El invierno vuelve a hacerse sentir con fuerza en el estado de Nueva York y las autoridades meteorológicas piden máxima precaución. El National Weather Service (NWS) emitió este viernes un aviso por clima invernal que está vigente desde las 7 a.m. de hoy, advirtiendo sobre condiciones peligrosas que podrían afectar tanto la movilidad como la seguridad de miles de residentes. La combinación de nieve, aguanieve y hielo podría generar carreteras resbaladizas, retrasos en los desplazamientos y riesgos adicionales durante la noche y la madrugada.

Condados de Nueva York bajo alerta de clima invernal

Los siguientes condados están incluidos en la alerta que estará vigente hasta las 7 a.m. del sábado 21 de febrero:

Herkimer

Fulton

Montgomery

Schoharie

Schenectady

Albany

Greene

Ulster

Varios condados de Nueva York, entre ellos Herkimer, Albany y Ulster, permanecen bajo aviso por clima invernal. | Crédito: NWS

¿Qué se espera con esta alerta?

Según el NWS, se prevé precipitación mixta, lo que significa una combinación de nieve, aguanieve y formación de hielo.

Acumulaciones totales de nieve y aguanieve entre 2 y 4 pulgadas .

. Formación de una ligera capa de hielo en superficies expuestas.

El mayor riesgo será la presencia de carreteras resbaladizas, especialmente durante el desplazamiento de la tarde y la noche. Las autoridades advierten que las condiciones podrían complicar seriamente el tránsito y aumentar el riesgo de accidentes.

Además, no solo las vías representan peligro. Escaleras, aceras y entradas residenciales podrían volverse extremadamente resbaladizas, incrementando la posibilidad de caídas y lesiones.

Conducir en invierno: recomendaciones clave

Las tormentas invernales provocan cada año miles de accidentes relacionados con el clima. Si debes conducir bajo nieve o lluvia helada, toma en cuenta estas recomendaciones:

Reduce la velocidad

Cuando la temperatura ronda el punto de congelación, lo más seguro es asumir que puede haber hielo en la carretera.

Comparte tu plan de viaje

Si sales fuera de tu ciudad, informa a familiares o amigos sobre tu destino, ruta prevista y hora estimada de llegada.

Prepara tu vehículo

Mantén el tanque de gasolina lleno y lleva suministros esenciales como:

Raspador de parabrisas

Cables para batería

Pala pequeña

Linterna

Teléfono celular

Manta y ropa abrigadora

Agua y alimentos no perecederos

Conducir con hielo y nieve en EE.UU. requiere precaución extra para garantizar un manejo seguro en invierno. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

Atención a líneas eléctricas

El hielo puede acumularse en cables de electricidad y ramas de árboles, provocando caídas peligrosas. Nunca toques un cable caído y llama al 911 si observas uno.

Si quedas varado

Mantén la calma.

Informa tu ubicación.

No intentes caminar largas distancias en condiciones severas.

Coloca un paño visible en la antena o espejo del auto.

Usa las luces intermitentes para hacer tu vehículo más visible.

Respeta a las máquinas quitanieves

Dales suficiente espacio y solo adelántalas cuando tengas una visión clara del camino.

Consulta el estado de las carreteras

Antes de salir, revisa los reportes viales actualizados para tomar decisiones informadas.

