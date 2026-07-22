California se prepara para una nueva ola de calor extremo que elevará las temperaturas a niveles peligrosos, especialmente en las zonas interiores del sur del estado. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió advertencias y avisos debido a un periodo prolongado de temperaturas de tres dígitos que podría aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor. “Las condiciones más calurosas de lo normal dominarán en el futuro previsible”, informó la agencia, que advirtió que el calor durante el día y las noches cálidas podrían generar mayores riesgos para la salud.

La alerta de la NWS comenzará este miércoles y se mantendrá activa hasta inicios de la próxima semana, con pocos cambios previstos en las temperaturas. Los meteorólogos señalaron que el jueves será el día más caluroso del episodio.

¿Hasta cuándo estará vigente la alerta por calor extremo en California?

Las autoridades meteorológicas indicaron que las advertencias por calor permanecerán vigentes durante varios días en distintas zonas del sur de California.

En el condado de Los Ángeles, una advertencia por calor estará activa desde el miércoles a las 10 a. m. hasta el lunes a las 8 p. m. para valles y zonas montañosas, donde se esperan temperaturas máximas entre 97 y 107 grados Fahrenheit.

Mientras tanto, el valle de Antílope tendrá un aviso por calor extremo desde el jueves a las 10 a. m. hasta el lunes a las 8 p. m., con temperaturas que podrían alcanzar entre 100 y 108 grados Fahrenheit.

El NWS señaló que, aunque podría registrarse un ligero descenso el viernes, el alivio sería limitado y las condiciones seguirán siendo más cálidas de lo habitual.

El calor extremo en California afectará principalmente a valles, montañas y zonas interiores del sur del estado. | Crédito: Freepik

Zonas de California bajo mayor riesgo por el calor extremo

Las áreas interiores y los valles serán las más afectadas por esta ola de calor. Entre las zonas bajo advertencia se encuentran:

Zona afectada Vigencia de la alerta Temperaturas previstas Valles de Santa Clarita, San Fernando y San Gabriel Miércoles 10 a. m. al lunes 8 p. m. 97 a 107 °F Montañas de Santa Susana y San Gabriel Miércoles 10 a. m. al lunes 8 p. m. Cerca de 100 °F en zonas bajas Corredor de la autopista 5 Miércoles 10 a. m. al lunes 8 p. m. Temperaturas elevadas Valle de Antílope Jueves 10 a. m. al lunes 8 p. m. 100 a 108 °F Costa interior del condado de Los Ángeles, incluido el centro de Los Ángeles Miércoles 10 a. m. al jueves 8 p. m. 88 a 96 °F

Además, las zonas montañosas de menor elevación y áreas más alejadas de la costa podrían alcanzar entre 100 y 103 grados Fahrenheit, entre 4 y 8 grados por encima de los valores normales para esta época del año.

El jueves 23 de julio será el día más caluroso en California

Los meteorólogos anticipan que el calor se intensificará debido al debilitamiento de las condiciones marítimas que normalmente ayudan a moderar las temperaturas.

“El calor se intensifica el miércoles a medida que se debilitan las tendencias de flujo marítimo”, explicó el NWS.

Las temperaturas nocturnas también serán un factor de preocupación, ya que muchos valles mantendrán mínimas por encima de lo normal, reduciendo el tiempo de recuperación del cuerpo frente al calor.

La combinación de altas temperaturas, humedad y noches cálidas podría aumentar la posibilidad de sufrir problemas relacionados con el calor, especialmente entre adultos mayores, niños pequeños y personas con condiciones de salud.

Recomendaciones para protegerse durante la ola de calor

Las autoridades recomendaron tomar medidas preventivas para reducir los riesgos:

Beber suficiente agua durante todo el día, incluso antes de sentir sed.

Evitar bebidas alcohólicas y con exceso de cafeína, ya que pueden favorecer la deshidratación.

Buscar lugares con aire acondicionado o centros de enfriamiento.

Evitar actividades físicas al aire libre durante las horas de mayor temperatura.

Usar ropa ligera, de colores claros y tejidos transpirables como algodón o lino.

Mantener cerradas persianas y cortinas durante el día para evitar que los hogares acumulen calor.

Revisar a familiares, vecinos y personas vulnerables durante los días más calurosos.

Mantener a las mascotas dentro de casa o en lugares con sombra y agua disponible.

Las autoridades también recomendaron mantener agua a la mano en vehículos, oficinas o mochilas, especialmente para quienes trabajan al aire libre o realizan actividad física.

Las autoridades recomiendan precaución ante el calor extremo en California por el riesgo de enfermedades relacionadas con las altas temperaturas. | Crédito: Freepik

Centros de enfriamiento disponibles en el sur de California

Los residentes que necesiten refugiarse del calor pueden acudir a centros de enfriamiento habilitados en distintos condados:

Ante la persistencia del calor extremo en California, las autoridades pidieron mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas y limitar la exposición prolongada al sol mientras continúen las temperaturas peligrosas.

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