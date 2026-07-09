El Condado Orange activó medidas especiales ante las altas temperaturas del verano, incluyendo transporte gratuito en autobuses LYNX hacia centros de enfriamiento cuando el índice de calor alcanza niveles peligrosos. Las temperaturas en Florida Central continúan elevándose durante el verano, con registros que pueden acercarse a los 110 grados Fahrenheit (43.3 °C) de sensación térmica, debido a la combinación de calor y humedad. Ante este escenario, el Condado Orange reforzó sus medidas de protección para ayudar a los residentes más vulnerables a enfrentar las condiciones extremas.

Una de las principales iniciativas es el acceso gratuito al transporte público hacia los centros de enfriamiento cuando el calor representa un riesgo para la salud. Las autoridades buscan que adultos mayores, personas de bajos ingresos y residentes sin vehículo puedan llegar a espacios con aire acondicionado sin enfrentar barreras económicas.

¿Cuándo funciona el transporte gratuito de LYNX?

El servicio gratuito de autobuses de LYNX se activa cuando el índice de calor alcanza los 103 grados Fahrenheit (39.4 °C) o más.

Esta medida representa un cambio frente al umbral anterior de 108 grados Fahrenheit y tiene como objetivo permitir que los residentes puedan protegerse antes de que las condiciones sean aún más peligrosas.

El índice de calor no mide únicamente la temperatura del aire, sino que combina el calor y la humedad para calcular cómo se siente realmente en el cuerpo humano. En Florida, donde la humedad suele ser elevada, esta sensación térmica puede aumentar considerablemente el riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el calor.

La alerta por calor extremo en Florida Central incluye centros de enfriamiento y transporte gratuito para residentes vulnerables. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Centros de enfriamiento disponibles en el Condado Orange

El Condado Orange mantiene una red de espacios públicos donde los residentes pueden refugiarse durante episodios de calor extremo. Estos lugares incluyen instalaciones climatizadas abiertas al público durante sus horarios habituales.

Tipo de centro Ejemplos de ubicaciones disponibles Centros recreativos Barnett Recreation Center, Goldenrod Recreation Center, Meadow Woods Recreation Center, Silver Star Recreation Center y West Orange Recreation Center Parques e instalaciones recreativas Bithlo Community Park y otros complejos administrados por el condado Bibliotecas públicas Sucursales en Orlando, Winter Garden, Windermere, Ocoee, Maitland, Apopka y otras comunidades Otros espacios Centros comunitarios, refugios para personas sin hogar y áreas de juegos acuáticos (splash pads)

Estos centros ofrecen espacios con aire acondicionado donde los residentes pueden permanecer durante las horas de mayor calor para reducir el riesgo de problemas de salud.

¿Quiénes tienen mayor riesgo durante una ola de calor?

Las autoridades recuerdan que la exposición prolongada a temperaturas extremas puede provocar agotamiento por calor y, en casos más graves, un golpe de calor, una emergencia médica que requiere atención inmediata.

Las personas con mayor riesgo incluyen:

adultos mayores;

niños pequeños;

personas con enfermedades crónicas;

residentes sin acceso a aire acondicionado;

trabajadores expuestos al calor;

personas que viven solas.

Síntomas de agotamiento por calor y golpe de calor

Reconocer las señales de alerta puede ayudar a evitar complicaciones.

Agotamiento por calor Golpe de calor Sudoración abundante Temperatura corporal muy elevada Debilidad Piel caliente y seca Mareos Confusión o desorientación Náuseas Pérdida del conocimiento Dolor de cabeza Emergencia médica

Si una persona presenta síntomas de golpe de calor, las autoridades recomiendan llamar inmediatamente al 911.

La alerta por calor extremo en Florida Central recomienda evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratado. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Recomendaciones para protegerse del calor extremo

El Condado Orange aconseja a los residentes seguir estas medidas durante los días con temperaturas peligrosas:

beber agua constantemente, incluso si no sienten sed;

evitar actividades físicas intensas durante las horas más calurosas;

permanecer en lugares con aire acondicionado cuando sea posible;

usar ropa ligera y de colores claros;

nunca dejar niños, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos estacionados;

revisar a familiares, vecinos y personas vulnerables.

Las mascotas también pueden verse afectadas por las altas temperaturas. Por ello, se recomienda proporcionarles agua fresca, mantenerlas en zonas con sombra y evitar paseos sobre pavimento caliente durante las horas de mayor radiación.

¿Cuándo se emiten alertas por calor extremo?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, un Heat Advisory suele emitirse cuando se espera un índice de calor de entre 108 y 112 grados Fahrenheit, mientras que una Extreme Heat Warning se declara cuando el índice llega a 113 grados Fahrenheit o más, o cuando la temperatura del aire alcanza los 105 grados Fahrenheit.

Sin embargo, el Condado Orange decidió adelantarse a esos niveles y activar sus medidas de apoyo comunitario desde los 103 grados Fahrenheit, con el objetivo de reducir riesgos antes de que el calor alcance niveles críticos.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las alertas meteorológicas y consultar los canales oficiales del condado para conocer la ubicación, horarios y disponibilidad de los centros de enfriamiento durante toda la temporada de verano.

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