En los últimos días, si uno sigue de cerca los reportes del clima en Estados Unidos, es casi imposible no notar la creciente preocupación en Carolina del Norte, especialmente entre las familias latinas que viven entre Raleigh, Charlotte, Fayetteville o en las zonas costeras cercanas a los Outer Banks, donde muchos trabajan en turismo o en servicios esenciales y no pueden simplemente “quedarse en casa” sin planearlo bien. Los pronósticos vienen cambiando con rapidez y, a medida que se acerca el fin de semana, los meteorólogos ajustan los modelos y afinan el mensaje: se aproxima un sistema invernal muy potente, con características poco habituales para esta región del país, que podría convertirse en un ciclón bomba frente a la costa del sureste. Eso significa una tormenta que se intensifica de manera explosiva en cuestión de horas, con nieve intensa, vientos fuertes y la posibilidad de dejar acumulados que, en algunas ciudades del estado, serían los más altos en décadas, un escenario que ya advierten medios nacionales y servicios meteorológicos de referencia.

Quiero contarte, con calma y sin alarmismos innecesarios, qué es lo que se espera y por qué este evento está captando tanta atención, pensando en quienes leen estas líneas desde Estados Unidos y tienen que decidir si van a manejar, trabajar, ir a la iglesia el domingo o simplemente abastecerse a tiempo en el supermercado del barrio. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ya viene advirtiendo que, entre la noche del viernes 30 de enero y el domingo 1 de febrero, gran parte del estado podría enfrentar nevadas significativas, frío extremo y condiciones peligrosas para viajar, algo que obliga a planificar con más cuidado el fin de semana, sobre todo para quienes tienen niños, adultos mayores en casa o dependen del carro para casi todo. Es más, las dos Carolinas han sido catalogadas como las zonas que más pueden sentir el golpe de este fenómeno.

UN SISTEMA QUE PODRÍA CONVERTIRSE EN CICLÓN BOMBA

A partir del viernes 30 de enero por la tarde, el sistema comenzará a sentirse en las montañas del oeste de Carolina del Norte y el vecino Upstate de Carolina del Sur, donde ya se han emitido vigilancias por tormenta invernal por la posibilidad de varias pulgadas de nieve. Luego avanzará hacia las estribaciones, el Piamonte (incluidas áreas urbanas como Charlotte, Greensboro y Raleigh) y, finalmente, el este del estado, más expuesto al impacto directo de la baja presión cuando se fortalezca sobre el Atlántico. La clave está en lo que ocurra cuando la tormenta alcance las aguas frente a los Outer Banks, una zona muy sensible a las tormentas costeras y a los clásicos “nor’easters” que suelen azotar cada invierno la franja del Atlántico.

Según los meteorólogos, los modelos numéricos muestran una confianza cada vez mayor en que esta tormenta se intensifique lo bastante rápido como para cumplir con la definición de ciclón bomba, es decir, una caída de presión de al menos 24 milibares en 24 horas. No es tanto un tipo distinto de tormenta, sino una manera de describir la velocidad con la que gana fuerza, algo que suele traducirse en nieve intensa, vientos muy fuertes y un impacto más severo en las zonas donde el centro de la baja pasa más cerca.

¿CUÁNTA NIEVE CAERÁ EN CAROLINA DEL NORTE?

Esta es, sin duda, la pregunta que más se repite, tanto en los noticieros locales como en los grupos de WhatsApp de la comunidad hispana que vive y trabaja en el estado. Aunque los totales finales aún pueden variar, los pronósticos actuales ya permiten trazar un escenario bastante claro por regiones, similar a lo que describen los principales servicios meteorológicos y portales especializados para el sureste de Estados Unidos. Te dejo un resumen sencillo, basado en los mapas de la NOAA, en las discusiones del Servicio Meteorológico Nacional y en los últimos modelos:

Acumulados de nieve previstos

Montañas de Carolina del Norte: alta probabilidad de al menos 3 pulgadas de nieve, con cantidades mayores en zonas elevadas donde se formen bandas intensas y donde el aire frío ya está bien instalado.

