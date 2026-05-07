Ante el buen clima que se está registrando en el estado de Florida , decenas de turistas y residentes pretenden visitar sus icónicas playas para aprovechar este buen tiempo; sin embargo, la mayoría desconoce de un fenómeno natural que puede ser mortal en cuestión de segundos. Se trata de las corrientes de resaca que, según los expertos en meteorología, representa una amenaza para los bañistas debido a la fuerza que representa. En ese contexto, es necesario que sepas cómo detectarla y qué pasos seguir si quedas atrapado en una de ellas. En esta nota, te brindaré una explicación detallada sobre esta alerta.

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Antes de brindarte las recomendaciones, necesitas saber qué es una corriente de resaca. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) lo define como corrientes de aguas potentes y canalizadas que fluyen alejándose de la orilla.

Éstas suelen originarse en la costa y avanzan por el área de rompientes hasta superar la línea de las olas, pudiendo manifestarse en cualquier litoral que presente oleaje.

Según la agencia, este fenómeno natural suele causar preocupación entre los rescatistas situados en las playas, ya que suelen ser peligrosas para aquellos que no tiene mucho conocimiento al nadar ; es más, hasta los más experimentados pueden resultar afectados.

Aunque las corrientes de resaca suelen desplazarse a velocidades de entre 30 y 60 cm por segundo, pueden alcanzar los 2,4 metros por segundo. Dicha velocidad ocasionaría ahogamientos en los bañistas.

Los propios salvavidas consideran que una corriente de resaca suele ser un peligro para los bañistas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo identificar una corriente de resaca en las playas en Florida

Si bien las corrientes de resaca son sutiles y difíciles de detectar, los rescatistas más experimentados pueden identificarlas tomando una serie de detalles. Entonces, si nadarás en alguna playa de Florida, descubre cómo percibirla siguiendo las recomendaciones de la NOAA.

Notarás una estrecha franja de agua más oscura y tranquila, flanqueada por zonas de olas rompientes y espuma blanca.

Un canal de agua turbulenta que se distingue del agua circundante.

Habrá una diferencia en el color del agua; puede ser turbio (sedimentos y arena arrastrados fuera de la playa).

Visualizarás una zona uniforme de espuma o algas marinas arrastradas por olas.

Identificarás una estrecha franja de agua más oscura y tranquila, flanqueada por zonas de olas rompientes y espuma blanca. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Acciones si quedas atrapado en una corriente de resaca de una playa en Florida

En una entrevista realizada por Carlos Robles, jefe de meteorología de Telemundo, a un socorrista , estos son los pasos que debes ejecutar si te encuentras atrapado en uno de estos fenómenos naturales:

Lo importante es que mantengas la calma en todo momento. Desesperarte nunca será una buena opción.

Evita nadar en contra de la corriente, ya que se tratará de una acción en vano. Tienes que nadar hacia tu izquierda o derecha; es decir, en paralelo.

En caso te quedes sin energía, intenta flotar y, a la vez, solicita ayuda desde tu posición.

Como medida de precaución, también puedes acercarte al puesto de salvavidas y consultar al personal si existe algún riesgo al momento de ingresar al mar. De esa manera, evitarás una mala experiencia de una corriente de resaca u otro fenómeno natural.

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