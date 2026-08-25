Los Ángeles enfrentará varios días de calor extremo, con una advertencia que entró en vigor a las 10:00 a.m. del martes 25 de agosto y permanecerá vigente hasta las 8:00 p.m. del viernes 28. Las temperaturas podrían llegar a 99 °F y superar los 100 °F en Lancaster, Pasadena, Santa Clarita y Simi Valley. Para proteger a los residentes, la ciudad habilitará cientos de espacios para refugiarse, incluidos bibliotecas y centros recreativos. Además, nueve centros de enfriamiento (Cooling Centers) funcionarán con horario extendido de 10 a.m. a 9 p.m.

¿Dónde están los centros de enfriamiento gratuitos en Los Ángeles?

Los nueve centros con horario extendido estarán disponibles del martes 25 al viernes 28 de agosto, de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

Zona Centro de enfriamiento Horario Dirección San Fernando Valley Canoga Park Senior Citizens’ Center 10 a.m. – 9 p.m. 7326 Jordan Ave., Canoga Park, CA 91303 San Fernando Valley North Hollywood Senior Citizen Center 10 a.m. – 9 p.m. 5301 Tujunga Ave., North Hollywood, CA 91601 San Fernando Valley Sunland Senior Citizen Center 10 a.m. – 9 p.m. 8640 Fenwick St., Sunland, CA 91040 Cerca de Downtown Pecan Recreation Center 10 a.m. – 9 p.m. 145 S. Pecan St., Los Angeles, CA 90033 Cerca de Downtown Highland Park Adult Senior Citizen Center 10 a.m. – 9 p.m. 6152 N. Figueroa St., Los Angeles, CA 90042 Cerca de Downtown Lafayette Multipurpose Community Center 10 a.m. – 9 p.m. 625 S. Lafayette Park Pl., Los Angeles, CA 90057 South Los Angeles Algin Sutton Recreation Center 10 a.m. – 9 p.m. 8800 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90044 Westside Pan Pacific Senior Activity Center 10 a.m. – 9 p.m. 141 S. Gardner Ave., Los Angeles, CA 90036 Harbor East Wilmington Greenbelt Community Center 10 a.m. – 9 p.m. 918 N. Sanford Ave., Wilmington, CA 90744

¿Qué otros lugares pueden utilizar los residentes para escapar del calor?

Además de los nueve centros con horario extendido, Los Ángeles cuenta con cientos de instalaciones donde las personas pueden buscar alivio durante las temperaturas extremas.

Entre ellas están instalaciones de Recreation and Parks y las sucursales de la Los Angeles Public Library. Para consultar las ubicaciones y los horarios disponibles, los residentes pueden revisar Los Angeles Recreation and Parks y Los Angeles Public Library, o llamar al 3-1-1.

¿Las piscinas y zonas de juegos con agua estarán abiertas?

Sí. Las piscinas públicas y los splash pads administrados por Recreation and Parks continuarán abiertos al público durante sus horarios habituales de operación.

La información sobre las instalaciones acuáticas puede consultarse en Recreation and Parks Aquatics.

Nueve centros de enfriamiento en Los Ángeles ofrecerán atención hasta las 9 p.m. | Crédito: Irfan Khan / Los Angeles Times vía Getty Images / Irfan Khan

¿Qué recomienda Los Ángeles para protegerse del calor?

Las autoridades recomiendan tomar precauciones adicionales durante los días de temperaturas extremas:

Beber suficiente agua y mantenerse hidratado.

Utilizar ropa ligera y holgada.

Permanecer en espacios con aire acondicionado cuando sea posible.

Revisar cómo se encuentran familiares y vecinos, especialmente niños y adultos mayores.

Reducir la exposición directa al sol entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Si comienzas a sentirte mal, informar inmediatamente a otra persona.

¿Cuáles son los síntomas del agotamiento por calor?

Entre las señales que pueden indicar agotamiento por calor están:

Mareos.

Fatiga.

Desmayos.

Calambres musculares.

Náuseas o vómitos.

Dolor de cabeza.

¿Cómo reconocer un golpe de calor?

El golpe de calor es una condición mucho más grave. Algunos de sus síntomas incluyen:

Temperatura corporal de 103 °F o más .

. Piel caliente, roja, seca o húmeda.

Pulso rápido y fuerte.

Dolor de cabeza.

Mareos.

Náuseas.

Confusión.

Pérdida del conocimiento.

¿Qué hacer ante un golpe de calor?

El golpe de calor es una emergencia médica. Ante una situación de este tipo:

Llama inmediatamente al 911. Traslada a la persona a un lugar más fresco. Ayuda a reducir su temperatura utilizando paños fríos o un baño fresco. No le des nada de beber.

Las personas con enfermedades crónicas, como asma o enfermedades cardíacas, pueden ser especialmente vulnerables a las altas temperaturas y deben extremar las precauciones.

También existen materiales de seguridad sobre el calor disponibles en español y otros idiomas a través de Climate4LA.

¿Cómo proteger a las mascotas durante el calor extremo?

Las autoridades también recomiendan tomar medidas para evitar que las mascotas sufran las consecuencias de las altas temperaturas.

Nunca dejes a una mascota sola dentro de un vehículo , aunque una ventana esté ligeramente abierta.

, aunque una ventana esté ligeramente abierta. Asegúrate de que tenga suficiente agua fresca.

Mantén a las mascotas dentro de casa cuando sea posible.

Si permanecen afuera, proporciona sombra y agua fresca.

Evita sacarlas a caminar entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Evita las superficies calientes.

Una recomendación práctica es tocar el suelo antes de salir a caminar con una mascota. Si está demasiado caliente para tocarlo con la mano o los pies descalzos, también puede ser demasiado caliente para sus patas.

Para más recomendaciones, las autoridades remiten a LA Animal Services: consejos para el clima caluroso.

Residentes y mascotas de Los Ángeles podrán refugiarse gratuitamente del calor en los centro de enfriamiento. | Crédito: iStock / elenaleonova

¿Qué pide LADWP durante la ola de calor?

El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) pidió a los residentes conservar electricidad, debido a que el uso de aire acondicionado puede incrementar la demanda energética.

Entre sus recomendaciones está ajustar los termostatos del aire acondicionado a 78 °F. Si una vivienda queda vacía y no hay mascotas dentro, se recomienda apagar el aire acondicionado.

En caso de un apagón, los clientes pueden reportarlo a LADWP Outages o llamar al 1-800-DIAL-DWP (1-800-342-5397).

También es posible registrarse para recibir alertas de apagones mediante mensajes de texto o correo electrónico a través de LADWP Outage Alerts.

¿Qué hará el Departamento de Bomberos de Los Ángeles?

El Los Angeles Fire Department (LAFD) mantiene un monitoreo de las condiciones meteorológicas y se encuentra preparado para responder ante posibles emergencias relacionadas con el calor.

El departamento ha distribuido recursos en distintos puntos de la ciudad, entre ellos múltiples helicópteros, un equipo de excavadora, un camión cisterna de agua, equipos de tres unidades, patrullas para zonas de vegetación, una cuadrilla manual y despachadores adicionales.

Los residentes también pueden registrarse para recibir alertas mediante LAFD Alerts.