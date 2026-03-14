Dormir bien se ha convertido en un auténtico desafío para miles de personas en Texas , transformando las noches en una fuente de frustración y agotamiento. Esta “crisis de sueño” puede ocasionar muchas complicaciones en la salud en general. A medida que el ritmo de vida se acelera, entender las causas detrás de este mal hábito es el primer paso para recuperar el control. En esta nota, quiero revelarte los factores que están robando el descanso a los texanos; además de una serie de estrategias que mejorarán tus hábitos nocturnos.

La alerta surge ante un reciente dato otorgado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés): más de un tercio de habitantes de Texas suele dormir menos de 7 horas por cada noche.

Dicho panorama que se está registrando en el ‘Estado de la Estrella Solitaria’, especialmente en la ciudad de Houston, ha generado preocupación, ya que el descanso suele cumplir un rol clave para el correcto funcionamiento del organismo cada día.

Por qué los habitantes de Texas están presentando una “crisis de sueño”

Expertos en salud atribuyen la falta de sueño de los residentes de Texas a la combinación de extensos horarios de trabajo y los prolongados tiempos de desplazamiento diario, factores que reducen drásticamente las horas de un buen descanso.

No sería lo único; también se añade el estrés, los horarios de descanso irregulares, el uso constante de dispositivos electrónicos antes de dormir y trastornos como la apnea del sueño han ganado terreno entre los habitantes texanos.

La falta de sueño se relaciona a que los texanos suelen laborar por largas horas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo afecta la falta crónica de sueño en una persona

El insomnio crónico representa un riesgo significativo para la salud, asociándose con problemas cardiovasculares, diabetes y obesidad, así como afectaciones a la salud mental. Aquellos que no duermen lo suficiente presentarán un bajo rendimiento laboral debido a fallos en la memoria y la atención.

Para los niños y los adolescentes, dormir poco es un factor que modifica tanto su estado de ánimo como su rendimiento escolar. El fenómeno se manifiesta como un peligro, pues el agotamiento físico y mental incrementa el riesgo de cualquier tipo de accidente.

El uso de dispositivos electrónicos por las noches también no permite que el cerebro pueda descansar. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Recomendaciones para corregir el insomnio crónico

Establécete horarios de descanso.

No uses dispositivos electrónicos cuando estés decidido a dormir.

Crea un ambiente oscuro y fresco en tu habitación.

No tomes cafeína antes de dormir.

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