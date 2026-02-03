Mientras hay pronósticos activos de nueva tormenta invernal en Estados Unidos y diversos estados se verán afectados con este fenómeno meteorológico que trae nieve y frío extremo, el sur de California vivirá un panorama distinto y se han activado alertas por calor extremo y lluvias. Y es que, de acuerdo a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), se vivirá una serie de cambios repentinos en el clima durante la primera semana de febrero haciendo que más de uno sienta un efecto veraniego a su alrededor. Si eres residente o estás por llegar a esta zona es importante que conozcas los reportes del tiempo para no equivocarte con tu vestimenta y, sobre todo, no olvidar el protector solar porque “la radiación ultravioleta también estará en plenitud” e, incluso, se vuelve el escenario ideal para la activación de incendios forestales.

Qué se espera del calor esta semana

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y pronósticos regionales, el calentamiento comenzará a sentirse desde el martes 3 de febrero, pero el pico de temperaturas llegará el miércoles, cuando los termómetros pueden alcanzar entre 88 °F y 91 °F en partes de Los Ángeles, Pasadena y áreas del interior de Orange County.

Desde FOX 11 explican que estas cifras están entre 15 y hasta casi 20 grados por encima de lo normal para esta época, lo que convierte esta racha en una ola de calor invernal poco común. En zonas costeras el ambiente será algo más fresco, pero aun así se esperan máximas muy por encima del promedio habitual de cerca de 68 °F.

Esta semana, el sur de California vivirá un episodio de calor casi veraniego en pleno invierno. (Foto: Jonathan Alcorn / AFP) / JONATHAN ALCORN

El papel del viento de Santa Ana en esta racha de calor

“Aunque la marmota vio su sombra y esto aparentemente significa seis semanas más de invierno, esa no es la situación que se vive al oeste del país, especialmente aquí en el sur de California en donde las temperaturas esta misma semana estarán alcanzando los 90°. El viento de Santa Ana nos acompaña, ese componente del noreste que de hecho se tornará más intenso ya a partir de mañana (martes) en la noche y no se descarta alguna advertencia por fuerte viento. Ese componente del viento, ese famoso viento de Santa Ana, nos trae ese aumento en temperaturas y es por esta razón que el miércoles esas temperaturas estarán tocando los 90° en casi todo nuestro territorio y estamos hablando de temperaturas hasta 15° por encima de lo que es normal para esta fecha y una situación bastante peligrosa sobre todo si es usted de los que trabaja en el exterior, así que es importante que se mantenga tomando agua constantemente y que no me olvide ese protector solar porque la radiación ultravioleta también estará en plenitud. Protéjase porque le recuerdo que todavía estamos en invierno”, explicó Yara Lasanta, meteoróloga de N+ Univision34.

Este evento de Santa Ana favorecerá cielos despejados, sol intenso y aire muy seco. Después del miércoles se espera que las temperaturas sigan siendo cálidas, aunque tenderán a bajar entre 10 y 15 grados hacia el viernes con el regreso de un flujo de aire más fresco desde el océano.

En resumen, los vientos de Santa Ana son corrientes de aire calientes y secas que soplan desde el interior desértico hacia la costa, descendiendo por las montañas y comprimiéndose, lo que hace que el aire se caliente todavía más y pierda humedad. Meteorólogos del NWS describen el episodio de esta semana como un “clásico” evento de Santa Ana, con flujo tierra‑adentro fortalecido desde la noche del lunes y durante el martes. En las montañas de San Gabriel y Santa Mónica, así como en pasos del Inland Empire, se esperan ráfagas de entre 50 y 60 millas por hora, mientras que en zonas de valles y laderas los vientos serán moderados pero persistentes.

Las ráfagas de viento, que pueden levantar polvo y alérgenos, empeorando la calidad del aire y causando irritación en ojos, nariz y garganta. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Riesgos para la salud y recomendaciones

El principal riesgo será el calor inusual sumado a la baja humedad, que puede provocar deshidratación, golpes de calor y problemas respiratorios, especialmente en personas mayores, niños y quienes padecen asma o enfermedades cardiacas. Como ya lo dijo la meteoróloga Yara Lasanta, el consumo de agua y uso de protector solar serán claves durante esta segunda semana de febrero. Además, evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor calor (entre el mediodía y las 4 p. m.) y usar ropa ligera, de colores claros y gorra o sombrero.

A esto se suman las ráfagas de viento, que pueden levantar polvo y alérgenos, empeorando la calidad del aire y causando irritación en ojos, nariz y garganta. Además, el viento fuerte complica la conducción, en particular para vehículos altos en autopistas orientadas de este a oeste, como la 210 y la 118, donde se recomienda manejar con extrema precaución.

Otro riesgo es el relacionado a posibles incendios forestales. El NWS está evaluando si las condiciones justificarán advertencias de bandera roja (Red Flag Warning), que se emiten cuando el calor, el viento y la baja humedad crean un riesgo crítico. Y es que la combinación de vegetación reseca y ráfagas de 50 a 60 mph es suficiente para que cualquier chispa se convierta en un incendio de rápida propagación.

