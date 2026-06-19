En la antesala del Día del Padre, que se celebrará este domingo 21 de junio, el panorama meteorológico en Estados Unidos se vuelve especialmente complejo debido a un sistema frontal activo que está generando dos amenazas principales de alto impacto: por un lado, lluvias intensas con riesgo de inundaciones en el sur y sureste del país, y por otro, una ola de calor extremo que afecta a amplias zonas del sur. Según explicó el meteorólogo Carlos Robles, “hay dos riesgos principales para este fin de semana”, destacando que estados como Louisiana y Mississippi ya han registrado precipitaciones “catastróficas”, mientras que en Texas persiste un calor “increíble” que se combina con tormentas severas.

El jefe de meteorología de Noticias Telemundo advirtió que incluso se han producido interrupciones operativas como un ground-stop en Dallas debido a la intensidad de las lluvias, mientras el sistema avanza hacia Georgia y el Panhandle de Florida. A esto se suma una vigilancia de inundaciones que permanece activa para cerca de 9 millones de personas, con suelos ya saturados y acumulados que en algunas zonas superan las 18 pulgadas de lluvia, lo que incrementa el riesgo de desbordes durante el fin de semana festivo.

Mientras tanto, una ola de calor extremo golpea al sur del país, elevando las temperaturas a niveles peligrosos en ciudades como Houston, Miami y New Orleans. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Zonas bajo mayor impacto por lluvias

El sistema frontal continuará desplazándose y estacionándose en el sur del país, generando episodios repetidos de lluvia entre viernes y sábado, con extensión hacia el domingo del Día del Padre. Las áreas más afectadas incluyen el suroeste de Georgia, sur de Alabama, noroeste de Florida, sur de Mississippi, norte de Virginia, noroeste de Texas y parte de Oklahoma, donde se esperan acumulados importantes.

Zonas afectadas

Zona Riesgo principal Estados/ciudades referenciales Impacto esperado Sureste de EE.UU. Lluvias intensas e inundaciones Georgia, Alabama, Florida Panhandle Crecidas de ríos, calles inundadas Golfo de México Tormentas persistentes Mississippi, Louisiana Suelos saturados, desbordes Suroeste y centro-sur Lluvias fuertes + calor Texas, Oklahoma Tormentas severas y calor extremo Este del país Lluvias dispersas Norte de Virginia Aguaceros intermitentes

Calor extremo agrava la situación

Además de las lluvias, el calor será otro factor crítico. Cerca de 41 millones de personas se encuentran bajo advertencias por altas temperaturas en ciudades como Houston, Corpus Christi, Brownsville, New Orleans, Miami y Tampa. Las sensaciones térmicas podrían alcanzar niveles peligrosos: hasta 109° en Houston, 111° en New Orleans, 108° en Tampa y 106° en Miami, lo que convierte cualquier actividad al aire libre por el Día del Padre en un riesgo adicional.

El sistema frontal mantendrá precipitaciones constantes desde Texas hasta Georgia, con suelos ya saturados por eventos previos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Pronóstico para el Día del Padre

De acuerdo con el análisis meteorológico, el domingo 21 de junio estará marcado por un contraste climático en el país. Mientras el Medio Oeste enfrentará nuevas rondas de inundaciones, el oeste de Estados Unidos tendrá condiciones más estables y favorables.

En el noreste se esperan temperaturas en los años 70 con lluvias dispersas, mientras que Florida continuará bajo episodios de aguaceros. El panorama general apunta a un fin de semana inestable, donde la celebración del Día del Padre podría verse seriamente afectada en varias regiones.

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