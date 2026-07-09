Una intensa ola de calor genera una gran preocupación en Estados Unidos, ya que tendría un fuerte impacto en millones de habitantes si no toman las precauciones necesarias. Se espera que las temperaturas alcancen niveles históricos en los próximos días. Por esa razón, es importante saber qué áreas del país están bajo alerta y hasta qué fecha durará este fenómeno meteorológico. En la siguiente nota conocerás todos los detalles completos.

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Esta elevada sensación térmica se debe a la temporada de verano que se ha establecido en Estados Unidos. Distintos puntos del país están registrando niveles históricos en temperaturas, lo que representa un peligro para las personas que no estén acostumbradas a este tipo de clima.

Para la presente semana, no ha sido la excepción; es más, otros estados se suman a este tendencia calurosa. Según lo señalado por Jessica Delgado, meteoróloga de N+ Univision, es posible que los registros alcancen los tres dígitos.

Ante esta ola intensa de calor que se está registrando en los últimos días, los especialistas recomienda hidratarse continuamente. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Se pronosticó un sistema invernal para hoy

La especialista explicó que, en horas de la mañana de este viernes 9 de julio, se dio el paso de un sistema frontal por las Grandes Llanuras y que se desplazó hacia el Atlántico medio.

Por lo tanto, los habitantes de las ciudades de Filadelfia, Baltimore, Washington D.C, St. Louis, Springfield, Dodge City, Denver, Rapid City, entre otros, pudieron experimentar fuertes vientos y un granizo de tamaño considerable.

Delgado también añadió que este sistema trajo consigo una fuerte humedad; como consecuencia, se activó una alerta de inundaciones repentinas en las áreas que comprenden desde Arkansas hasta Virginia durante las próximas 24 horas.

La meteoróloga Delgado añadió que un sistema frontal también se desplazará por distintas partes de EE.UU. y traerá granizo. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué zonas de EE.UU. están bajo alerta de calor extremo

Para las próximas horas, los estados de Arkansas, Oklahoma y Texas se suman a Florida, Georgia y las Carolinas como los estados que se mantendrán bajo alerta de calor excesivo, según lo señalado en el reporte entregado por Jessica Delgado.

Entonces, los pronósticos precisan que los termómetros en las zonas del sureste y sectores del suroeste de EE.UU. podrían alcanzar valores de entre 100 y 110 °F, con la advertencia de que el índice de la sensación térmica superaría dicho rango.

En caso de Washington D.C. y Nueva York, se espera que los dígitos se sitúen entre los 90 y 97 °F. Con estos datos, se incentiva a los ciudadanos estar precavidos ante esta ola de calor extremo, pues esta tendencia se mantendrá hasta la próxima semana.

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