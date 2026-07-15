El calor extremo vuelve a ganar terreno en el noreste de Estados Unidos apenas días después de la histórica ola que afectó la región durante el fin de semana del 4 de julio. Si vives en el área triestatal —Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut— prepárate: los termómetros y la humedad se combinarán para dejar sensación térmica por encima de los 100 °F (38 °C) en barrios desde el Bronx hasta el Shore de Jersey y las ciudades del valle del Hudson. Para muchas familias latinas que frecuentan plazas, parques y playas los fines de semana, esto significa reorganizar planes, priorizar la hidratación y revisar a vecinos mayores que quizá no tengan aire acondicionado. Las autoridades meteorológicas advierten además sobre mala calidad del aire y corrientes de resaca en algunas playas; por eso es importante seguir comunicados locales de NY, NJ y CT y preparar alternativas en interiores para niños, trabajadores al aire libre y mascotas.

Aunque este episodio no alcanzaría la intensidad de la ola del 4 de julio, los expertos lo consideran potencialmente peligroso para grupos vulnerables. A continuación, explicamos qué lo provoca, qué zonas están en alerta, qué temperaturas esperar y medidas concretas para cuidarte tú y a tu familia.

La ciudad de Nueva York está siendo severamente afectada con altas temperaturas en estos últimos días. (Crédito: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

¿QUÉ ESTÁ PROVOCANDO ESTE NUEVO EPISODIO DE CALOR?

Los pronósticos indican que un sistema de alta presión dominará el noreste y la región del Atlántico Medio durante varios días. Este patrón favorece cielos despejados, radiación solar intensa y acumulación progresiva de calor y humedad. Como consecuencia, millones de personas a lo largo del corredor de la I‑95, desde Washington D.C. hasta Boston, experimentarán temperaturas cercanas o superiores a los 100 °F, mientras que el índice de calor —la temperatura percibida cuando se combina temperatura y humedad— podría oscilar entre 100 y 110 °F.

ALERTAS VIGENTES EN EL ÁREA TRIESTATAL

Las autoridades meteorológicas mantienen distintos niveles de alerta por las altas temperaturas:

Alerta Zonas afectadas Vigencia Aviso por calor (Heat Advisory) Toda el área triestatal Hasta las 9:00 p. m. del miércoles Alerta por calor extremo (Extreme Heat Warning) Centro y costa de Nueva Jersey Miércoles de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. Alerta por calidad del aire Ciudad de Nueva York, Lower Hudson Valley, Long Island y partes de Nueva Jersey Martes Riesgo de corrientes de resaca Playas al sur de Nueva York y Long Island Martes

Las autoridades consideran el martes y el miércoles como jornadas de alto impacto por la combinación de calor y humedad.

TEMPERATURAS PREVISTAS DURANTE LA SEMANA EN NUEVA YORK

El punto máximo del calor en Nueva York llegará entre martes y miércoles. Estimado por ciudad y sensación térmica:

Día Ciudad de Nueva York (máx) Sensación térmica Martes 96 °F (36 °C) Hasta 101 °F Miércoles 99 °F (37 °C) Hasta 107 °F Jueves 93 °F (34 °C) Menor humedad Viernes Cerca de 90 °F (32 °C) Condiciones más estables Sábado 84 °F (29 °C) Descenso por lluvias Domingo 88 °F (31 °C) Ambiente húmedo con tormentas

En sectores del interior de Nueva Jersey y en puntos del valle del Hudson las máximas podrían acercarse a 100 °F. Washington D.C. podría llegar a 102 °F (39 °C) el miércoles; Filadelfia, Boston y Buffalo permanecen bajo alertas por calor.

Nueva York, al igual que Estados Unidos, se encuentra en verano (Foto: AFP)

¿HASTA CUÁNDO DURARÁ EL CALOR EXTREMO?

Los pronósticos más probables indican que el calor intenso se mantendrá hasta el jueves, con una transición hacia condiciones menos extremas desde el viernes. Durante el fin de semana aumentan las probabilidades de lluvia y tormentas, lo que favorecería un descenso de temperaturas. Los modelos han reducido la amenaza de tormentas severas previstas inicialmente para el viernes, sugiriendo que el sistema podría desplazarse un poco más al sur.

¿PODRÍA DECLARARSE OTRA OLA DE CALOR?

Sí, existe la posibilidad, sobre todo en la Ciudad de Nueva York. Una ola de calor se define cuando la máxima alcanza o supera 90 °F durante al menos tres días consecutivos. Si se cumple ese criterio, sería la segunda ola de calor del verano para la ciudad. Hasta ahora Central Park registra nueve días con 90 °F o más esta temporada; en un verano promedio suele haber alrededor de 15 días, y el récord es 39.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA PROTEGERTE

Sigue estas medidas sencillas pero efectivas:

Beber agua con frecuencia, incluso sin sentir sed. Lleva una botella reutilizable cuando salgas.

Permanecer en lugares con aire acondicionado durante las horas más calurosas.

Evitar actividades físicas intensas entre el mediodía y la tarde.

Usar ropa ligera, de colores claros, gorras y protector solar.

Nunca dejar a niños o mascotas dentro de vehículos estacionados.

Revisar a vecinos mayores y personas con enfermedades crónicas; ofréceles transporte a centros con aire si es necesario.

Estar atento a signos de golpe de calor: piel caliente y seca, confusión, pérdida de conciencia. Llamar al 911 si hay pérdida del estado de alerta.

Si vas a la playa, respetar las banderas y advertencias por corrientes de resaca; evita nadar solo.

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