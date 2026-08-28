Una intensa ola de calor azota gran parte de California , elevando las temperaturas a niveles peligrosos. La situación resulta preocupante, ya que los residentes pueden resultar afectados en caso no estén acostumbrados a dicho clima. Ante este escenario, las autoridades locales han activado centros de enfriamiento. De no contar con aire acondicionado y desees acudir a uno de estos refugio, este artículo informativo te revelará sus ubicaciones exactas, además de otros detalles clave.

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De acuerdo al reporte otorgado por AccuWeather , el reciente panorama climático en el sur de California se debe a una importante área de alta presión sobre el suroeste interior de los Estados Unidos, el cual se expandirá hacia la costa del Pacífico.

A causa de ello, distintas ciudades del área mencionada de California han resultado afectadas con temperaturas por encima del promedio. Por ejemplo, se prevé que los valores térmicos en Los Ángeles se posicionen entre 95 y 98 °F hasta el último fin de semana de agosto.

La localidad de Woodland Hills registrará máximas de 112 °F, en tanto que sectores como Van Nuys, Paso Robles, Burbank, Palmdale, Lancaster y Camarillo rondarán entre los 105 y 107 ° F.

Lo alarmante es que las elevadas temperaturas pueden mantenerse hasta el último fin de semana de agosto en esta área, según lo indicado por AccuWeather.

Tal como indica el pronóstico, se trata de un tiempo peligroso para el sur de California, lo que obliga a los residentes de las ciudades mencionadas a contar con un buen dispositivo de refrigeración en sus hogares; sin embargo, no todos lo poseen.

Las altas temperaturas obligan a las personas a buscar cómo refrescarse. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Dónde encontrar un centro de enfriamiento disponible en el sur de California

Pensando en las familias de bajo recursos y aquellos que no cuentan con un hogar, la Oficina de Servicios de Emergencia de California habilitó recursos por condados para que puedan localizar espacios frescos y servicios de protección contra el calor extremo que se estima en el área sur del estado mencionado.

En este sitio web , buscas el condado en el que resides. Cuando encuentres la opción adecuada, solo tienes que hacer clic y el sistema te rebotará hacia otra pestaña detallándote las instalaciones de refrigeración disponibles con sus horarios y ubicaciones.

Un centro de enfriamiento es adecuado para las familias que no cuentan con aire acondicionado. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo mantenerse protegido ante el calor extremo en el sur de California

Con la finalidad de mitigar el impacto de las altas temperaturas, el sitio web Ready California difundió una lista de consejos clave para resistir este clima:

Usar ropa ligera de colores claros y un sombrero al aire libre.

Usa protector solar.

Evitar hacer ejercicios durante las horas de más calor.

Tomar descansos y beber mucha agua cuando se trabaje al aire libre.

En esa línea, también añadió que los habitantes están expuestos a padecer enfermedades por calor extremo, los cuales pueden tener consecuencias fatales en caso no se actúe de una manera inmediata. Esto son los síntomas que se deben identificar:

SÍNTOMAS DE GOLPE DE CALOR SÍNTOMAS DE AGOTAMIENTO POR CALOR Piel roja, caliente y seca Sudoración profusa Temperatura corporal muy alta Calambres Mareos y náuseas Dolor de cabeza Confusión Náuseas o vómitos Pulso acelerado Cansancio o debilidad Dolor de cabeza pulsátil Mareos Pérdida del conocimiento Desmayos