El Servicio Meteorológico Nacional de Miami (NWS) emitió una alerta por calor extremo en Florida debido a condiciones peligrosas que continuarán durante el resto de la semana. Las autoridades advierten sobre un “Riesgo Mayor” para gran parte de la población, especialmente durante las horas de la tarde, cuando aumentan las probabilidades de sufrir enfermedades relacionadas con las altas temperaturas. A continuación, conoce las ciudades de Florida donde la sensación térmica podría superar los 105 °F durante los próximos días.

Se prevé que el índice de calor o sensación térmica alcance valores entre 105 y 110 grados Fahrenheit (40.5 °C a 43.3 °C) en varias zonas del estado. Este nivel de calor puede afectar incluso a personas saludables, por lo que se recomienda limitar la exposición prolongada al aire libre y tomar medidas preventivas.

La advertencia aplica principalmente para zonas urbanas y sectores del interior del suroeste de Florida, donde la combinación de altas temperaturas y humedad elevará la sensación térmica durante las tardes.

Alerta por calor extremo en Florida afecta principalmente zonas urbanas y sectores del suroeste del estado. | Crédito: Magnific

Ciudades de Florida con mayor impacto por el calor extremo

Aunque las temperaturas reales pueden variar según la ubicación y la humedad, estas son algunas ciudades que registrarán temperaturas cercanas a los 90 grados Fahrenheit, con sensaciones térmicas estimadas que podrían superar los 100 grados:

Ciudad Temperatura aproximada Sensación térmica estimada Palmdale 92 °F 105 °F - 107 °F Clewiston 92 °F 106 °F - 108 °F West Palm Beach 94 °F 107 °F - 110 °F Immokalee 93 °F 106 °F - 109 °F Naples 90 °F 104 °F - 106 °F Everglades City 93 °F 106 °F - 108 °F Fort Lauderdale 95 °F 108 °F - 110 °F Miami 93 °F 106 °F - 109 °F Homestead 95 °F 108 °F - 110 °F Flamingo 91 °F 104 °F - 106 °F

Las sensaciones térmicas son aproximadas y pueden cambiar según los niveles de humedad, viento y condiciones locales.

Alerta por calor extremo en Florida recomienda tomar medidas de prevención ante el riesgo de enfermedades relacionadas con las altas temperaturas. | Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP / CHANDAN KHANNA

Recomendaciones ante el calor extremo en Florida

Ante el alto riesgo de presentar problemas de salud relacionados con las altas temperaturas, los expertos recomiendan tomar medidas de protección:

Manténgase hidratado: beba abundante agua de manera constante, incluso antes de sentir sed.

beba abundante agua de manera constante, incluso antes de sentir sed. Evite actividades al aire libre: se aconseja suspender ejercicios y trabajos pesados en exteriores entre las 10:00 a.m. y las 8:00 p.m. , cuando el calor puede ser más peligroso.

se aconseja suspender ejercicios y trabajos pesados en exteriores entre las , cuando el calor puede ser más peligroso. Use ropa ligera: opte por prendas holgadas, frescas y de colores claros para reducir la acumulación de calor.

opte por prendas holgadas, frescas y de colores claros para reducir la acumulación de calor. Busque lugares frescos: permanezca en espacios con aire acondicionado durante las horas de mayor radiación solar.

El NWS de Miami recomienda mantenerse atento a los pronósticos meteorológicos y seguir las indicaciones de las autoridades mientras continúe vigente la alerta por calor extremo en Florida.

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