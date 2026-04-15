El calor no esperó al verano y ya se instaló con fuerza en el área triestatal. Este miércoles, regiones de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut vivirán una jornada que muchos no experimentaban desde mediados de agosto del año pasado. En la Ciudad de Nueva York, se prevé que la temperatura alcance los 89 grados Fahrenheit, superando el récord de 87 grados registrado en 1941, e incluso algunas zonas podrían rozar o superar los 90 grados. Todo esto ocurre en plena primavera, generando una sensación más propia de julio que de abril.

Detrás de este episodio de calor extremo se encuentra una potente dorsal de alta presión ubicada al sur de la región, sobre el Atlántico occidental. Este sistema está impulsando aire inusualmente cálido desde el sur de Estados Unidos hacia el noreste, intensificando las temperaturas en toda el área triestatal.

Se esperan temperaturas récord en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

A esto se suma la dirección del viento, que sopla desde el oeste-suroeste, bloqueando la brisa marina en las zonas costeras y permitiendo que incluso las playas sientan este anticipo veraniego.

Calor acompañado de tormentas aisladas

Sin embargo, el calor no llegará solo. Durante la noche del miércoles, podrían desarrollarse tormentas aisladas, especialmente a lo largo y al sur de un frente estacionario ubicado sobre el norte del estado de Nueva York.

Estas tormentas aprovecharán la energía acumulada en la atmósfera por las altas temperaturas, y aunque no serán generalizadas, una o dos podrían intensificarse y alcanzar niveles severos. El principal riesgo asociado serán ráfagas de viento recto con potencial de causar daños puntuales.

Para el jueves, el panorama será muy similar. Las temperaturas se mantendrán elevadas debido a la persistencia de los vientos del oeste-suroeste, reforzando esa sensación de estar en pleno verano.

Podrían registrarse tormentas aisladas en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. | Crédito: Pixabay

No obstante, este patrón no durará mucho. A partir del viernes comenzará un descenso progresivo, con máximas que caerán cerca de 10 grados, dando paso a un fin de semana más acorde con la primavera.

El sábado se perfila como el mejor día, con condiciones más secas y temperaturas agradables. En cambio, el domingo podría traer chubascos en distintas zonas. Ya para la próxima semana, el clima retomará su comportamiento habitual en la región triestatal, con máximas que oscilarán entre los 50 y 60 grados, devolviendo el equilibrio típico de esta época del año.

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