Las autoridades sanitarias de California han emitido una advertencia urgente que afectaría a los residentes y aquellos que visitan las costa del estado en mención; sucede que han prohibido el consumo de mejillones en esta región, ya que representaría un riesgo de seguridad alimentaria en esta región. Por esa razón, se dispuso una extensa zona de cuarentena para proteger a la población de este peligro invisible durante seis meses. ¿En que áreas específicas se aplicó esta restricción y cuál es la razón de esta advertencia? En los siguientes párrafos te brindaré la información.

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La orden de cuarentena fue emitida el pasado miércoles 29 de abril por el Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés). La razón se debe a que estos animales marinos recolectados en la costa no son aptos para el consumo humano durante esta temporada.

En este periodo, los mejillones pueden acumular sustancias peligrosas como la toxina paralizante y el ácido domoico, biotoxinas presentes en bivalvos -como almejas, ostras y vieiras- que representan una grave amenaza.

Debido a que los niveles tóxicos en estos animales no siguen ciclos determinados, su incremento puede ocurrir de manera acelerada.

Según el Departamento de Salud Pública de California, actualmente los mejillones cuentan con toxinas altamente tóxicas capaces de perjudicar severamente. (Crédito: Simon Wohlfahrt / AFP) / SIMON WOHLFAHRT

Qué zonas está bajo cuarentena por seis meses debido a la toxicidad de los mejillones

De acuerdo al CDPH, la zona que estará bajo cuarentena abarca todo el litoral; es decir, desde el límite de Oregón hasta la frontera mexicana. Para ser más preciso, tomará la totalidad de los puertos, bahías y ensenadas pertenecientes al condado de Los Ángeles.

Por su parte, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles está realizando vigilancia diaria para descubrir si existen casos de personas afectadas por el consumo de mejillones u otros moluscos bivalvos.

Eso sí, si compraste estos productos del mar en algún establecimiento de comida, tiendas de autoservicio o pescadería, puedes ingerirlo porque estos espacios cuentan con la certificación por el CDPH.

El CDPH sí recomendó que aquellos moluscos vendidos por establecimientos autorizados sean consumidos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cuáles son los síntomas de intoxicación por PSP y ácido domoico

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y Oregón Health Authority, entre los síntomas más comunes por intoxicación de PSP Y ASP son náuseas, vómitos, diarrea, entumecimiento u hormigueo, cólicos o calambres abdominales, debilidad muscular, dolor de cabeza, confusión, dificultad para respirar y problemas de memoria.

En los casos más críticos, la persona intoxicada puede padecer de parálisis respiratoria y perder la vida en caso no se acuda a un médico de manera inmediata.

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