Una nueva tormenta invernal comienza a captar la atención de meteorólogos y autoridades en Estados Unidos, ya que no se trata de un sistema cualquiera. En las próximas horas, este fenómeno podría intensificarse rápidamente hasta convertirse en un ciclón bomba, una situación que suele traducirse en frío extremo, nevadas intensas y la posible formación de hielo en carreteras y ciudades. Millones de personas podrían ver afectada su movilidad y su rutina diaria justo en pleno fin de semana, cuando muchos planean viajar o realizar actividades al aire libre. Ante este panorama, los avisos oficiales ya ponen el foco en el impacto potencial de esta tormenta, que incluso podría recibir el nombre de Gianna, y en la gran pregunta que preocupa a todos: cuánta nieve dejará la nueva tormenta invernal Gianna este fin de semana.

Tormenta invernal con potencial de ciclón bomba

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS), este nuevo sistema invernal tiene condiciones favorables para transformarse en un ciclón bomba, un fenómeno que se caracteriza por una rápida caída de la presión atmosférica.

Cuando esto ocurre, los efectos se intensifican en poco tiempo, dando lugar a nevadas abundantes, vientos fuertes y temperaturas extremadamente bajas. The Weather Channel ya incluyó a Gianna en su listado de posibles nombres, lo que refuerza la expectativa de que se trate de una tormenta relevante.

Meteorólogos advierten que el ciclón bomba podría intensificar las nevadas en amplias zonas de EE.UU. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

¿Cuándo y dónde comenzarán las nevadas?

Según los pronósticos actuales, las primeras nevadas comenzarían la noche del viernes 30 de enero de 2026, afectando principalmente a las Carolinas y el sur de Virginia.

A medida que avance el sistema, durante el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, la tormenta se desplazará y continuará generando impactos a lo largo del fin de semana.

Más al norte, en zonas de la Costa Este y Nueva Inglaterra, los efectos iniciales podrían ser menores, aunque los modelos todavía muestran variaciones importantes.

La formación de un ciclón bomba en EE.UU. elevaría el riesgo de vientos fuertes y carreteras peligrosas. | Crédito: SAUL LOEB / AFP

¿Cuánta nieve caerá este fin de semana?

El meteorólogo Peter Mullinax, del Centro de Predicción del Tiempo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), señaló a la agencia The Associated Press que el sistema podría dejar acumulaciones significativas de nieve.

De acuerdo con sus estimaciones, se esperan al menos 15 centímetros de nieve, equivalentes a 6 pulgadas, en las Carolinas, el norte de Georgia y el sur de Virginia. Estas condiciones podrían generar visibilidad casi nula, complicando los traslados y provocando posibles cierres de carreteras.

Tras el impacto inicial, la tormenta podría desplazarse hacia el noreste y dejar más nieve entre Washington D.C. y Boston entre el sábado y el domingo. Sin embargo, los expertos advierten que también existe la posibilidad de que el sistema solo roce algunas regiones, afectando con mayor intensidad zonas específicas como Cape Cod.

La mayor incertidumbre se concentra entre Washington D.C. y Nueva York, donde una diferencia de apenas 80 kilómetros en la trayectoria del centro de la tormenta podría cambiar por completo la magnitud de las nevadas.

Vientos fuertes y sensación térmica extrema

A diferencia de la tormenta invernal anterior, este nuevo sistema estaría acompañado de vientos intensos. Mullinax explicó que las ráfagas podrían alcanzar hasta 65 km/h, lo que generaría sensaciones térmicas cercanas a los -18 °C, incluso en áreas donde la acumulación de nieve no sea tan elevada. Esto aumentaría el riesgo de exposición al frío extremo y de interrupciones en actividades cotidianas.

El NWS advirtió que varios aspectos de esta tormenta invernal aún son inciertos y que el pronóstico podría ajustarse conforme el sistema se acerque a tierra. Por ello, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles afectaciones durante el fin de semana.

