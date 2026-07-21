El calor extremo en Texas mantiene bajo alerta a gran parte del estado, con índices de calor de hasta 112 °F (44 °C) previstos para ciudades como San Antonio, Austin y comunidades cercanas. Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado y evitar actividades al aire libre entre el mediodía y las 6:00 p.m., cuando el riesgo de sufrir un golpe de calor será mayor. A continuación, estos son los días y los horarios en los que se esperan las temperaturas más altas de la semana.

Este episodio de calor llega mientras Texas enfrenta otros desafíos por el clima. En Eagle Pass, la fuerte crecida del Río Bravo, causada por las intensas lluvias recientes, arrastró más de 100 boyas instaladas como barrera para desalentar cruces irregulares. La situación obligó al cierre temporal de los puentes fronterizos y existe la posibilidad de que las boyas sean arrastradas hasta Laredo.

Miércoles y jueves concentrarán el calor más intenso en Texas

De acuerdo con el pronóstico, el índice de calor, que combina la temperatura del aire con la humedad, alcanzará niveles peligrosos durante las tardes.

Índices de calor previstos

Día Índice de calor máximo Horario de mayor riesgo Zonas afectadas Miércoles Entre

107 °F y 112 °F De 12:00 p.m. a 6:00 p.m. San Antonio, Austin, New Braunfels, Seguin y comunidades cercanas Jueves Entre

107 °F y 112 °F De 12:00 p.m. a 6:00 p.m. Centro de Texas y áreas aledañas

Durante el miércoles, ciudades como Austin, San Antonio, New Braunfels, Seguin, Uvalde, Eagle Pass y Gonzales podrían registrar sensaciones térmicas superiores a los 107 °F. Para el jueves, el calor continuará con valores cercanos o superiores a los 100 °F en buena parte de la región.

El calor extremo en Texas será más peligroso entre el mediodía y las 6:00 p.m., cuando el índice de calor alcance sus valores máximos. | Crédito: N+ Univision San Antonio

Síntomas de una emergencia por calor

Las autoridades recuerdan que la exposición prolongada a temperaturas extremas puede provocar agotamiento por calor o un golpe de calor.

Entre los principales síntomas se encuentran:

Mareos.

Sudor excesivo o ausencia de sudor.

Náuseas y vómitos.

Dolor intenso de cabeza.

Piel muy caliente, seca o enrojecida.

Pulso acelerado.

Confusión o pérdida del conocimiento.

Calambres musculares.

Si una persona presenta signos compatibles con un golpe de calor, se debe llamar de inmediato al 9-1-1, ya que se trata de una emergencia médica.

Ante el calor extremo en Texas, recomiendan mantenerse hidratado, buscar lugares frescos y evitar la exposición prolongada al sol. | Crédito: Magnific

Recomendaciones para protegerse del calor extremo en Texas

Ante las altas temperaturas, las autoridades aconsejan:

Mantenerse bien hidratado durante todo el día.

Evitar actividades físicas intensas entre el mediodía y las 6:00 p.m.

Permanecer en lugares con aire acondicionado siempre que sea posible.

Usar ropa ligera y de colores claros.

Nunca dejar a niños ni mascotas dentro de un vehículo, aunque sea por pocos minutos.

Las condiciones de calor extremo persistirán durante gran parte de la semana, por lo que los residentes del centro de Texas deberán mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico y seguir las recomendaciones de seguridad para reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con las altas temperaturas.

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