Estribaciones y región del Piamonte: nieve generalizada con niveles cercanos a criterios de advertencia, y acumulaciones que aumentan a medida que uno se desplaza hacia el este y se acerca a la franja donde el ciclón se profundice más.

Este de Carolina del Norte: el área más comprometida, incluida la costa y sectores del noreste del estado, donde se esperan entre 8 y 12 pulgadas como valores habituales, con zonas que podrían alcanzar o superar las 15 pulgadas si una banda más intensa se estaciona sobre la misma área durante varias horas.

Los expertos insisten en algo importante: pequeñas variaciones en la trayectoria de la tormenta pueden generar grandes diferencias en los acumulados finales, un detalle clave para ciudades del corredor I‑95 y comunidades cercanas a la costa. Esas bandas estrechas de nieve intensa pueden marcar la diferencia entre una nevada fuerte y una histórica en cuestión de pocos kilómetros, algo que muchos residentes de la Costa Este recuerdan de otros nor’easters que han marcado los inviernos recientes.

Varias pulgadas de nieve se acumularán en las calles de Carolina del Norte (Foto referencial: AFP)

RIESGO DE VENTISCA Y VIAJES PELIGROSOS

Aunque por ahora no hay una advertencia oficial de tormenta de nieve para todo el estado, los meteorólogos no descartan condiciones similares a una ventisca, especialmente entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en sectores costeros y del noreste. Si la tormenta se intensifica rápidamente sobre el océano, los vientos podrían alcanzar rachas cercanas a fuerza de tormenta en tramos de la costa, combinándose con nieve seca y suelta y reduciendo la visibilidad de forma drástica.

Desde oficinas del NWS que cubren Carolina del Norte y el sureste de Virginia advierten que, incluso sin cumplir todos los criterios técnicos de tormenta de nieve, viajar podría volverse muy peligroso o directamente imposible durante varias horas, sobre todo en las carreteras principales y accesos a comunidades costeras. Para quienes manejan de noche después de un segundo turno, trabajan en delivery o dependen del auto para ir a misa o a visitar familiares, el llamado es claro: revisar el pronóstico local antes de salir, considerar adelantar compras básicas y, si es posible, evitar estar en la carretera en las horas de peor impacto.

¿POR QUÉ ESTA TORMENTA ES INUSUAL PARA LA REGIÓN?

Lo que hace que este evento sea tan llamativo es la combinación de factores que los meteorólogos describen en sus análisis: una baja presión que se profundiza muy rápido justo frente a la costa y un aire extremadamente frío ya instalado sobre buena parte del sureste. Esa mezcla favorece una relación nieve‑líquido muy alta, es decir, una nieve más ligera y esponjosa que se acumula con rapidez, algo que no es tan común en las latitudes más bajas del Atlántico sur.

Además, ese mismo aire frío impedirá que la nieve se derrita rápido, provocando carreteras cubiertas en poco tiempo y aumentando el riesgo de accidentes, una situación que partes de Carolina del Norte ya vivieron con el sistema invernal de la semana pasada. Para muchas comunidades hispanas que se han mudado desde estados como Florida, Texas o desde países de clima tropical, este tipo de tormentas representa un desafío adicional: aprender sobre cierres de escuelas, alertas oficiales y preparación para frío extremo en un contexto que todavía sienten ajeno.

EL FRÍO EXTREMO LLEGARÁ DESPUÉS DE LA NIEVE

Como si la nevada no fuera suficiente, el panorama posterior también merece atención: una vez que la tormenta se retire, está prevista la entrada de aire peligrosamente frío sobre gran parte de Carolina del Norte. Esa situación ya motivó la emisión de alertas de frío extremo y avisos por sensaciones térmicas muy por debajo de cero en zonas del interior, incluidas áreas del norte y noroeste del estado.

Las sensaciones térmicas previstas son contundentes:

Montañas: entre -10 y -25 grados, con riesgo de hipotermia y congelación rápida de la piel expuesta si no se utiliza ropa adecuada.

