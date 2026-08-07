Estados Unidos se prepara para afrontar una jornada que impactará la rutina diaria de los residentes. Para este fin de semana, los expertos en meteorología pronosticaron que el país registrará dos fenómenos climáticos: calor extremo y tormentas dispersas. ¿Qué áreas del territorio estadounidense resultarán afectadas por este panorama? Sigue leyendo este artículo informativo para conocer los detalles completos.

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La alerta ha sido emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). La entidad precisó que millones de habitantes del país enfrentarán condiciones climáticas extremas para este cierre de semana.

Por un lado, distintas áreas deberán soportar temperaturas sofocantes que alcanzarán los 115 °F, mientras que otra parte de la población resultará afectada por intensas lluvias, lo que eleva el riesgo de posibles inundaciones.

¿Qué regiones de EE. UU. registrarán calor extremo para este fin de semana?

El NWS precisó que esta ola de calor extremo se sentirá desde este viernes 7 de agosto en gran parte de la región Oeste del país. Se prevé que los estados de Arizona, California, Nevada, Utah, Idaho y Oregón registren valores térmicos entre los 100 y 115 °F.

Estas altas temperaturas también se sentirán en las regiones Centro y Sur del país, según lo señalado por la agencia citada. Por consecuente, los residentes de Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Arkansas, Missouri, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Kentucky, Illinois y Alabama estarán expuestos a valores térmicos cercanos a los 105 °F.

También se debe tomar en cuenta que la sensación térmica puede superar los dígitos anteriormente mencionados. Esto representa un riesgo para aquellos habitantes que no estén acostumbrados a altas temperaturas.

El NWS estima que las temperaturas podrían llegar hasta los 115 °F en ciertas regiones del país. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿Qué regiones de EE. UU. experimentarán intensas lluvias para este fin de semana?

En contraste, desde los sectores de las Grandes LLanuras hasta el Valle del Mississippi, el valle de Ohio, los Grandes Lagos y partes de la región Noreste seguirán experimentando intensas lluvias y tormentas para este fin de semana.

Para el NWS, los estados de Kansas, Nebraska, Iowa, Illinois, Indiana, Michigan, Ohio y Pensilvania pueden registrar aguaceros intensos; es más, el riesgo de inundaciones en comunidades cercanas a ríos y arroyos se mantiene vigente.

También se debe tener en cuenta la posible aparición de actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento. Lo último señalado podría causar daños severos en estructuras, tales como hogares, árboles o tendido eléctrico.

El estado de Illinois será uno de los estados que registraría intensas lluvias para este cierre de semana. (Crédito: Jerome Gilles/NurPhoto) / JEROME GILLES

Cómo actuar ante estas alertas climáticas que podrían registrarse en EE. UU.

El NWS enfatizó a los residentes de los estados afectados en estar pendientes a los pronósticos locales. De esa forma, podrán tomar precauciones y crear rutas de evacuación, especialmente en situaciones de inundación.

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