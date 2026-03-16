Durante años, el debate sobre la vigilancia tecnológica en Estados Unidos ha crecido al mismo ritmo que avanzan los sistemas de seguridad urbana, sobre todo en estados con alta presencia latina como California, Texas, Florida o Nueva York, donde millones de hispanos salen a manejar todos los días para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela o hacer las compras del supermercado. Cámaras, sensores y bases de datos forman parte de la infraestructura digital que hoy utilizan muchas ciudades para monitorear el tránsito, detectar autos robados y combatir delitos. Pero en barrios de mayoría latina, desde vecindarios de Los Ángeles y el Valle Central hasta comunidades inmigrantes en el Área de la Bahía, la conversación ya no es solo sobre seguridad: cada vez más familias se preguntan si esa misma tecnología puede volverse en su contra, sobre todo cuando hay miedo a ICE y a cualquier contacto con autoridades migratorias. Y es ahí donde surge una pregunta inevitable que se repite en charlas familiares, grupos de WhatsApp y hasta en la fila de la taquería o la bodega del barrio: ¿qué ocurre con esos datos y quién puede acceder a ellos?

En las últimas semanas, el tema volvió a encender alarmas entre organizaciones de derechos civiles y comunidades inmigrantes. El foco está puesto en las cámaras ALPR —sistemas automáticos de lectura de placas— que operan en distintas ciudades de California. La preocupación gira en torno a si la información capturada por estas cámaras podría terminar, directa o indirectamente, en manos de autoridades migratorias como U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), algo que inquieta especialmente a familias mixtas, con hijos ciudadanos y padres sin papeles.

¿QUÉ SON LAS CÁMARAS ALPR Y QUÉ INFORMACIÓN REGISTRAN?

Las cámaras ALPR (Automatic License Plate Readers) están diseñadas para leer automáticamente las placas de los vehículos que circulan por una ciudad. Su uso se ha expandido rápidamente en Estados Unidos porque permite identificar autos robados, investigar delitos o rastrear vehículos sospechosos.

Pero en la práctica, estas cámaras capturan mucho más que una matrícula. De acuerdo con la abogada Saira Hussain, del grupo Electronic Frontier Foundation, el alcance del sistema es amplio.

“Estas cámaras están capturando todo sobre quién está manejando en las calles. Muchas veces depende de quién es dueño de las cámaras, pero generalmente es una agencia de orden local. Estas cámaras registran todo vehículo, incluyendo ubicación, fecha y hora”, explicó Hussain durante el programa Al Punto de Univision.

La especialista añadió que el sistema también puede capturar más detalles de los que muchos conductores imaginan. “También captura una foto del vehículo, del chofer y hasta de los pasajeros”.

Una serie de autos transitando por una avenida en el estado de California (Foto: AFP)

LO QUE PUEDEN REGISTRAR ESTAS CÁMARAS

Tipo de información Qué incluye Identificación del vehículo Número de placa Ubicación Calle o punto exacto donde fue captado Momento del registro Fecha y hora Evidencia visual Foto del vehículo y, en algunos casos, de ocupantes

En otras palabras, cada vez que un auto pasa frente a una de estas cámaras, queda un registro digital que puede formar parte de una base de datos más grande, algo que preocupa especialmente en comunidades donde muchos prefieren mantener un perfil bajo y evitar cualquier tipo de contacto con autoridades.

¿CUÁNTO TIEMPO SE GUARDAN ESTOS DATOS?

Un aspecto que suele pasar desapercibido es el tiempo que las autoridades conservan la información. Y aquí es donde aparecen diferencias importantes entre ciudades y condados.

Según Hussain, la decisión depende de cada agencia policial local.

Ciudad o jurisdicción Tiempo de retención aproximado Algunas ciudades de California 30 días San José hasta 1 año

“Depende de la agencia de orden local cuánto tiempo retienen esta información. Algunas ciudades la guardan 30 días y otras hasta un año, como ocurre en San José”, explicó la abogada.

Para organizaciones defensoras de los derechos civiles, este periodo de almacenamiento es clave, porque mientras más tiempo se conserva la información, mayor es la posibilidad de que se utilice en otras investigaciones o se comparta con terceros, incluyendo agencias fuera del estado o incluso a nivel federal.

EL PUNTO MÁS SENSIBLE: EL INTERCAMBIO DE DATOS

La preocupación principal no es solo que se registren los movimientos de los vehículos, sino qué ocurre después con esa información.

En muchos casos, las agencias policiales trabajan con empresas privadas que administran o procesan las bases de datos de las cámaras ALPR. Eso abre la puerta a que distintos organismos puedan acceder a los registros, incluso más allá de la ciudad o del estado donde se capturó la placa.

“Generalmente cuando una agencia de orden local tiene un contrato con estas compañías, pueden acceder a sus bases de datos”, señaló Hussain.

Y agregó algo que ha generado inquietud entre activistas y abogados migratorios: “Una agencia de orden local puede decidir con quién compartir esta información. Son muchas imágenes que se comparten. Puede compartirse con otras asociaciones y ver quién pasa por sus barrios”.

Para muchas familias latinas, esto se traduce en una duda muy concreta: si la policía local comparte datos con otras agencias, ¿puede, de manera directa o indirecta, terminar llegando información a autoridades migratorias?

¿PUEDE ICE ACCEDER A ESTOS DATOS?

Aquí es donde la discusión se vuelve especialmente sensible para las comunidades inmigrantes. En teoría, U.S. Immigration and Customs Enforcement no debería utilizar bases de datos de vigilancia local si eso viola las leyes de protección de datos estatales o las políticas de “ciudades santuario” que existen en varias partes de California, como Los Ángeles, San Francisco o Santa Ana, donde las autoridades locales han prometido limitar su colaboración con migración.

Sin embargo, expertos advierten que el intercambio indirecto de información —por ejemplo, a través de empresas privadas o redes de agencias— puede hacer más difícil rastrear quién termina utilizando esos datos. Aunque una ciudad se declare “santuario”, si comparte información con otras agencias que no tienen las mismas restricciones, el rastro se vuelve más complejo de seguir.

Las calles y autopistas de California registran miles de autos diarios (Foto: AFP) / PATRICK T. FALLON

Diversas organizaciones de derechos civiles, entre ellas la American Civil Liberties Union (ACLU), han advertido en reportes recientes que los sistemas de vigilancia masiva pueden afectar de forma desproporcionada a comunidades latinas e inmigrantes. En vecindarios donde hay más patrullaje y más cámaras, suele haber también más personas de origen hispano, lo que aumenta la sensación de vigilancia constante.

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