Estribaciones y Piamonte: de 0 a -10 grados, lo que sigue siendo suficiente para generar peligros importantes para personas sin refugio o que dependen de calefacción inestable.

En muchas zonas, las temperaturas mínimas podrían caer a un solo dígito durante la noche del sábado y la mañana del lunes, prolongando los riesgos para la población y para los servicios básicos, como la red eléctrica y el transporte. Para las familias latinas que viven en viviendas móviles, sótanos o apartamentos antiguos sin buen aislamiento, este escenario refuerza la necesidad de contar con mantas, capas de ropa y un plan alternativo en caso de cortes de luz prolongados.

¿QUÉ ES EXACTAMENTE UN CICLÓN BOMBA?

Vale la pena detenerse un momento en el concepto. Un ciclón bomba no es un tipo especial de tormenta, sino una forma de describir su rápida intensificación cuando la presión atmosférica cae al menos 24 milibares en 24 horas. Es comparable a la intensificación rápida de un huracán, pero aplicada a un sistema de latitudes medias, como los grandes temporales de invierno que cada cierto tiempo afectan el Atlántico occidental y la costa este de Estados Unidos.

Suele formarse cuando el aire ártico choca con aire más cálido sobre el océano y la corriente en chorro ayuda a que el sistema “explote” en fuerza, aumentando el gradiente de presión y, con ello, la intensidad de los vientos. De ahí su nombre coloquial y el tono alarmante que a veces se escucha en los titulares, aunque en la práctica puede tratarse de un nor’easter clásico que, al mismo tiempo, cumple con los criterios de ciclón bomba, con nieve intensa, vientos fuertes e incluso inundaciones costeras en tramos vulnerables del litoral. Por ahora, el mensaje de los meteorólogos es claro: seguir atentos a las actualizaciones oficiales, revisar el pronóstico local en tu ciudad y prepararse para un fin de semana invernal que podría dejar huella en Carolina del Norte, especialmente para comunidades que aún se están acostumbrando a convivir con este tipo de fenómenos extremos.

Autoridades en Estados Unidos han advertido sobre los peligros que traerá el ciclón bomba en carreteras y aeropuertos (Foto referencial: AFP)

RECOMENDACIONES PARA LA TORMENTA INVERNAL

Antes de la tormenta

Infórmate solo por fuentes oficiales: Servicio Meteorológico Nacional (NWS), División de Manejo de Emergencias de Carolina del Sur (SCEMD), gobierno del condado y ciudades donde vives.

Aprende la diferencia entre Vigilancia de Tormenta Invernal (estar preparado) y Aviso/Advertencia de Tormenta Invernal (tomar acción inmediata).

Ten un kit de emergencia para al menos 3 días: agua, comida no perecible, medicamentos, linterna, pilas, radio a baterías, cargadores portátiles, botiquín y copias de documentos importantes.

Revisa que todos en casa tengan ropa abrigada: capas de ropa, gorro, bufanda, guantes, calcetines térmicos y mantas adicionales.

Carga completamente los celulares, baterías externas y equipos médicos que dependan de energía eléctrica.

Anota en un lugar visible todos los números de emergencia locales, de servicios públicos y contactos familiares, por si se va el internet o se descarga el teléfono.

Si vives en zonas con tuberías expuestas o casas móviles, protege tu hogar: aísla tuberías, cierra corrientes de aire, sella ventanas y puertas, y conoce cómo cerrar la llave de paso del agua.

Haz planes especiales si en casa hay adultos mayores, personas con discapacidad, bebés o quienes dependen de oxígeno o equipos eléctricos.

Preparar tu casa

Aísla tuberías en exteriores y en áreas frías (garajes, áticos, debajo de la casa) para reducir el riesgo de que se congelen y revienten.

Deja los gabinetes bajo los lavaderos ligeramente abiertos para que circule aire caliente hacia las tuberías.​

Considera dejar una ligera gotea en los grifos durante la noche más fría para ayudar a evitar que se congelen.

Ten a mano linternas con pilas nuevas, y evita usar velas siempre que sea posible por el riesgo de incendio.

