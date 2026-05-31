Con el inicio oficial de la temporada de huracanes en el Atlántico, las autoridades de Florida han intensificado sus llamados a la preparación y a no bajar la guardia. Funcionarios federales, estatales y locales se reunieron esta semana en Miami para advertir que uno de los mayores riesgos este año no es necesariamente la cantidad de tormentas pronosticadas, sino la sensación de confianza que podría existir entre la población. Tras casi una década sin que el sur de Florida reciba el impacto directo de un huracán importante, muchos residentes nunca han vivido una emergencia de este tipo. A eso se suma que las previsiones apuntan a una temporada menos activa de lo habitual, algo que, según los expertos, podría generar una falsa sensación de seguridad justo cuando más importante es estar preparados.

Lo que más preocupa ante el inicio de la temporada de huracanes en Florida

Durante una reunión realizada en el Centro Nacional de Huracanes, expertos y funcionarios señalaron varios factores de preocupación para esta temporada.

Preocupación Por qué preocupa Nueve años sin impacto directo de un huracán en el sur de Florida Muchas personas no tienen experiencia enfrentando un sistema tropical. Pronóstico de una temporada relativamente tranquila Puede generar exceso de confianza y reducir la preparación. Llegada masiva de visitantes internacionales por el Mundial FIFA Muchos turistas nunca han vivido un huracán ni conocen los protocolos locales. Dependencia de redes sociales e inteligencia artificial La información puede ser incompleta o incorrecta si no se verifica con fuentes oficiales.

“En el Centro Nacional de Huracanes, las autoridades expresaron varias preocupaciones. Primero: que hace nueve años que el sur de la Florida no recibe el impacto directo de un huracán. Que habrán muchas personas aquí que nunca han experimentado lo que es un sistema tropical y que el pronóstico de una temporada más tranquila de lo usual pueda crear una sensación falsa de seguridad”, explicó Ana Cuervo, reportera de Telemundo 51 Miami.

El huracán Andrew golpeó Florida en 1992 causando muertes y destrozos.

El recuerdo del huracán Andrew sigue siendo una advertencia en Florida

Las autoridades recordaron que no se necesita una temporada extremadamente activa para que ocurra una tragedia. El ejemplo más citado continúa siendo el devastador huracán Andrew, que golpeó el sur de Florida en agosto de 1992 y dejó daños históricos.

“Solamente se necesita un solo huracán para cambiar el curso de la vida de todos nosotros”, afirmó Erika Benítez, vocera de Bomberos y Rescate de Miami-Dade.

El mensaje es claro: aunque haya menos tormentas pronosticadas, basta con que una toque tierra en una zona poblada para generar consecuencias graves.

El Mundial 2026 agrega un nuevo desafío en Florida

Otro elemento que preocupa a las autoridades es la llegada de miles de visitantes internacionales durante la Copa Mundial de la FIFA. Según Pete Gómez, director de la Oficina para el Manejo de Emergencias de Miami-Dade, muchas de estas personas provendrán de países donde los huracanes no son comunes.

“Y estas personas van a venir del mundo entero y nunca han pasado por un evento como estos ciclónico como de un huracán”, señaló Gómez.

Por esta razón, el condado ya está realizando simulacros de emergencia en el Hard Rock Stadium y coordinando reuniones con consulados para difundir información preventiva entre los visitantes.

Cuidado con la información no verificada sobre huracanes en Florida

Las autoridades también pidieron cautela al utilizar redes sociales o herramientas de inteligencia artificial para obtener información durante una emergencia.

Michael Brennan, director del Centro Nacional de Huracanes, explicó que estas tecnologías pueden ayudar a recopilar datos rápidamente, pero insistió en que cualquier información debe verificarse con organismos oficiales, autoridades locales, medios de comunicación confiables y agencias gubernamentales.

Con el inicio de la temporada de huracanes, Florida pide a residentes y visitantes prepararse desde ahora y seguir información oficial. | Crédito: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / SPENCER PLATT

Recomendaciones para prepararse desde ahora

Los funcionarios recordaron que, a diferencia de otros desastres naturales, los huracanes suelen ofrecer tiempo suficiente para prepararse antes de su llegada.

“Tenemos tiempo para prepararnos, pero hay que oír y hay que hacer nuestra parte”, señaló Rosie Cordero-Stutz, sheriff de Miami-Dade.

Por su parte, el senador republicano Rick Scott insistió en que la preparación no debe comenzar cuando una tormenta aparece en el radar, sino mucho antes.

Medidas recomendadas por las autoridades

Acción Recomendación Elaborar un plan familiar Definir rutas de evacuación y puntos de encuentro. Preparar suministros Tener agua, alimentos no perecederos, medicamentos y linternas. Verificar zona de evacuación Conocer si la vivienda está en un área de riesgo. Mantenerse informado Seguir fuentes oficiales y medios confiables. Estar listo para evacuar Salir de inmediato si las autoridades emiten una orden.

“Como siempre digo: puedes reconstruir tu casa, puedes no reconstruir tu vida”, advirtió Scott, resumiendo el mensaje principal de las autoridades para esta temporada: prepararse ahora puede marcar la diferencia cuando llegue la próxima tormenta.

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