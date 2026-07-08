Cada año, enormes nubes de polvo provenientes del desierto del Sahara recorren miles de kilómetros sobre el océano Atlántico hasta alcanzar el Caribe y parte de Estados Unidos. Este fenómeno, conocido como la temporada del polvo del Sahara, ya comenzó a desplazarse hacia territorio estadounidense y, según los expertos en meteorología, afectará principalmente a Florida y otros estados de la costa del Golfo durante los próximos días. A continuación, conoce las zonas afectadas por este fenómeno y desde cuándo se espera su llegada.

Aunque el fenómeno puede generar cielos brumosos y reducir la visibilidad, los meteorólogos señalan que la mayor parte del polvo permanecerá en las capas altas de la atmósfera, lo que disminuirá su impacto sobre la calidad del aire en superficie.

¿Cuándo llegará el polvo del Sahara a EE.UU.?

De acuerdo con la meteoróloga de AccuWeather, Renee Duff, la nube de polvo comenzó a desplazarse sobre Florida este martes 7 de julio y continuará expandiéndose gradualmente hacia otros estados de la costa del Golfo durante el fin de semana.

Antes de ingresar a EE.UU., las concentraciones más altas de polvo se registraron sobre gran parte del Caribe, donde se reportaron condiciones de calidad del aire poco saludables. La nube también se ubicaba cerca de las Bahamas y frente a la costa del sur de Florida.

El polvo del Sahara comienza a extenderse por EE.UU. esta semana. | Crédito: AccuWeather

Estados que podrían verse afectados por el polvo del Sahara

Según el pronóstico de AccuWeather, las principales zonas bajo la influencia del polvo del Sahara serán:

Estado ¿Qué se espera? Florida Primer estado en recibir la nube de polvo, con cielos brumosos desde esta semana. Alabama Posible llegada durante el fin de semana. Mississippi Incremento gradual de la presencia de polvo en la atmósfera. Luisiana Condiciones de bruma y menor visibilidad en algunos sectores. Texas (costa del Golfo) Posible expansión de la nube conforme avance el fin de semana.

¿Qué efectos tendrá el polvo del Sahara?

Los especialistas explican que la mayor parte del polvo permanecerá suspendida en la atmósfera, por lo que no se espera que una cantidad importante llegue al suelo.

Sin embargo, sí puede provocar algunos efectos visibles, entre ellos:

Cielos con apariencia brumosa.

Disminución de la visibilidad en algunos momentos.

Amaneceres y atardeceres con tonos más intensos y coloridos debido a las partículas en suspensión.

El polvo del Sahara provocará cielos brumosos en varias zonas de EE.UU. | Crédito: AccuWeather

¿Cómo influye en la temporada de huracanes?

El polvo del Sahara también desempeña un papel importante en el comportamiento de los ciclones tropicales del Atlántico.

Los meteorólogos explican que estas masas de aire contienen aproximadamente un 50% menos de humedad que la atmósfera tropical habitual. Esa sequedad dificulta la formación y el fortalecimiento de tormentas tropicales.

Además, los fuertes vientos asociados a la capa de polvo incrementan la cizalladura vertical del viento, un factor que puede desorganizar los sistemas tropicales e impedir su desarrollo.

Por ello, AccuWeather considera que la extensa masa de aire seco y polvoriento será uno de los principales factores que limitarán el desarrollo de ciclones en el Caribe y el Atlántico al menos hasta mediados de julio.

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