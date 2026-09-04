Chicago arranca este mes de este septiembre enfrentando temperaturas inusualmente altas que ha despertado preocupación entre las autoridades locales. Este calor extremo puede impactar la salud física, especialmente de aquellos que no están acostumbrados a dicho clima o a los sectores vulnerables. Ante este panorama, es importante conocer qué medidas se han aplicado para proteger a los residentes. Sigue leyendo este artículo informativo.

Según información de N+ Univision , la “Ciudad de los Vientos” inició el presente mes con una ola de calor muy fuerte, calificada como una de las más intensas en los últimos 40 años. Este panorama climático ocasionó distintas complicaciones en el área.

Ante esta realidad, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia de calor hasta las 9 p.m. el pasado miércoles 2 de septiembre, pues los reportes señalaron que la sensación térmica en la ciudad en dicho día pudo alcanzar los 105 °F.

Si considerabas que el clima iba a mejorar en Chicago para este fin de semana, los pronósticos no respaldan esa perspectiva. Para este viernes 4 de septiembre, nuevamente se estableció una advertencia por altas temperaturas que puede extenderse hasta el domingo 6.

El medio citado señala que las máximas pueden oscilar entre 80 y 95 °F para este cierre de semana, aunque la sensación térmica llegaría hasta los 100 °F, lo cual representa un riesgo para las personas que trabajan al aire libre o se exponen por mucho tiempo en el exterior.

Se prevé que este fin de semana los registros térmicos se sitúen entre 80 y 95 °F. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / INSTADOC

Cómo está afectando las altas temperaturas en Chicago para este inicio de septiembre

Este clima altamente caluroso ha ocasionado que se registren averías en estructuras o cancelaciones de ciertas actividades al aire libre. Un claro ejemplo fue un puente de SuDable Lake Shore Drive, cerca de Navy Pier en Chicago.

Sucede que dicho puente debió ser elevado para permitir el paso de una embarcación en horas de la mañana del pasado 2 de septiembre. Cuando se pretendió regresar a su posición habitual, la estructura presentó una avería y no pudo cerrarse correctamente.

De acuerdo al Departamento de Transporte de Chicago (DOT, por sus siglas en inglés), la causa principal de este problema se debe al calor intenso, ya que las altas temperaturas ocasionaron que el metal se expandiera y el puente quede atascado.

Las autoridades locales recomiendan a sus residentes a mantenerse hidratado y evitar exponerse al aire libre. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Por otro lado, las Escuelas Públicas de Chicago cancelaron sus actividades al aire libre en el mismo día debido al calor extremo. Como medida preventiva, estos espacios educativos anunciaron que estas tareas programadas se realizarán dentro de sus instalaciones.

Además, los colegios han recomendado a los padres de familia que sus hijos lleven una botella de agua llena para que se mantengan hidratados durante su horario de clases. En caso del aire acondicionado, cada aula estará equipada y, en caso de avería, el personal de mantenimiento estará atento para repararla.