Estos últimos días han sido de alto impacto en Washington y es que no solo la potente tormenta invernal paralizó la ciudad con carreteras cerras, vuelos cancelados y nieve por todos lados, sino que diversas alertas se han activado. Mientras en el río Potomac se enfrenta un grave problema de contaminación debido a la ruptura de una tubería de alcantarillado que provocó el vertido de millones de galones de aguas residuales sin tratar y un aumento extremo de la bacteria E. coli, por lo que se ha emitido una alerta de salud pública, en Montgomery y Prince George’s el panorama tampoco es alentador afectando a 1,9 millones de clientes. Autoridades de agua en Maryland pidieron a los residentes el 27 de enero reducir el consumo y lo limiten solo a usos esenciales debido a una situación de emergencia en la red de tuberías. Esta medida también afecta a quienes se hospedan o visitan el área metropolitana de Washington que se abastece del sistema de WSSC Water. Es por eso que hoy te traigo la información que necesitas conocer para tomar precauciones durante estos días, aunque se ha afirmado que el líquido que sale por el grifo es seguro y no es necesario hervirlo antes de usarlo para fines esenciales.

Qué pasa con el agua en Montgomery y Prince George’s

La solicitud para limitar el uso de agua solo para fines esenciales se emitió debido a las 33 roturas y fugas en las tuberías principales, provocadas por las heladas temperaturas que trajo la tormenta invernal en Estados Unidos. Esto afecta a 1,9 millones de clientes en los condados y hay ubicaciones de roturas que aún no se han identificado.

Las autoridades subrayan que, a pesar de la emergencia operativa, el agua que llega a los hogares y negocios sigue siendo segura para beber y cocinar, y que no hay, por ahora, una orden de hervirla.

Sin embargo, advierten que, si la demanda continúa elevada y se pierden grandes volúmenes por las roturas, el sistema podría perder presión hasta el punto de obligar a emitir un aviso de hervir el agua para garantizar la seguridad sanitaria. Reducir el uso no esencial ayuda a preservar el agua almacenada para el consumo básico y, sobre todo, para la protección contra incendios en esta región de Washington.

Se recomienda a los clientes que dejen el grifo goteando para que el agua siga fluyendo por las tuberías y estas no se congelen. (Foto: Adene Sanchez / iStock) / Adene Sanchez

Autoridades instan a limitar el uso de agua hasta nuevo aviso

Las autoridades de WSSC Water, la empresa pública que suministra agua potable, dieron estas recomendaciones para afrontar la emergencia en Montgomery y Prince George’s:

Usar el agua solo cuando sea necesario, es decir, tomar duchas más cortas y cerrar rápidamente los grifos cuando no se estén utilizando a plena potencia

Limitar el uso del inodoro (no tirar de la cadena después de cada uso)

Limitar el uso de lavadoras y lavavajillas

Dejar un pequeño goteo en un grifo para que el agua fluya por las tuberías y evitar que se congelen.

Dejar los armarios abiertos debajo de los fregaderos para que circule el aire caliente en el interior.

Según reportan desde Telemundo 44, las autoridades pidieron seguir estos consejos ya que podría ayudar a evitar una advertencia de hervir el agua y contribuir a conservarla para el almacenamiento del sistema y la protección contra incendios mientras las cuadrillas trabajan para reparar las roturas y fugas.

Además, recalcaron que la demanda de agua ha aumentado en las últimas 24 horas, superando lo habitual en esta época del año. WSSC Water también enfrenta dificultades para la producción de agua en ambas plantas de filtración debido a las temperaturas extremadamente frías. Las nevadas y las condiciones climáticas extremas limitan la capacidad de los equipos para localizar las roturas visualmente.

Las autoridades también pidieron a los clientes que informen de inmediato sobre cualquier aparición de agua o flujo por calles, aceras o derechos de paso, ya que estas filtraciones pueden ser la única pista de roturas ocultas bajo la nieve. La empresa mantiene canales de contacto telefónico, por correo electrónico y a través de su aplicación móvil para recibir reportes de emergencias y coordinar reparaciones.

Las nevadas y las condiciones climáticas extremas limitan la capacidad de los equipos para localizar las roturas visualmente. (Foto: carlofranco / iStock) / carlofranco

Riesgos de no acatar la advertencia de limitar el uso de agua en Montgomery y Prince George’s

Entre los riesgos principales de no acatar estas recomendaciones se encuentra la posibilidad de cortes de agua más frecuentes y prolongados, así como caídas de presión que afecten edificios altos, hoteles y hospitales, lo que impactaría tanto a residentes como a turistas. Además, la combinación de tuberías antiguas y temperaturas muy bajas aumenta el riesgo de que se multipliquen las averías, con reparaciones más lentas debido a la nieve y el hielo, lo que podría dejar zonas enteras sin servicio durante horas o días. Un escenario de presión muy baja también complicaría el trabajo de los bomberos en caso de incendios, ya que dependerían de un caudal suficiente en los hidrantes.

