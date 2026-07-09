Una intensa ola de calor mantiene bajo alerta a gran parte del oeste de Estados Unidos y California figura entre los estados más afectados. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que varias zonas del estado registrarán temperaturas peligrosamente altas durante los próximos días, con valores que podrían superar los 110 °F y aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor. A continuación, conoce cuáles son las zonas de California donde se esperan las temperaturas más elevadas y las principales recomendaciones para protegerte durante esta alerta por calor extremo.

Las condiciones más extremas se esperan en el Valle de Coachella, en el sur de California, donde ciudades como Palm Springs podrían alcanzar hasta 117 °F tanto el jueves como el viernes. Las autoridades meteorológicas mantienen vigentes advertencias por calor extremo para millones de personas en el suroeste del país.

¿Qué zonas de California enfrentarán el calor más intenso?

De acuerdo con el NWS, el mayor impacto se concentrará en las áreas desérticas del sur del estado. El Valle de Coachella, que incluye Palm Springs y comunidades cercanas, será uno de los puntos más calurosos del país, con temperaturas que podrían situarse entre 110 °F y 117 °F.

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación solar, mantenerse hidratado y permanecer en lugares con aire acondicionado siempre que sea posible.

El intenso sol en California puede representar un grave riesgo para aquellos que laboran al aire libre. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Zonas bajo mayor riesgo por calor extremo

Zona Temperaturas previstas Valle de Coachella Entre 110 °F y 117 °F Palm Springs Hasta 117 °F Desiertos del sur de California Más de 110 °F en algunos sectores

El calor extremo afecta a gran parte de Estados Unidos

Aunque California concentra algunas de las temperaturas más elevadas, la ola de calor se extiende por buena parte del país. El NWS prevé temperaturas de tres dígitos o cercanas a ese umbral en estados como Arizona, Nevada, Nuevo México, Texas, Arkansas y Florida al menos hasta el final de la semana.

También se emitieron vigilancias por calor extremo para sectores de Colorado, Montana y las Dakotas, donde se espera que el calor se intensifique durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana.

Las autoridades advierten sobre los riesgos para la salud

El Servicio Meteorológico Nacional recordó que las enfermedades relacionadas con el calor aumentan considerablemente durante episodios de temperaturas extremas.

“Las enfermedades relacionadas con el calor aumentan significativamente durante los eventos de calor extremo. La sobreexposición puede provocar calambres y agotamiento por calor y, sin intervención, derivar en un golpe de calor”, señaló el organismo.

En Arizona, donde el calor también ha sido extremo, las autoridades cerraron senderos para excursionistas en el área de Phoenix y los servicios de emergencia reportaron un aumento en las llamadas por golpes de calor. Según funcionarios locales, 18 personas han fallecido este año por causas relacionadas con el calor, una cifra muy superior a las cinco registradas en el mismo periodo del año anterior.

Expertos en salud pública y el Servicio Nacional de Meteorología advierten que esta ola de calor puede provocar desde agotamiento por calor hasta golpes de calor potencialmente mortales. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

También aumenta el riesgo de incendios forestales

Además del impacto en la salud, las altas temperaturas favorecen condiciones propicias para incendios forestales. Meteorólogos de CBS News explicaron que la combinación de tormentas secas, baja humedad y descargas eléctricas incrementa el riesgo de que se inicien nuevos incendios, especialmente en regiones donde la falta de lluvias dificulta controlar rápidamente las llamas.

Ante este panorama, las autoridades instan a la población de California y del resto de las zonas afectadas a seguir las recomendaciones oficiales, limitar la exposición al calor y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son los más vulnerables durante estos episodios de temperaturas extremas.

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