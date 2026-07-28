Un intenso domo de calor se desplazará hacia el oeste de Estados Unidos en los próximos días, llevando temperaturas muy por encima del promedio histórico y elevando el riesgo de incendios forestales en varias regiones. El sistema de alta presión favorecerá condiciones de calor extremo en el suroeste del país y el interior de California, donde muchas ciudades podrían registrar sus temperaturas más altas del año. Además, la combinación de vegetación seca, calor intenso y posibles rayos incrementará el peligro de nuevos incendios durante el fin de semana. A continuación, conoce las zonas con mayor riesgo.

Los meteorólogos advierten que el calor persistente, la vegetación seca y la posibilidad de descargas eléctricas sin lluvias significativas crearán un escenario propicio para la propagación de nuevos incendios, especialmente durante el fin de semana y los primeros días de agosto.

El domo de calor se instalará sobre el oeste de EE.UU.

Según AccuWeather, el amplio domo de calor que actualmente afecta las Grandes Llanuras se desplazará hacia el oeste a finales de esta semana. Para el viernes, el centro del sistema de alta presión se ubicará sobre Utah, permitiendo que el calor extremo se expanda por gran parte del suroeste y el interior de California.

El meteorólogo Alex Sosnowski, de AccuWeather, explicó que la posición del sistema podría favorecer la llegada de vientos del este capaces de impulsar temperaturas inusualmente altas hasta la cuenca de Los Ángeles durante el próximo fin de semana.

En esa zona se esperan máximas muy por encima del promedio histórico, que normalmente ronda los 80 °F bajos. Las temperaturas podrían situarse entre 10 y 15 °F por encima de lo habitual, e incluso superar los valores registrados durante la ola de calor de marzo de 2026.

El domo de calor en EE.UU. provocará temperaturas récord en varias ciudades durante los próximos días. | Crédito: Magnific

¿Qué ciudades sentirán el calor más intenso?

Más al este, en el desierto del suroeste, las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 110 °F y 120 °F hacia el próximo fin de semana.

AccuWeather señala que ciudades como Phoenix, Las Vegas y Palm Springs podrían registrar sus temperaturas más altas del año hasta el momento. Además, las noches continuarán siendo muy cálidas, reduciendo la capacidad del cuerpo para recuperarse del calor acumulado durante el día y aumentando el riesgo de enfermedades relacionadas con las altas temperaturas.

Sosnowski también indicó que el aire extremadamente caliente y menos denso puede afectar las operaciones aéreas, por lo que algunas aerolíneas podrían revisar con mayor atención el peso del equipaje debido a que los aviones requieren una mayor distancia para despegar en estas condiciones.

Zonas con mayor riesgo por el domo de calor

Región Riesgo principal Utah Centro del domo de calor con temperaturas extremas. Interior de California Calor excepcional y vegetación seca favorecen incendios. Suroeste de EE.UU. Máximas entre 110 °F y 120 °F y alto riesgo para la salud. Cuenca de Los Ángeles Posibles temperaturas entre 10 y 15 °F por encima del promedio. Oregon y áreas al norte del núcleo del calor Riesgo de nuevos incendios por rayos secos y vegetación reseca.

¿Por qué aumenta el riesgo de incendios forestales?

Los expertos explican que el fortalecimiento del domo de calor reducirá la actividad de las tormentas asociadas al monzón de Norteamérica. Sin embargo, las pocas tormentas que se formen podrían producir rayos secos, es decir, descargas eléctricas con escasas precipitaciones.

Varias zonas de EE.UU. enfrentarán temperaturas récord mientras aumenta el peligro de incendios forestales. | Crédito: Raul Bravo / AFP

Esta combinación de temperaturas extremas, vegetación seca y rayos incrementa significativamente el riesgo de incendios forestales durante el fin de semana, incluso en zonas alejadas del centro del domo de calor.

La advertencia llega apenas unos días después de que miles de rayos provocaran varios incendios forestales en Oregon, un antecedente que mantiene en alerta a las autoridades ante la posibilidad de nuevos focos en el oeste de EE.UU.

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