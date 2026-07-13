Una intensa ola de calor mantiene bajo alerta a 24 regiones de Estados Unidos , pues las elevadas temperaturas pueden llegar a ser perjudiciales si no se toman las precauciones necesarias. Por esa razón, es necesario estar al tanto del pronóstico climático que registrará el país con el pasar de los días. Esta nota te revelará la información que necesitas, tal como los valores previstos y cómo detectar un golpe de calor.

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El propio Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) lanzó la advertencia a la población ante las elevadas temperaturas que registrará casi la mitad del país en las próximas jornadas. Lo preocupante es que la costa oeste será la región que superará los registros habituales.

Es decir, estados como California, Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nuevo México, Utah, y Wyoming están bajo alerta de calor extremo que puede durar hasta el jueves 16 de julio.

Por su parte, Jessica Delgado, meteoróloga de N+ Univision , lanzó un dato preocupante: más de 100 millones de persona pueden resultar severamente afectadas por estas temperaturas que llegarían a los 90 °F.

Con lo señalado, es necesario que los habitantes de los estados mencionados tomen en consideración esta alerta y adopten medidas preventivas para evitar complicaciones en su organismo, tal como el golpe de calor.

Más de 100 millones de personas enfrentarán las altas temperaturas en los próximos días. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué es el golpe de calor y cuáles son sus síntomas

Con el aviso de temperaturas elevadas en 24 estados del país, es posible que una gran cantidad de habitantes padezcan del golpe de calor. Mayo Clinic lo define como una afección causada por el sobrecalentamiento del cuerpo debido a la exposición de altos registros térmicos o actividad física prolongada en picos de calor .

Este centro médico precisa que este mal debe ser atendido de manera inmediata, ya que puede dañar rápidamente el cerebro, el corazón, los riñones y los músculos. Por esa razón, es necesario identificar los síntomas:

La persona que no está acostumbrada a temperaturas elevadas puede sufrir un golpe de calor. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Temperaturas corporal elevada: se refiere a un registro que sea igual o superior a los 104 °F.

se refiere a un registro que sea igual o superior a los 104 °F. Cambio de comportamiento: la persona presenta confusión, agitación, delirio, convulsiones o problemas al hablar.

la persona presenta confusión, agitación, delirio, convulsiones o problemas al hablar. Cambio en el patrón de sudoración .

. Náuseas y vómitos .

. Piel enrojecida .

. Respiración rápida .

. Frecuencia cardíaca acelerada .

. Dolor de cabeza.

Si identificaste que alguien presenta uno de estos síntomas, debes solicitar asistencia médica urgente llamando al 911 o al número de emergencias de la localidad donde resides.