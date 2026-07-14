El sur de Florida enfrentará una nueva jornada de calor extremo entre el martes 14 y el jueves 16 de julio. El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) mantiene vigente un Aviso de Calor para varias zonas de la región debido a que los índices de calor, es decir, la sensación térmica combinada con la humedad, podrían alcanzar entre 105 °F y 110 °F, mientras que las temperaturas máximas rondarán los 95 °F. Estas son algunas de las zonas de Florida donde se prevén los índices de calor más elevados durante las próximas horas.

Aunque la presencia de polvo del Sahara ha reducido la humedad en niveles altos de la atmósfera y disminuido las probabilidades de lluvia, el calor seguirá siendo el principal protagonista durante gran parte de la semana. Las autoridades advierten que las condiciones pueden representar un riesgo para la salud, especialmente para adultos mayores, niños y personas que realizan actividades al aire libre.

El calor extremo mantendrá bajo alerta a varias zonas de Florida durante gran parte del día. | Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP / CHANDAN KHANNA

Zonas bajo Aviso de Calor en Florida

El Aviso de Calor permanece vigente desde las 11:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. para los siguientes condados del sur de Florida:

Zona Índice de calor máximo previsto La Belle 106 °F Immokalee 107 °F Naples 109 °F Everglades City 110 °F Belle Glade 104 °F West Palm Beach 107 °F Fort Lauderdale 106 °F Homestead 105 °F

El NWS también indicó que el calor y la humedad afectarán tanto a las áreas metropolitanas como a sectores del interior del sur de Florida, donde las condiciones podrían resultar peligrosas durante las horas de mayor radiación solar.

Pronóstico en Florida para los próximos días

El tiempo permanecerá estable debido a la influencia del polvo del Sahara, que limita el desarrollo de lluvias y tormentas. Sin embargo, algunas precipitaciones aisladas podrían formarse sobre el interior y el oeste durante las tardes, con posibilidad de ráfagas de viento en las tormentas más intensas.

Este es el pronóstico para los próximos días:

Martes: Soleado y muy caluroso, con una temperatura máxima cercana a los 95 °F . Los índices de calor podrían alcanzar los 106 °F . Viento del sureste entre 5 y 9 mph.

Soleado y muy caluroso, con una temperatura máxima cercana a los . Los índices de calor podrían alcanzar los . Viento del sureste entre 5 y 9 mph. Miércoles: Mayormente soleado, máxima cercana a 95 °F e índices de calor de hasta 105 °F .

Mayormente soleado, máxima cercana a e índices de calor de hasta . Jueves: Parcialmente soleado y muy caluroso, con una máxima cercana a 95 °F y viento del sureste entre 5 y 8 mph.

El polvo del Sahara seguirá presente en Florida

Además del intenso calor, la región continuará bajo la influencia de una masa de polvo del Sahara. Este fenómeno favorece un ambiente más seco, reduce las probabilidades de lluvia y permite que las temperaturas se mantengan elevadas durante más tiempo.

Los meteorólogos prevén que esta nube de polvo comience a retirarse hacia finales de la semana, lo que permitiría un incremento gradual de las precipitaciones. Aun así, las temperaturas continuarán por encima del promedio habitual para esta época del año, con máximas en los 90 °F medios y altos.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante el calor extremo que afecta a Florida. | Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP

Recomendaciones para protegerse del calor en Florida

Ante las condiciones previstas, las autoridades recomiendan:

Beber abundante agua, incluso si no se tiene sed.

Evitar actividades físicas intensas entre el mediodía y las primeras horas de la tarde.

Permanecer en lugares con aire acondicionado siempre que sea posible.

Utilizar ropa ligera, de colores claros y protector solar.

Nunca dejar a niños, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos estacionados, ya que la temperatura en el interior puede aumentar rápidamente hasta niveles peligrosos.

El Servicio Nacional de Meteorología recordó que la combinación de altas temperaturas y elevada humedad puede provocar agotamiento por calor o golpe de calor, por lo que es importante reconocer los síntomas y buscar atención médica de inmediato si una persona presenta confusión, pérdida del conocimiento o una temperatura corporal extremadamente alta.

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