia intensa, aunque el patrón tenderá a debilitarse gradualmente a lo largo del día.

Debido a las inclemencias del tiempo se ha registrado la caída de árboles, líneas eléctricas y daños estructurales menores. (Foto: @MiamiDadeFire / X)

La advertencia de los bomberos en Miami-Dade

En abril de 2026, las unidades de bomberos están activas en monitoreo de seguridad tras las alertas de condiciones severas. Desde la cuenta oficial en X del Departamento de Bomberos de Miami-Dade (@MiamiDadeFire) se hizo un llamado de urgencia a los residentes: “Los cables eléctricos caídos pueden ser extremadamente peligrosos, especialmente durante condiciones climáticas severas. Manténgase alejado del área, evite tocar cualquier objeto en contacto con el cable y repórtelo a @insideFPL al 1-800-4-OUTAGE. Trate cualquier cable caído como si estuviera energizado y representara un peligro”.

los cables eléctricos caídos son extremadamente peligrosos, especialmente en clima severo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

El peligro de los cables eléctricos caídos en Miami-Dade

Tras el mal tiempo registrado los últimos días en Florida, es crucial mantenerse alerta ante posibles daños en la red eléctrica. Los cables eléctricos caídos son extremadamente peligrosos, especialmente en clima severo y representan un riesgo mortal. Es por eso que lo más recomendable es mantener distancia, evitar tocar objetos cercanos y reportar de inmediato a los especialistas, ¿por qué? la razón es que muchos pueden estar energizados y producirse una descarga mortal. Por eso, es muy importante nunca dar por hecho que un cable está “muerto” o sin corriente.

Además, también evita el contacto indirecto. No toques ningún objeto (cercas, ramas, vehículos o charcos) que esté en contacto con el cable.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno mientras los equipos de rescate y reparación trabajan para restaurar el servicio en las zonas afectadas. Mantenerte a salvo es también tu responsabilidad en condiciones climáticas severas.

¿Dónde y cómo reportar eléctricos caídos en Miami-Dade?

Lo primero que debes saber es que es necesario reportar de inmediato.

Llama al 911 si el cable bloquea una vía o representa un peligro inmediato.

Comunícate con Florida Power & Light (FPL) al 1-800-4-OUTAGE (1-800-468-8243) o al 1-800-226-3545 para servicio al cliente y pedir reparaciones.

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