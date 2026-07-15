Durante estos días de calor intenso por el verano en Estados Unidos, es habitual ver a muchas personas en la costa buscando refrescarse; sin embargo, si te encuentras en Miami-Dade debes tener mucho cuidado, ya que el Departamento de Salud de Florida (FDOH, por sus siglas en inglés) emitió una alerta sobre algunas playas por alta contaminación del agua. ¿De cuáles se trata y cuál es el llamado que hicieron las autoridades a los bañistas? En los siguientes párrafos te lo contamos.

CONTAMINACIÓN DE PLAYAS EN MIAMI-DADE

El DOH emitió un aviso sobre la calidad del agua de Miami-Dade para alertar que en varias zonas costeras del condado detectaron concentraciones elevadas de Enterococcus, microorganismos que ayudan a medir posibles problemas en la calidad del agua.

El FDOH advierte que los análisis superaron los límites estatales de seguridad, por lo que recomienda evitar cualquier contacto con el agua en las áreas afectadas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CUÁLES SON LAS PLAYAS DE MIAMI-DADE CON ALERTA SANITARIA?

Las pruebas realizadas por FDOH-Miami-Dade, el jueves 9 de julio de 2026, indican que la calidad del agua en tres playas no cumple con los criterios de calidad del agua para uso recreativo en lo que respecta a la bacteria Enterococcus. Ellas son:

Golden Beach, FL 33160

Bark Beach (calle 79), Miami Beach, FL 33141

North Shore Ocean Terrace (calle 73), Miami Beach, FL 33141

¿Qué son los enterococcus?

Enterococcus es un género de bacterias que normalmente forman parte de la flora intestinal de los seres humanos y otros animales, y que también se encuentran en el medio ambiente. Son bacterias Gram positivas, de forma redondeada u ovoide (cocos), que suelen aparecer en pares o en pequeñas cadenas, publica Wikipedia.

Varias especies son comensales habituales del intestino, sobre todo Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium, pero fuera de ese entorno pueden comportarse como patógenos oportunistas y causar infecciones urinarias, endocarditis, infecciones intraabdominales, bacteriemias y otras infecciones hospitalarias.

En el ámbito ambiental y sanitario, los enterococos (especialmente los “enterococos fecales”) se usan como indicadores de contaminación fecal en el agua, porque su presencia suele señalar que han llegado heces humanas o animales recientemente a ese cuerpo de agua.

EL LLAMADO QUE HICIERON DESDE EL FDOH MIAMI-DADE

El FDOH Miami-Dade aconseja como medida preventiva evitar cualquier actividad acuática en estas zonas debido a que existe un mayor riesgo de enfermedades para los bañistas; y no es para menos, ya que los análisis realizados durante el monitoreo regular de la calidad del agua mostraron que el nivel de bacterias supera el límite establecido por las directrices estatales.

Esta advertencia se mantendrá vigente hasta que los niveles de bacterias estén por debajo del nivel de salud aceptado. Para obtener más información, llama al Departamento de Salud de Miami-Dade al 305-324-2400.

Vale precisar que las recomendaciones se limitan únicamente al contacto con el agua en los sectores afectados. Por tanto, la advertencia no implica el cierre de las playas ni restricciones para permanecer en la arena para caminar, tomar sola, usar otras instalaciones recreativas y más.

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