La reciente detección de casos del gusano barrenador en perros pone en alerta a todos los dueños de mascotas que residen en Texas . Este parásito representa una grave amenaza para la salud de los canes si no se detecta a tiempo. Por esa razón, es importante saber cómo actuar y reconocer los primeros síntomas. Este artículo te explicará más detalles sobre esta enfermedad.

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Qué es el gusano barrenador y por qué representa un peligro

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) lo definen como una especie de mosca parásita que completa parte de su ciclo de vida alimentándose del tejido o la carne de animales y seres humanos.

Este insecto siente una fuerte atracción por las heridas abiertas y orificios del cuerpo, tales como la nariz, los ojos, los oídos y la boca. Estos espacios lo consideran ideales para implantar sus huevos que, con el paso de las horas, eclosionan y se convierten en larvas.

Lo preocupante es que estos pequeños bichos se alimentan de tejidos vivos, ocasionando que la herida se agrave y genere un fuerte dolor.

Este tipo de mascota se siente atraída por las heridas abiertas, ya sea en animales o seres humanos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

La situación del gusano barrenador en las mascotas de Texas

Recientemente, Telemundo 52 informó que se han contabilizado dos nuevos casos de gusano barrenador en perros dentro de Texas. Con estas nuevas infecciones, la cifra se eleva a más de 30 casos entre dicho estado y Nuevo México.

Tras más de 50 años de haber sido prácticamente eliminado del territorio estadounidense, las autoridades sanitarias confirmaron que este parásito volvió a detectarse en el ganado del país durante el mes de junio.

Ante la situación, los veterinarios y sociedades protectoras de animales han emitido una alerta a los dueños de mascotas para que tengan más precaución y logren proteger de este peligroso insecto que puede ser letal.

De no tratarse a tiempo, la infección por gusano barrenador puede ser letal para una mascota. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo proteger a mi mascota del gusano barrenador

De acuerdo a la Asociación Estadounidense de Medicina Veterinaria, los animales recién nacidos y aquellos que cuenten con heridas abiertas o se han sometido a una cirugía son más vulnerables de ser infectados por el gusano barrenador.

Por esa razón, los especialistas recomiendan a las personas que posean mascotas a examinarlas con regularidad para identificar si presentan heridas, cortes o mordeduras, pero existen otros indicios que te permitirán descubrir si tu can está bajo riesgo de este mal:

Presenta un mal olor.

Está demasiado inquieto.

Cuenta con un comportamiento ansioso.

Se muerde o se mira fijamente una zona afectada.

De identificar uno de estos síntomas, es necesario que lleves a tu mascota con un veterinario para que se realice el tratamiento. Según Melissa Stansell, veterinaria del refugio Austin Pets Alive, se está administrando medicamentos contra pulgas y garrapatas en gran parte del estado de Texas.

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