Si cuentas con chimenea o estufa de leña, revisa que estén en buen estado y ventilen adecuadamente antes de usarlas.

Mantén disponibles sal, arena o arena para gatos para esparcir en escaleras, entradas y pasillos exteriores y reducir el riesgo de resbalones.

Uso seguro de calefacción y generadores

Si se va la luz y usas generador, colócalo siempre afuera, lejos de ventanas, puertas y ventilaciones; nunca dentro de la casa, garaje ni en balcones cerrados, para evitar intoxicación por monóxido de carbono.

No uses parrillas de carbón, gas ni estufas de campamento dentro de la casa, garaje o espacios cerrados, aunque haga mucho frío.

Mantén los calefactores portátiles al menos a un metro de distancia de cortinas, muebles, ropa de cama y materiales inflamables, y nunca los dejes encendidos sin supervisión o mientras duermes.

Asegúrate de que detectores de humo y monóxido de carbono tengan baterías nuevas y funcionen correctamente.

Salud y protección personal

Evita pasar largos periodos al aire libre durante las temperaturas más bajas y con viento fuerte para reducir el riesgo de hipotermia y congelación.

Vístete en capas: una capa interior que mantenga la piel seca, una capa intermedia para retener calor y una capa externa resistente al viento y la humedad.

Cubre siempre cabeza, orejas, manos y pies; el cuerpo pierde mucho calor por esas zonas.

Aprende las señales de congelación (piel muy fría, pálida o dura, entumecimiento) e hipotermia (temblores intensos, confusión, habla lenta, somnolencia) y busca ayuda médica de inmediato si las notas.

Si tienes que palear nieve, hazlo despacio, toma descansos frecuentes, bebe agua y evita esfuerzos intensos si tienes problemas del corazón o de respiración.

Transporte y manejo en carretera

Evita viajar durante las horas de mayor impacto de la tormenta; las carreteras pueden helarse rápido, especialmente puentes y pasos elevados.

Si debes conducir, hazlo despacio, aumenta la distancia con el vehículo de adelante, enciende luces bajas y evita frenar bruscamente sobre hielo.

Revisa llantas, frenos, batería, limpiaparabrisas y nivel de anticongelante antes de salir. Lleva al menos un cuarto de tanque de gasolina.

Mantén en el auto un pequeño kit: mantas, agua, snacks, linterna, cargador para el teléfono y rascador de hielo, por si quedas detenido por varias horas.

Consulta las aplicaciones oficiales de carreteras (como SCDOT 511) para conocer cierres, accidentes y condiciones de manejo antes de salir.

Durante la tormenta

Quédate en casa siempre que puedas y mantente alejado de ventanas grandes si hay vientos fuertes.

Ahorra calor: cierra puertas de habitaciones que no uses y concentra a la familia en una o dos áreas más cálidas.

Limita el tiempo que abres la puerta principal para evitar que entre aire gélido.

Mantente conectado: escucha la radio o emisoras locales, revisa alertas en el celular y sigue indicaciones de autoridades sobre refugios, cierres de carreteras o cortes de energía prolongados.

Si se va la luz, usa linternas en vez de velas y reporta el corte a tu compañía eléctrica tan pronto como sea seguro hacerlo.

Después de la tormenta

Ten cuidado al caminar sobre aceras, escaleras y estacionamientos; el hielo negro puede ser casi invisible.

Limpia con cuidado la nieve y el hielo de entradas y escaleras, usando sal o arena para mejorar la tracción.

Revisa si hay daños en la casa, filtraciones, tuberías reventadas o cables caídos, y repórtalos a la compañía de servicios o al gobierno local; nunca toques líneas eléctricas en el suelo.

Ventila bien cualquier área donde hayas usado generador o fuentes de combustión; si alguien presenta dolor de cabeza fuerte, mareos o náuseas, salgan de inmediato y busquen atención médica por posible intoxicación por monóxido de carbono.

Apoya y revisa a vecinos mayores, personas con movilidad reducida o familias recién llegadas que quizás no conocen bien qué hacer en una tormenta invernal.

